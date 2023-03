Nowe technologie to zawsze zabawny temat. Dzisiaj wydaje się, że wszyscy mówią o sztucznej inteligencji. Czy ChatGPT sprawi, że będziemy zwykłymi ludźmi bezużytecznymi? Wcześniej wydawało się, że blockchain był gorącym tematem, ponieważ Bitcoin doprowadził rynki kryptowalut do zawrotnych poziomów podczas pandemii.

Ale co programiści sądzą o tych nowych technologiach, obok innych sektorów, takich jak przetwarzanie w chmurze, no-code/low-code i uczenie maszynowe?

Joy Liuzzo jest Wiceprezesem ds. Marketingu Produktów w Stack Overflow, gdzie programiści spotykają się, aby zadawać sobie nawzajem pytania i na nie odpowiadać. W tym miesiącu przeprowadzono ankietę dotyczącą nowych technologii, więc Joy dołączyła do podcastu, aby omówić spostrzeżenia.

Gwiazdą programu była technologia open-source, której aspekt społecznościowy bardzo podoba się koderom. Joy szeroko dyskutuje o tym, dlaczego tak jest i jak to pomaga projektom w różnych branżach. Jednakże dogłębnie przeanalizowała aspekty zarówno znajdujące się wewnątrz, jak i na zewnątrz.

AI, co nie jest zaskakujące, był na pierwszym miejscu wśród deweloperów. Co ciekawe, ich przemyślenia były podobne do opinii publicznej, w tym sensie, że są pewni, że technologia stanie się integralną częścią naszego życia, ale nie są pewni, jaką rolę będzie odgrywać.

Inwestorzy kryptowalutowi również będą zaintrygowani wynikami ankiety na temat technologii blockchain, o ile nie rozczarowani. Sektor ten wypadł zauważalnie źle, z blockchainem znajdującym się na samym dole w pytaniach takich jak “co według ciebie będzie następnym, którego wszyscy będą używać?”, a także w pytaniach dotyczących pozytywnego lub negatywnego wpływu technologii na świat.

Była też mowa o przetwarzaniu w chmurze, low-code/no code i wielu innych technologiach. W sumie, dla mnie było to intrygujące spojrzenie na to, co ludzie “za kurtyną” myślą o tych technologiach, w czasie, gdy są one tak szeroko omawiane przez społeczeństwo i ludzi (takich jak ja), którzy nie mają technicznego mózgu, aby właściwie zrozumieć mechanikę pod maską.

Kontynuuj rozmowę na Twitterze z @InvezzPortal, @DanniiAshmore i @StackOverflow lub odwiedź www.stackoverflow.co, aby uzyskać więcej informacji, bądź tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat ankiety.

