CFTC pozywa Binance i CEO: co to oznacza dla AltSignals?

Amerykańska Komisja Handlu Towarami Futures (CFTC) pozwała w poniedziałek Binance, jej CEO Changpeng Zhao i CCO Samuela Lima. Komisja oskarżyła popularnego brokera kryptowalut o świadome oferowanie niezarejestrowanych produktów pochodnych kryptowalut w Stanach Zjednoczonych, co jest sprzeczne z prawem federalnym.

W związku z tym najnowszym wydarzeniem ceny Bitcoina i innych kryptowalut odnotowały straty po ogłoszeniu. Bitcoin spadł poniżej 27,000 USD, podczas gdy BNB stracił ponad 5% swojej wartości we wtorek. Chociaż wydaje się, że rynek odbił się, najnowsze wiadomości mają inwestorów na krawędzi.

Pomimo obecnego niepewnego sentymentu na rynku, wydarzenie przedsprzedaży tokenów Altsignals trwa, a projekt sprzedał ponad 45% swojej alokacji. Ze względu na to, że wiele uwagi skupia się na głównych podmiotach i monetach w przestrzeni, inwestorzy są zachęcani do przyjrzenia się mniejszym projektom, takim jak AltSignals, które oferują użytkownikom rzeczywistą użyteczność i wartość.

CFTC pozywa Binance i Changpeng Zhao

CFTC uważa aktywa, w tym Bitcoin, Ethereum, Tether, i stablecoin Binance USD (BUSD) za towary i oskarżył Binance o oferowanie tych aktywów jako instrumentów pochodnych swoim użytkownikom w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji jako handlarza prowizjami futures, wyznaczonego rynku kontraktowego lub obiektu do wykonywania swapów.

CFTC oskarżyła giełdę kryptowalutową o słabe nadzorowanie swojej działalności, niewdrożenie procesów związanych z KYC lub przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy (AML) oraz stosowanie słabego programu przeciwdziałania oszustwom.

Pozew wobec Binance budzi podzielone opinie ekspertów

Eksperci rynkowi uważają, że pozew Binance może wpłynąć na szerszy rynek kryptowalut i pociągnąć Bitcoina w dół do 25,000 USD. Bitcoin w ostatnich dniach był handlowany powyżej poziomu 28,000 USD, ale we wtorek spadł poniżej 27,000 USD USD po wiadomościach o Binance.

Jednak BTC odrobił straty i obecnie ponownie handluje powyżej 28,000 USD.

Noelle Acheson, autor popularnego newslettera Crypto is Macro Now, powiedział, że głównym zmartwieniem jest to, co pozew zrobi krótkoterminowo dla płynności rynku. Wskazał, że jeśli animatorzy rynku wycofają się z handlu na Binance teraz i jeśli zlokalizowane w USA biura handlowe Binance będą musiały zatrzymać operacje, szerszy rynek doświadczy spadku płynności.

Eksperci rynkowi oczekują, że Bitcoin tymczasowo spadnie do poziomu 25,000 USD ze względu na rolę Binance w przestrzeni kryptowalutowej. Jednak inni eksperci nie zgadzają się i są byczo nastawieni do perspektyw kryptowalut. Na przykład Invezz poinformował we wtorek, że analitycy Bitfinex uważają, że znajdujemy się we wczesnej fazie rynku byka.

