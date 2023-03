Top 12 tokenów ERC-20 do kupienia w 2023 roku

Tokeny krypto ERC-20 najszerzej dostępne są na rynkach krypto, a wiele najpopularniejszych kryptowalut jest obecnie dostępnych jako tokeny ERC-20.

W latach, które upłynęły od startu Uniswap (UNI) i Makera (MKR), tokeny ERC-20 zyskały znakomitą reputację najbardziej niezawodnych monet opartych na blockchainie, stanowiąc ponad 10% całkowitej wyceny rynku krypto.

Czym są tokeny ERC-20?

ERC-20 to standard tokenów do tworzenia tokenów przy użyciu blockchainu Ethereum, wciąż zdecydowanie dominującego na świecie dostawcy blockchain. Tokeny ERC-20 to wszechstronne i solidne tokeny tworzone i wspierane przez tętniącą życiem i stale rosnącą społeczność Ethereum.

Tokeny ERC-20 umożliwiają używanie monet obsługujących inteligentne kontrakty w sieciach Ethereum do opracowywania, weryfikowania i utrzymywania projektów w zdecentralizowanych aplikacjach, aplikacjach DeFi, GameFi i DEX. Wszechstronność związana z ERC-20, którą stworzyły inteligentne tokeny kontraktowe, pozwala na ich wykorzystanie jako monet użytkowych, środków wymiany, monet zarządzających lub tokenów bezpieczeństwa dla rozwiązań hostowanych przez Ethereum.

Oto 12 najlepszych tokenów ERC-20, w które warto zainwestować

· AltSignals (ASI)

· Metacade (MCADE)

· MakerDAO (MKR)

· Uniswap (UNI)

· The Sandbox (SAND)

· Chainlink (LINK)

· ApeCoin (APE)

· Decentraland (MANA)

· Aave (AAVE)

· Quint (QUINT)

· Metropoly (METRO)

· MetaBlaze (MBLZ)

AltSignals (ASI) – Dodanie ActualizeAI napędza presale ASI

Czym jest AltSignals?

AltSignals to ugruntowana i odnosząca duże sukcesy platforma handlowa, która od 2017 roku zapewnia swojej stale rosnącej społeczności ponad 50 000 użytkowników zyskowne strategie handlowe. AltSignals niedawno uruchomił swój natywny token ASI, aby pomóc w turbodoładowaniu swojego wyjątkowego zestawu narzędzi handlowych AltAlgo™ za pomocą ActualizeAI. Ten nowy stos handlowy uwalnia moc najnowszych i najnowocześniejszych technologii sztucznej inteligencji (AI).

ActualizeAI łączy uczenie maszynowe, przetwarzanie języka naturalnego (NLP) i modelowanie predykcyjne, które stosuje trendy historyczne do skanowania rynków 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zapewnia on przez to najbardziej aktualne informacje handlowe i jednocześnie analizuje więcej wskaźników cenowych, niż byłby w stanie to zrobić człowiek. Kierując się sztuczną inteligencją, ActualizeAI uczy się na bieżąco, udoskonalając i ulepszając coraz dokładniejsze sygnały transakcyjne w miarę upływu czasu.

Oprócz dostępu do sygnałów ActualizeAI, token ASI umożliwia swoim posiadaczom dołączenie do AI Members Club, który oferuje jeszcze większe korzyści, takie jak dostęp do najbardziej ekscytujących i lukratywnych presales tokenów oraz wejście do turniejów handlowych, w których uczestnicy mogą zdobyć ogromne nagrody krypto.

Członkowie tego klubu i posiadacze monet ASI mogą również odblokować jedne z najlepszych materiałów edukacyjnych na temat handlu krypto, aby pomóc im przejść przez czasami bardzo ryzykowny proces inwestowania w krypto. Co więcej, coaching jest dostępny dla handlarzy o różnych umiejętnościach, pomagając wszystkim członkom społeczności AltSignals zmaksymalizować rentowność swojej podróży handlowej.

Dlaczego prawdopodobnie powinieneś zainwestować w ASI?

ASI to nowy token, który zapewnia wszystkie zabezpieczenia, jakich można oczekiwać od monety opartej na Ethereum. Prawdziwa wartość ASI jest gwarantowana przez pionierskie wykorzystanie przez jego platformę technologii sztucznej inteligencji w połączeniu z mocą łańcucha bloków Ethereum, dzięki czemu będzie on mógł stać się standardowym nośnikiem przyjęcia sztucznej inteligencji w sektorze łańcucha bloków.

