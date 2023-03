Rynek GameFi odnotowuje dynamiczny wzrost, w miarę jak kryptowaluty wychodzą z długiej kryptowalutowej zimy, która rozpoczęła się w 2022 roku. Projekty GameFi, w tym nowicjusz Metacade (MCADE), odnotowują zwiększoną uwagę od początku roku.

GameFi (skrzyżowanie gier i finansów) zrewolucjonizowało branżę gier poprzez zwiększenie doświadczenia użytkowników, zintegrowane nagrody finansowe i przedmioty kolekcjonerskie. W ciągu zaledwie kilku lat sektor ten urósł do rangi rynku wartego wiele miliardów dolarów. Przewiduje się, że wielkość rynku osiągnie 38 miliardów dolarów do 2028 roku, ponieważ twórcy gier, inwestorzy i miliony, jeśli nie miliardy graczy, rywalizują o miejsce przy stole podziału dochodów.

Czy nowe projekty GameFi, takie jak Metacade, to dobre okazje inwestycyjne?

Piękno projektów GameFi polega na tym, że zawsze istnieje na nie gotowy rynek. Miliony graczy preferują gry Web3 w porównaniu do gier Web2, które skupiają się bardziej na nagradzaniu deweloperów i inwestorów kosztem graczy, którzy stanowią większość ekosystemu gier.

Nowe projekty, takie jak Metacade, zaczęły przyciągać uwagę inwestorów, gdy uruchomiono przedsprzedaż tokena MCADE, który w ciągu dziesięciu tygodni zebrał 5 milionów dolarów.

Pięć rund przedsprzedaży z siedmiu zostało już wyprzedanych, zbierając 9,3 miliona dolarów. Inwestorom pozostały więc tylko dwie rundy do zamknięcia przedsprzedaży i wprowadzenia gorąco poszukiwanego tokena MCADE na giełdy publiczne, w tym Bitmart i Uniswap. Jeśli jesteś zainteresowany, możesz dołączyć do przedsprzedaży Metacade tutaj.

Czym jest Metacade i do czego służy MCADE?

Metacade to arkadowy projekt GameFi, który pozwala graczom spędzać czas, grać w ekskluzywne, oparte na blockchainie gry play-to-earn (P2E) i dzielić się wiedzą na temat gier, jednocześnie generując dochód i budując swoją karierę w Web3. Projekt odnotowuje fenomenalny wzrost zainteresowania tokenem MCADE dzięki trwającej przedsprzedaży, która zebrała ponad 9,3 miliona dolarów.

Projekt ma na celu przekształcenie się w pełnoprawne DAO od 2024 roku, aby dać społeczności pełną kontrolę nad zarządzaniem projektem za pomocą tokenu MCADE, natywnego tokenu dla Metacade.

Token MCADE jest paliwem dla ekosystemu Metacade i jest wykorzystywany we wszystkich transakcjach na platformie, w tym w nagrodach. Gracze będą nagradzani przy użyciu tokenów MCADE za pokonywanie wyzwań, wykonywanie zadań, walkę w sesjach PvP, dzielenie się wiedzą z innymi graczami, pisanie recenzji gier oraz udział w wydarzeniach.

Jak bardzo wzrośnie cena MCADE?

Cena tokena MCADE lawinowo wzrosła od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży i przewiduje się, że wzrośnie jeszcze bardziej, jeśli przedsprzedaż zakończy się sukcesem i przełoży się na notowania na głównych giełdach kryptowalut. W poprzedniej rundzie przedsprzedaży popyt na token MCADE spowodował, że limit sprzedaży tokena wyniósł 0,0155 USD, a w obecnej szóstej rundzie cena została ograniczona do 0,017 USD.

Oczekuje się, że w ostatniej rundzie przedsprzedaży cena tokena wzrośnie do 0,020 USD. W związku z tym pierwsi inwestorzy mają większe szanse na długoterminowe zyski, jeśli zainwestują w początkowej fazie rozwoju Metacade.

Czy warto kupić Metacade?

Cóż, to zależy od Ciebie jako inwestora, ponieważ jako inwestor musisz rozważyć wiele czynników przed dokonaniem inwestycji, zwłaszcza alokację portfela i dywersyfikację.

Oprócz wielu korzyści związanych z GameFi i metaverse, które oferuje Metacade, inwestorów przyciąga inicjatywa Metagrants – źródło finansowania dla twórców gier, którzy chcą budować swoje projekty na platformie.

W ramach Metagrants twórcy składają propozycje gier, społeczność będzie na nie głosować, a najpopularniejsze propozycje przejdą do rundy finansowania, w której inwestorzy będą mieli szansę na zdobycie pieniędzy. Dzięki temu Metacade staje się platformą dla twórców gier, a także zwiększa liczbę projektów, w które mogą zainwestować inwestorzy.

Kompleksowy plan Metacade dotyczący zmiany oblicza branży gier metaverse, przedstawiony w białej księdze, oraz wartość tokena MCADE sprawiają, że Metacade jest dobrym wyborem inwestycyjnym. Metacade otrzymało również aprobatę wiodącej firmy audytującej blockchain Certik, która umieściła go wśród innych projektów zatwierdzonych przez Certik, co oznacza, że jest on przejrzysty, a to mocny punkt sprzedaży, na który jest duży popyt po wielu dużych kryzysach na rynku kryptowalut.