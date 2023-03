WIDEO: Czym jest XRP i do czego służy? Czym jest Ripple?

Kryptowaluty nie są starą branżą. Bitcoin zapoczątkował przemysł, jaki znamy, kiedy Satoshi Nakamoto wydobył blok Genesis 3 stycznia 2009 roku, podczas gdy świat otrząsnął się z jednego z najgorszych krachów finansowych w najnowszej historii.

Zaledwie trzy lata później uruchomiono XRP, zdecentralizowane aktywa stworzone do płatności. Dziś pozostaje jedną z najbardziej znanych i największych kryptowalut, zajmując obecnie szóste miejsce z kapitalizacją rynkową blisko 20 miliardów dolarów.

Mimo to wiele osób wciąż nie wie, co robi XRP i czym różni się od firmy Ripple, która za nim stoi. W tym tygodniu w podcaście Invezz przeprowadziłem wywiad z Brendanem Berrym, kierownikiem ds. produktów płatniczych w Ripple, aby dowiedzieć się, czym dokładnie jest XRP i Ripple, jakie są między nimi różnice i czym się charakteryzują.

Poruszaliśmy kilka tematów. Jednym z nich były problemy z konwencjonalną bankowością – temat szczególnie aktualny, biorąc pod uwagę zaskakujące wydarzenia w sektorze w ciągu ostatnich kilku tygodni.

Skupiliśmy się jednak głównie na płatnościach. Skrytykowałem proces stojący za przelewami bankowymi i przedstawiłem Brendanowi moją wątpliwość tego, co wydaje się całkowitym brakiem innowacji w erze cyfrowej ze strony banków. Zapytałem go o opłaty i opóźnienia oraz dlaczego w przypadku płatności transgranicznych trwają one kilka dni.

Oczywiście, jest to główny powód istnienia XRP. Rozmawialiśmy o szczegółach, a także o podrozdziale w obszarze płatności: przekazach pieniężnych. Kiedy odwiedziłem Salwador zeszłego lata, byłem zafascynowany tym obszarem – ale dane pokazują, że jeszcze nie nastąpiła rewolucja. Chciałem poznać zdanie Brendana na ten temat i dowiedzieć się, jak XRP może się przyczynić do rozwoju tego obszaru.

Omówiliśmy również przyszłość kryptowalut, w tym to, co zdaniem Brendana będzie usprawnieniem front-endu wielu transakcji w tej przestrzeni.

Poruszyliśmy też temat tego, czy ostatnie zawirowania w sektorze bankowym skłonią ludzi do zainteresowania się kryptowalutami i co to może oznaczać dla branży i XRP w przyszłości.

Podsumowując, była to szeroko zakrojona dyskusja skupiona na płatnościach i roli, jaką XRP może pełnić w tym świecie.

Kontynuuj rozmowę na Twitterze z @InvezzPortal, @DanniiAshmore i @Ripple lub odwiedź www.ripple.com, aby uzyskać więcej informacji.