Tokeny w presale zostały wypuszczone 1 marca i szybko nabierają rozpędu, osiągając już kwotę $112k w ciągu zaledwie 1 dzień od otwarcia rundy beta. Cena ASI wynosi w rundzie beta 0,012 USD i potrwa ona przez krótki czas, po którym ceny zaczną rosnąć, ostatecznie prowadząc do symbolicznej ceny 0,02274 USD w siódmej i ostatniej rundzie tego wydarzenia.

Ekscytujący potencjał i ogromne możliwości, jakie posiada AltSignals, podczas gdy prawdziwe możliwości sztucznej inteligencji staną się widoczne dopiero w nadchodzących miesiącach, sprawiają, że ASI jest ekscytującym tokenem ERC-20 do kupienia w 2023 roku.

>>> Możesz wziąć udział w presale tokenów ASI tutaj <<<

Metacade (MCADE) – Nowa pionierska moneta GameFi ze świetlaną przyszłością

Czym jest Metacade?

Zupełnie nowa wirtualna arkada gier oparta na blockchainie Ethereum – Metacade zaoferuje graczom i fanom kryptowalut najbogatszy wybór gier typu „graj, aby zarobić” (P2E) w jednym miejscu Web3. Już teraz jest on uważany za jeden z najbardziej ekscytujących projektów GameFi dzięki swoim uzależniającym doświadczeniom w grach i niezrównanym możliwościom zarabiania pasywnego dochodu przez graczy.

Perspektywy te wykraczają daleko poza zwyczajne możliwości P2E oferowane przez gry GameFi. Rzeczywiście, cała oferta Metacade zdecydowanie wyróżnia się w sektorze gier krypto. Jako platforma do wielu gier, Metacade nie polega na tylko jednym tytule ani powtarzalnej rozgrywce, aby przyciągnąć do siebie fanów. Ponadto społeczność Metacade może zdobywać nagrody krypto za pośrednictwem szeregu innych kanałów.

Należą do nich program Create2Earn, który nagradza użytkowników za publikowanie treści społecznościowych, takich jak recenzje gier lub wkład w czaty na żywo i fora, oraz protokół obstawiania platformy o nazwie Compete2Earn, w którym użytkownicy uzyskują dostęp do turniejów online w zamian za obstawianie swoich natywnych tokenów MCADE.

W międzyczasie, gdy społeczność MCADE zdobywa nagrody, Metacade będzie również zachęcać do tworzenia tytułów P2E nowej generacji za pośrednictwem programu Metagrants. Deweloperzy przesyłają swoje pomysły na nowe gry do głównej puli, a następnie posiadacze tokenów MCADE mogą głosować na swoich faworytów. Pomysły z największą liczbą głosów trafiają do produkcji z finansowaniem krypto w celu wsparcia tych przedsięwzięć.

To wsparcie dla programistów będzie powiązane ze schematem Work2Earn platformy, który otworzy możliwości pracy w Web3 – a także pracy na zlecenie i role płatnych beta testerów – dla społeczności MCADE, w tym dla programistów świeżo po stworzeniu nowej popularnej gry P2E.

Dlaczego warto rozważyć inwestycję w MCADE?

Wydarzenie przedsprzedażowe MCADE rozpoczęło się niedawno, pobudzając wyobraźnię społeczności inwestującej w krypto, zebrawszy kwotę $14,7m w krótkim czasie. Szybkość, z jaką sprzedawały się tokeny MCADE, odzwierciedla ogromny potencjał wbudowany w ten token poprzez rozległe narzędzia zawarte w ekosystemie Metacade.

MCADE kosztuje obecnie 0,020 USD będąc już na ostatnim etapie swojej presale po uruchomieniu w fazie beta presale za 0,008 USD. Jego cena wzrastała wraz z postępem presale aż do 0,02 USD, pozostawiając inwestorom ograniczony czas na złapanie tego gorącego tokena ERC-20 w najlepszej możliwej cenie.

>>> Możesz wziąć udział w ostatnim etapie presale Metacade tutaj <<<

MakerDAO (MKR) – Wiodąca moneta ERC-20 do udzielania i zaciągania pożyczek DeFI

Kapitalizacja rynkowa: 764,1 mln USD

Czym jest MakerDAO?

MakerDAO to platforma DeFi zaprojektowana w celu zdecentralizowania procesu udzielania i zaciągania pożyczek bez tradycyjnej potrzeby kontrolowania transakcji przez centralny organ finansowy, taki jak banki. MakerDAO wykorzystuje inteligentne kontrakty Ethereum, aby ułatwić udzielanie pożyczek i zarządzać całą mechaniką oraz szczegółami pożyczki, takimi jak stopy procentowe, warunki spłaty i wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.

Pożyczki mogą być udzielane przy użyciu DAI, stablecoina ERC-20 ściśle powiązanego z walutą centralną i wspieranego przez dostawców płynności. Używając DAI jako środka walutowego dla pożyczek, klientom zapewnia się ochronę przed zmiennością, której czasami doświadczają rynki krypto.

