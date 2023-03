Jeszcze tydzień temu USD Coin był postrzegany jako najbezpieczniejszy stablecoin na świecie.

BUSD, jeden z jego głównych rywali, został zamknięty w zeszłym miesiącu przez amerykańskich regulatorów. Tether, jedyny stablecoin, który obecnie wyprzedza USD Coin, od dawna jest nękany pytaniami dotyczącymi jego rezerw (przeprowadziłem wywiad z Paolo Ardoino z Tether na ten i inne kwestie związane ze stablecoinami kilka tygodni temu).

Jednak tydzień to długi czas w kryptowalutach, a rzeczy z pewnością się zmieniły. Upadek Silicon Valley Bank (SVB) wysłał fale uderzeniowe przez rynek, a emitent USD Coin, Circle, posiadał rezerwy wspierające USDC w banku.

Co się stało z USDC?

Pierwotnie rynek nie wiedział, ile rezerw Circle znajdowało się w SVB. Wiadomo było, że 25% rezerw Circle było trzymane w gotówce w bankach, ale podział nie był jasny. Następnie zostało potwierdzone przez Circle, że 8,25% było trzymane w SVB i wynosiło 3,3 mld USD.

Wyprzedaż w tym okresie wątpliwości – i później – była agresywna strata powiązania USD Coin z dolarem amerykańskim do poziomu poniżej 90 centów na kilku giełdach i pociągnięcie Bitcoina w dół razem z nim.

Podaż USDC wyprzedaje się pomimo gwarancji bankowej

Administracja USA wkroczyła jednak, aby zagwarantować depozyty, a tym samym peg USDC szybko powrócił do poziomu blisko 1 USD.

Jednak ogólna podaż USD Coin znacznie spadła. W ciągu nieco ponad tygodnia podaż spadła o 17%, z 44,2 mld USD 6 marca do 36,9 mld USD obecnie.

Interesujące będzie śledzenie, czy inwestorzy alokują z powrotem, ale po roku, który widział tak wiele skandali kryptowalutowych – w tym kilka niezbyt stabilnych stablecoinów – niepokój związany z chwiejnością bankowości jest zrozumiały.

Podaż Circle spadała nawet przed debatą SVB, zgodnie z ciągłą rutyną całej branży kryptowalutowej podczas tego rynku niedźwiedzia. W lipcu ubiegłego roku odnotowano szczyt na poziomie 58,3 miliarda dolarów. Od tego czasu spadł o 37%, co stanowi spadek o 21,4 miliarda dolarów.

Co dalej z USDC?

Oczywiście, patrząc wstecz w dłuższej perspektywie czasowej, widać, jak niezwykły był wzrost, a USDC jest jednym z wielkich zwycięzców nieustającego rynku byka w 2020 i 2021 roku.

Co będzie dalej dla USDC jest mniej jasne. Zaufanie do kryptowalut jako całości jest nadal w rynsztoku, pomimo niedawnego odrodzenia Bitcoina. To był największy czynnik ze wszystkich w jego osuwaniu się w ciągu ostatniego roku.

Regulatorzy również wkraczają w przestrzeń w coraz większym tempie. Niektórzy podejrzewają, że może to pomóc Tetherowi, który już zajmuje miejsce numer jeden i ma tę przewagę, że jego siedziba znajduje się poza USA.

Jednak pomimo zamieszania w ostatnim tygodniu, dużą zaletą USD Coin jest przejrzystość i stan rezerw. Tylko 25% jej rezerw znajduje się w gotówce, a większość pozostałej części w bonach skarbowych. Stanowi to mniej więcej tak bezpieczną inwestycję, jak to tylko możliwe (bowiem gdyby bony skarbowe upadły, nie byłoby dolara, a tym samym stablecoina!).

Jak już wspomniałem, jeszcze w zeszłym tygodniu był on postrzegany jako najbezpieczniejszy stablecoin. Nie jestem pewien, czy wiele się zmieniło – ten chaos wynikał z tradycyjnych rynków finansowych i całkowitego niewłaściwego zarządzania ryzykiem w bankowości. Circle to zauważy i będzie alokować bardziej ostrożnie w przyszłości – a USA wkroczyło do akcji.

Strącenie USD Coin ze swojej pozycji na rzecz innego stablecoina byłoby błędem. Jak mówi stare powiedzenie, z patelni w ogień.

Rynek może zdać sobie z tego sprawę w przyszłości. Oczywiście, kto wie, co się wydarzy w chaotycznym świecie kryptowalut – jedno pociągnięcie pióra przez regulatora i ta podaż może spaść jeszcze bardziej drastycznie.