Oprócz dostępu do najnowszych wiadomości o kryptowalutach, traderzy finansowi i kryptowalutowi wymagają również rentownych dostawców sygnałów handlowych, takich jak AltSignals, który działa od 2017 roku.

Rynek kryptowalut jest dość zmienny, a handel niesie ze sobą wiele zagrożeń, zwłaszcza jeśli trader jest niedoinformowany. Jednak w tym samym czasie niewielu traderów, zwłaszcza początkujących, może wykonać kompleksową analizę rynku i dlatego większość wychodzi w poszukiwaniu dostawców sygnałów transakcyjnych.

Czym jest AltSignals?

AltSignals jest platformą zasilaną przez wiodące technologie, takie jak uczenie maszynowe (ML), neutralne przetwarzanie języka (NLP), zaawansowana analiza nastrojów i sztuczna inteligencja (AI), aby zapewnić sygnały transakcyjne zarówno dla aktywów cyfrowych, jak i inwestorów forex.

AltSignals wykorzystuje model regresji liniowej do przewidywania przyszłych cen aktywów finansowych przy użyciu ich historycznych wyników. Oferuje również traderom wskaźnik techniczny o nazwie AltAlgo, aby pomóc traderom w analizie rynku.

Platforma pracuje obecnie nad nowym algorytmem AI o nazwie “ActualizeAI”, który będzie podstawą ekosystemu AltSignals AI. Zespół AltSignals planuje zintegrować komponenty AI z innymi swoimi istniejącymi algorytmami, gdy ActualizeAI okaże się wydajny.

AltSignals zbudował również kryptowalutę o nazwie ASI, która będzie działać jako token członkowski ekosystemu AltSignals AI. AltSignals prowadzi obecnie przedsprzedaż ASI, która jest w fazie BETA, a 37,19% etapu jest już wyprzedane. Tutaj możesz wziąć udział w przedsprzedaży.

Czym jest token ASI?

Oprócz działania jako klucz członkowski do ekosystemu AltSignal AI, posiadanie tokenów ASI wzmacnia możliwości handlowe traderów, dając im pierwszy dostęp do doświadczenia nowego algorytmu AI, “ActualizeAI.” Pozwala również posiadaczom uzyskać dostęp do wszystkich dostępnych narzędzi na platformie.

Token ASI pozwoli również posiadaczom uzyskać dostęp do Klubu Członków AI i zaangażować się w możliwości przedsprzedaży obok turniejów tradingowych. W przyszłości token będzie również wykorzystywany jako token zarządzania społecznością.

Czy kryptowaluta ASI jest dobrą inwestycją?

Cóż, to zależy od indywidualnego inwestora, ponieważ przed podjęciem decyzji o jakiejkolwiek okazji inwestycyjnej należy wziąć pod uwagę wiele czynników.

To powiedziawszy, token ASI stanowi bramę do narzędzi handlowych AI od AltSignals, umożliwiając użytkownikom podejmowanie dobrze wyedukowanych decyzji. Oprócz działania jako klucz członkowski do ekosystemu AltSignals AI, token ASI będzie również możliwy do handlu na Uniswap wśród innych giełd kryptowalut po zakończeniu przedsprzedaży.

Biorąc pod uwagę nagły wzrost zainteresowania narzędziami sztucznej inteligencji (AI), w tym kryptowalutami opartymi na AI, po uruchomieniu narzędzia do rozmów z AI o nazwie ChatGPT, AltSignals i token ASI mogą być solidną długoterminową okazją inwestycyjną. Algorytm AI AltSignals, ActualizeAI, ma wejść w fazę testów przed końcem I kwartału 2023 roku tuż po zakończeniu przedsprzedaży ASI.

Co więcej, oczekuje się, że wartość ASI, która obecnie wynosi 0,012 USDT, wzrośnie wraz z szumem AI po zakończeniu przedsprzedaży AltSignals i wprowadzeniu tokena ASI na główne giełdy kryptowalut w drugim kwartale 2023 roku.

Oczekuje się, że wartość tokena ASI będzie również wyższa, gdy AltSignals uruchomi swój nowy Klub Członków AI, który będzie wymagał od nich posiadania tokenów ASI. AltSignals planuje uruchomić nową platformę AI Members w trzecim kwartale 2023 roku wśród innych elementów, takich jak wdrożenie ActualizeAI na otwarty rynek do handlu na żywo, integracja mostu cross-chain i uruchomienie drugiej możliwości prywatnej sprzedaży dla Członków AI.

Zgodnie z białą księgą AltSignals, do końca czwartego kwartału 2023 roku, Altsignals planuje licencjonowanie ActualizeAI, rozszerzenie użyteczności i korzyści platformy AI, rozwój dashboardu w czasie rzeczywistym i powiadomień zasilanych przez silnik analizy sentymentu, uruchomienie modelu zarządzania ASI oraz uruchomienie modelu wykupu i spalania tokenów ASI. Wszystko to sprawia, że bardzo silny przypadek Altsignals i ASI to okazja inwestycyjna dla inwestorów kryptowalut.