Dlaczego warto inwestować w MKR?

MKR jest tokenem zarządzającym dla MakerDAO i MakerProtocol, zapewniającym stablecoina DAI i był on pierwszą monetą ERC-20 działającą w łańcuchu bloków Ethereum. MakerDAO był również pierwszym projektem na Ethereum, który stał się zdecentralizowaną autonomiczną organizacją (DAO), zwiększając wartość dla MKR poprzez użycie go jako tokena zarządzania.

Ponadto MKR ma na celu zbilansowanie podaży DAI. Kiedy cena DAI wzrosta, MKR jest spalany w celu stworzenia nowego DAI, zmniejszając w ten sposób podaż MKR. W związku z tym, im bardziej rozwiniętą i odnoszącą sukcesy platformą jest MakerDAO, tym cenniejszy staje się MKR.

MKR stanowi świetną inwestycję w token ERC-20, dzięki temu, że jest on mocno zakorzeniony w przestrzeni DeFi. Jest on oryginalną monetą ERC-20, która w ostatnich latach zbudowała wokół siebie znakomitą reputację, zapewniając swoim posiadaczom niesamowite zwroty i oferując zdecentralizowane alternatywy finansowe.

UniSwap (UNI) – Największa giełda krypto oparta na Ethereum

Kapitalizacja rynkowa: 4,2 mld USD

Czym jest UniSwap?

Uniswap to największa zdecentralizowana giełda oparta na Ethereum (DEX). Ponieważ działa on na Ethereum, inwestorzy mogą korzystać z platformy Uniswap do handlu i wymiany dowolnego tokena ERC-20 oraz różnych tokenów zgodnych ze standardem ERC-20.

Podobnie jak MakerDAO, Uniswap był jednym z pierwszych użytkowników standardu blockchain Ethereum i szybko stał się jedną z największych platform w Ethereum. Pomógł on w zwiększeniu płynności tokenów ERC-20 poprzez stworzenie zdrowej i niezawodnej platformy do promowania udzielania i zaciągania pożyczek.

To tworzenie płynności, które tworzy wartość handlową zapewnianą dla sfery DeFi, odróżnia go od innych giełd krypto, które istnieją wyłącznie w celu ułatwienia transakcji krypto.

Dlaczego warto inwestować w UNI?

Chociaż Uniswap był jedną z pierwszych platform zbudowanych na Ethereum, wydanie jego natywnego tokena nastąpiło dopiero w 2020 roku. Przede wszystkim token UNI jako token zarządzania dodał potencjał rentowności do swojego elementu zarządzania, tworząc tokeny, które umożliwiają swoim posiadaczom kształtować kierunek platformy, zapewniając przy tym niezwykle atrakcyjną ogólną ofertę sprzedaży dla potencjalnych inwestorów.

UNI nie wyszedł z krachu rynkowego w 2022 roku bez szwanku, znacznie tracąc na wartości, podczas gdy wielkie firmy, takie jak FTX, złożyły wniosek o upadłość. Jednak UNI zachował pewną wartość dzięki swojej wyjątkowej zdecentralizowanej naturze, która nie wymaga od inwestorów rezygnacji z kluczy do swoich funduszy podczas dokonywania wymiany, zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo finansowe. Zapewnia to inwestorom, którzy wcześniej mogli stracić swoje środki, dodatkową warstwę pewności, w razie gdyby rynek znów zaczął się pogarszać. Wszystko to sprawia, że UNI jest doskonałą okazją do długoterminowej inwestycji.

The Sandbox (SAND) – Cyfrowy wymiar nieruchomości z obsługą 3D

Kapitalizacja rynkowa: 783,5 mln USD

Czym jest The Sandbox?

The Sandbox to cyfrowy świat 3D hostowany na blockchainie Ethereum, w którym można kupować, sprzedawać i wymieniać cyfrowe działki nieruchomości wraz z wirtualnymi aktywami wybijanymi przez NFT. Gdy użytkownik kupi daną działkę, może zbudować na niej wszystko, co tylko zechce, aby zarabiać na swoich działkach i uzyskiwać pasywny dochód. Zastosowania cyfrowych działek nieruchomości w The Sandbox obejmują zarówno cyfrowe galerie sztuki, jak i wirtualne parki rozrywki.

Potencjał zarobkowy w The Sandbox jest odblokowywany dzięki niezrównanej mechanice metaverse P2E tej platformy, przy czym nadrzędną atrakcyjność dla użytkowników stanowią rozległe przypadki użycia cyfrowych działek nieruchomości. Bez względu na doświadczenie programistyczne danej osoby, przyjazne dla użytkownika i innowacyjne zestawy narzędzi do tworzenia plug-and-play na platformie mogą być używane do projektowania i tworzenia unikalnych doświadczeń, zbywalnych zasobów NFT i awatarów.

