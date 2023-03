Dane on-chain pokazują byczy wzrost dla uniwersum Game-Fi

Według najnowszego raportu DappRadar dotyczącego gier, aktywność w sektorze gier on-chain odbiła się od “trudnego” 2022 roku na początku 2023 roku. Liderami w rozmachu są tradycyjni gracze w sektorze game-fi, w szczególności Gala Games (GALA/USD), Axie Infinity (AXS/USD), Decentraland (MANA/USD), Floki Inu (FLOKI/USD).

Liderem jest Floki, który wzrósł o 380%, a następnie Wemix ze zwyżką o 322%, gdyż uniwersum game-fi wykazuje bycze oznaki wzrostu, przynajmniej według godnego uwagi raportu analizy branżowej.

Przestrzeń jest z pewnością wystarczająco duża dla wielu graczy, aby uzyskać znaczący udział w rynku. Inwestorzy powinni rozważyć zdywersyfikowany portfel kilku projektów, w tym spółek obecnych na rynku i nowych, takich jak Metacade, które szukają zastrzyku świeżości.

Game-fi jest nastawione na wzrost

Według DappRadar, dane on-chain wskazują na 1,31% wzrost aktywności gamingowej w styczniu. W sumie było 858,621 dziennych unikalnych aktywnych portfeli (dUAW) i stanowiło to prawie 50% całej aktywności dapp.

Te liczby pozostają stosunkowo niewielkie w porównaniu z całą branżą gier, która przyciąga 2,69 miliarda konsumentów na całym świecie. W rzeczywistości szacunkowe przychody z gier na poziomie 170 miliardów dolarów w 2022 roku są pięciokrotnie większe niż globalna sprzedaż kasowa filmów. Niektóre szacunki wskazują na globalny przemysł gier wart 470 miliardów dolarów do 2030 roku.

Nasuwa się więc pytanie, jaką rolę odegra branża kryptowalut i blockchain w perspektywach wzrostu branży gier do końca dekady.

Rzeczywiście widzieliśmy innowacje, postępy i inwestycje w technologię blockchain i kryptowaluty, które pokazują, że branża ciężko walczy z tradycyjnymi grami wideo. Kilka godnych uwagi wydarzeń w samym 2023 roku obejmuje:

Przejęcie Ember Entertainment przez Gala Games, które spowoduje, że gry Ember zostaną zintegrowane z blockchainem warstwy 1 Gala

Premiera gry NFT przez Square Enix.

Nowy fundusz Courtside Ventures o wartości 100 milionów dolarów, który częściowo koncentruje się na grach

Zebranie przez Metacade około 9,3 mln dolarów w pięciu rundach przedsprzedażowych

Metacade chce się wyróżnić

Metacade wyróżnia się spośród wielu innych rówieśników z branży gier, ponieważ oferuje po trochu wszystkiego dla każdego. W szczególności jest to projekt game-fi, w którym gracze mogą brać udział w grach play-to-earn, w miarę jak ewoluuje do pełnoprawnego DAO w 2024 roku. Dzięki temu społeczność będzie miała wpływ na zarządzanie projektem za pomocą natywnego tokena MCADE. Gracze będą mogli gromadzić tokeny za wykonywanie zadań, granie przeciwko innym w sesjach graczy, pisanie recenzji i udział w wydarzeniach.

Na podstawie udanych rund przedsprzedażowych Metacade, widzimy, że entuzjazm inwestorów dla nowych projektów jest nie tylko prawdziwy, ale także rośnie. W chwili obecnej szósta runda przedsprzedaży wycenia token MCADE na 0,017 USD, co stanowi znaczny skok w stosunku do rundy beta w której moneta była wyceniana na 0,008 USD.

Inwestorzy, którzy chcą wziąć udział w następnej rundzie Metacade, powinni to zrobić przed oczekiwaniem dalszego wzrostu ceny, gdy proces przedsprzedaży dobiegnie końca. Powszechnie oczekuje się, że moneta będzie następnie notowana na niektórych z najlepszych giełd kryptowalut, w tym Bitmart i Uniswap, co zazwyczaj jest katalizatorem potencjału wzrostowego.

Metacade rozumie potrzeby inwestorów: „strumienie przychodów od pierwszego dnia”

Balansowanie doświadczenia użytkownika z obawami inwestorów nie jest łatwym zadaniem, ponieważ te dwa elementy często są sprzeczne. To co jest dobre dla inwestorów nie zawsze jest dobre dla użytkowników, a to co jest dobre dla użytkowników nie zawsze jest dobre dla inwestorów.

Wydaje się, że CEO Metacade, Russell Bennet, znalazł równowagę, dzięki której może zająć się obiema stronami. Przemawiając w podcaście Invezz z Danem Ashmore, Bennet przyznał się do wielu błędów z przeszłości, w tym do pośpiesznego wprowadzania na rynek gier sub-par, aby nadążyć za szybkim tempem szerszej branży kryptowalutowej.

Tym razem wokół Bennet mówi, że prowadzi firmę jako “platformę napędzaną przez społeczność” w okresie dwóch do trzech lat. Mówi:

Pozwalamy naszym Metacadersom przyjść i zrobić naprawdę to, co chcą zrobić, czyli cały aspekt społeczny jest bardzo oparty na arkadii. To nasza marka i pozycjonowanie się w celu wspierania innych projektów jest lepsze niż próba konkurowania z grą podobną do siebie.

Bennet dalej wyjaśnia, że ostateczny sukces tokena „nie zadziałałby bez naprawdę mocnych planów dotyczących strumieni przychodów”. Powiedział, że Metacade koncentruje się na zapewnieniu, że moneta zachowa swoją użyteczność i właśnie tam rywalizujące projekty gier-fi nie odniosły sukcesu na rynku, ponieważ nie zrozumiały, że przychody są „fundamentalną częścią” równoważenia ekonomii tokenów.

Powiedział też w podcaście:

Pochodzę ze środowiska biznesowego, więc strumienie przychodów od pierwszego dnia są najważniejsze.

Wniosek: Metacade i cała branża gier-fi wygląda obiecująco

Branża kryptowalutowa miała w ostatnich latach swoje wzloty i upadki, co oznacza, że inwestorzy muszą być selektywni, cierpliwi i grać w przestrzeń długoterminowo. Wymaga to wybrania podsektora wszechświata kryptowalut, który wykazał ostatnie oznaki impetu, a następnie zbadania, czy te trendy są trwałe.

Sektor game-fi to taki, który prawdopodobnie będzie rósł w najbliższych latach. Nawet jeśli wykaże stopy wzrostu podobne do tradycyjnego, oldschoolowego przemysłu gier, inwestorzy powinni nadal być w stanie wyjść na plus.

Konieczne jest, aby inwestorzy wykonali swoją pracę domową i ocenili potencjał starych graczy i nowych graczy, takich jak Metacade. W przypadku Metacade, projekt przemawia do graczy, a doświadczenie CEO sprawia, że rozsądna stopa zwrotu dla inwestorów jest również częścią planu działania.