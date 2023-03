Floki Inu (FLOKI/USD) i Gala Games (GALA/USD) to obecnie najbardziej popularne monety w ekosystemie GameFi, których natywne tokeny wykonały imponujące ruchy w ciągu ostatnich 24 godzin.

Niniejsza prognoza cenowa dla MCADE oraz porównanie z GALA i FLOKI podkreślają różnice w perspektywach cenowych oraz to, dlaczego Metacade może oferować większe możliwości.

Floki Inu i GALA zyskują na popularności, ale dlaczego Metacade może być najlepszą monetą?

Podczas gdy tokeny związane z ekosystemami play-to-earn korzystają z najnowszych informacji i odporności w sektorach NFT i metaverse, Metacade (MCADE) coraz częściej przyciąga uwagę inwestorów jako lepsza inwestycja.

Metacade to platforma P2E, która obecnie chce zamknąć swoją przedsprzedaż, ale już teraz jest jednym z najbardziej ekscytujących projektów typu „play-to-earn” w GameFi, a eksperci sugerują, że może osiągnąć lub nawet przewyższyć poziomy, które Axie Infinity, The Sandbox, Decentraland i ImmutableX osiągnęły w 2021 roku. Perspektywy sugerują, że cena MCADE może wzrosnąć 100-krotnie, jeśli porównamy ją do 51,000% skoku Floki Inu i 28,000% skoku GALA z ich najniższych poziomów w historii przy obecnych cenach.

Czy Metacade osiągnie poziom 1 USD?

Metacade jest na 5 etapie sprzedaży tokenów, zebrano już ponad 9,2 miliona dolarów, a mapa drogowa zmierza w kierunku wejścia na główne giełdy kryptowalutowe. Jak niedawno zauważył Invezz, każdy etap przedsprzedaży został wyprzedany i pozostało jedynie 11,9% tokenów, a cena MCADE wzrosła z 0,008 USD do 0,017 USD.

W kolejnym etapie przedsprzedaży cena może wzrosnąć do 0,0185 USD, ale przy tak dużym zainteresowaniu projektem wartość tokena może eksplodować wraz z nadchodzącą dostępnością na rynku wtórnym. Jeśli inwestorzy wykorzystają MCADE tak, jak zrobili to w przypadku AXS, MANA, SAND i IMX podczas ostatniej hossy, możemy być świadkami, jak cena Metacade wzrośnie do 0,5 USD, a następnie do 1 USD w 2023 lub 2024 roku.

Czym jest Metacade?

Metacade jest głównym centrum społeczności Web3. Platforma oferuje graczom oparty na blockchainie salon gier, w którym mogą nie tylko uzyskać dostęp do najlepszych gier P2E, ale także łączyć się i rozwijać, zarabiając na kryptowalutach w miarę doświadczania tego, co najlepsze w Web3 i GameFi. Jako ekosystem, Metacade oferuje swojej społeczności o wiele więcej, co jest powodem, dla którego mówi się o nim jako o potencjalnie zagrażającym aktywnej bazie użytkowników istniejących projektów, takich jak The Sandbox, Valhalla należąca do Floki i GALA.

Natywnym tokenem w ekosystemie Metacade jest MCADE, którego posiadacze otrzymują prawo głosu. Token ERC-20 ma być dostępny zarówno na platformach CEX, jak i DEX. Jest używany do nagród w konkursach Metacade, a także do stakingu. Jeśli jesteś zainteresowany, możesz dołączyć do przedsprzedaży Metacade tutaj.

Prognoza ceny Metacade: MCADE zyska na wartości, gdy GameFi przebije TradFi

Prognoza kursu MCADE jest pozytywna, biorąc pod uwagę ogólne zainteresowanie tokenami do gier w miarę rozwoju NFT i sektora metaverse.

Niedawny raport sugeruje, że GameFi pozostaje jedną z najbardziej dochodowych inwestycji w sektorze kryptowalut dla wczesnych użytkowników. Analitycy z Messari, firmy zajmującej się danymi blockchain, twierdzą, że tokeny GameFi do tej pory przewyższały aktywa w tradycyjnych finansach w 2023 roku, ze średnimi rocznymi zwrotami na poziomie ponad 8130% od lutego tego roku. Rzeczywiście, analiza pokazuje, że S&P 500 miał 25% zwrotu w lutym 2023 roku, podczas gdy Bitcoin odnotował zwyżkę o około 38% w tym samym okresie.

Biorąc pod uwagę oczekiwania, że tokeny GameFi będą nadal osiągać lepsze wyniki niż szersza branża w 2023 roku, cena MCADE bez wątpienia wzrośnie w porównaniu z wartością przedsprzedażową. Aby uzyskać więcej informacji lub zainwestować w przedsprzedaż, możesz odwiedzić ich stronę internetową tutaj.

Z fundamentalnego punktu widzenia bez wątpienia Metacade jest obecnie najczęściej dyskutowanym projektem GameFi, co ilustruje błyskawiczna sprzedaż ponad 781 milionów tokenów MCADE w ciągu zaledwie kilku tygodni. Jak wskazano na stronie internetowej projektu, obecnie pozostało mniej niż 73 miliony tokenów, a platforma P2E przyciąga inwestorów wszystkich typów.

W ciągu najbliższych kilku miesięcy możliwy jest rajd do poziomu 0,1 USD, a głównym celem średnioterminowym dla byków jest 1 USD.

Cena FLOKI: Czy Floki Inu pójdzie w górę czy w dół?

Jak wspomniano powyżej, prognoza dla GameFi na rok 2023 wskazuje na kontynuację lepszych wyników sektora w związku z większą adopcją kryptowalut i technologii blockchain w sektorze gier. Nikt nie jest w stanie przewidzieć z całą pewnością, jak będzie kształtować się cena w przyszłości, ale biorąc pod uwagę powyższe prognozy, cena Floki prawdopodobnie będzie odzwierciedlać najlepsze monety w ekosystemie i osiągnie nowe maksima w 2023 roku.

Zespół Floki nadzoruje ogromny wzrost projektu kryptowalutowego inspirowanego memami, a partnerstwa i notowania na głównych giełdach pomagają w trakcji ceny. W związku z tym, podczas gdy spadki na rynku mogą spowodować obniżenie ceny FLOKI, potencjalna hossa na rynku kryptowalut może pomóc w osiągnięciu nowego rekordowego poziomu.

Cena GALA: Czy cena tokena GALA wzrośnie czy spadnie?

W ciągu ostatniego roku cena GALA była w dużej mierze w trendzie spadkowym – od marca 2022 roku token spadł o 82%. W ciągu ostatnich 30 dni kurs GALA/USD spadł o prawie 33% i według danych CoinGecko wynosi obecnie 0,037 USD.

GALA chce również wykorzystać ogólną adopcję GameFi, stosując strategię obejmującą duże partnerstwa i przejęcia. Token użytkowy platformy gier opartej na blockchainie Ethereum jest więc w tej chwili dobrą okazją, biorąc pod uwagę jego potencjał.

O ile nie dojdzie do jakiejś katastrofalnej sytuacji w branży, GALA może tylko rosnąć z miejsca, w którym się znajduje. Głównym celem powinien być rekordowy poziom 0,82 USD osiągnięty 26 listopada 2021 roku.