Sieć Ethereum zapewnia The Sandbox wyjątkowe bezpieczeństwo i niezawodną funkcjonalność, dzięki czemu platforma ta zapewnia doskonałe wrażenia użytkownika poprzez niezrównane animacje i modele 3D do tworzenia w pełni wciągającej rzeczywistości wirtualnej metaverse, którą ludzie mogą eksplorować w cieple i komforcie swojego domu.

Dlaczego warto rozważyć inwestycję w The Sandbox?

Natywny token SAND to token ERC-20, który odblokowuje wszystkie działania w swoim metaverse, od ułatwiania zakupu działek nieruchomości po bycie środkiem wymiany dla wszystkich transakcji i wymian na rynku platformy.

Oprócz doskonałego narzędzia wbudowanego w The Sandbox, moneta SAND otwiera dostęp do praw głosu w kwestiach zarządzania i kierunku The Sandbox jako w pełni funkcjonującego DAO. Wreszcie tokeny SAND są krypto typu proof of stake umożliwiającym pasywny dochód.

Zainteresowanie metaverse i rozległymi przypadkami użycia prezentowanymi przez wirtualne światy jest wciąż w powijakach, co oznacza, że The Sandbox będzie nieustannie zyskiwać wraz ze wzrostem tego zainteresowania. Kilka wielkich nazwisk w sporcie, modzie, muzyce i popkulturze, takich jak legenda deskorolki Tony Hawk, gwiazda hip-hopu Snoop Dogg, wytwórnia płytowa Warner Music i towarzyska Paris Hilton, posiada własne działki na tej platformie. Pakiet ten czyni SAND jednym z najlepszych tokenów ERC-20 w 2023 roku.

Chainlink (LINK) – Wykorzystanie danych poza łańcuchem do wzmocnienia bezpieczeństwa inteligentnych kontraktów

Kapitalizacja rynkowa: 3,2 mld USD

Czym jest Chainlink?

Chainlink został uruchomiony w 2017 roku jako platforma umożliwiająca blockchainom dostęp do danych przechowywanych poza łańcuchem, takich jak metody płatności, poprzez zdecentralizowaną sieć Oracle, aby stać się dominującą częścią cyfrowego układu on-chain.

To w skrócie opisuje USP Chainlinka. Dzięki integracji informacji poza łańcuchem z własnymi inteligentnymi kontraktami typu blockchain, Chainlink może zapewnić w pełni zdecentralizowany dostęp wszystkim użytkownikom sieci, w tym ogromnej społeczności open source twórców inteligentnych kontraktów, operatorów węzłów, badaczy, audytorów bezpieczeństwa i dostawców danych.

Zbudowano już kilka partnerstw między siecią Chainlink a posiadaczami danych typu open source, takimi jak Brave New Coin i Huobi. Zapewniają one użytkownikom dostęp do danych, których potrzebują do przeprowadzania bezpiecznej, przejrzystej walidacji inteligentnych kontraktów i pozwalają dostawcom danych zarabiać na przechowywanych przez nich informacjach.

Dlaczego warto inwestować w LINK?

LINK to token oparty na Ethereum, który obsługuje większość krytycznych operacji sieciowych, od płacenia dostawcom danych za informacje wymagane do płynnego działania platformy, aż po bycie walutą wymiany od walidatorów węzłów potrzebujących dostępu do tych informacji.

Wykorzystanie danych poza łańcuchem w celu usprawnienia transakcji blockchain prawdopodobnie znacznie wzrośnie w nadchodzących miesiącach i latach, co sprawi, że protokół Chainlink będzie coraz bardziej niezbędny. To wiodące na rynku rozwiązanie dostawcze już mocno ugruntowało pozycję Chainlink.

Przy ograniczonej całkowitej podaży utworzonej w wysokości 1 miliarda tokenów LINK jego cena zostanie podniesiona, ponieważ wysoki popyt na LINK wzrośnie, a jego podaż spadnie. Wszystko to sprawia, że jest to jeden z najlepszych tokenów Ethereum do rozważenia przez inwestorów w tym roku.

ApeCoin (APE) – Moneta memowa z projektami na metaverse

Kapitalizacja rynkowa: 1,4 mld USD

Czym jest ApeCoin?

ApeCoin to jedna z wiodących monet memowych ERC-20, pochodząca z dobrze znanej i cenionej społeczności Bored Ape Yacht Club (BAYC). Początkowo został on uruchomiony przez Yuga Labs w 2022 r., a zainteresowanie BAYC i ApeCoinem szybko wzrosło, ustanawiając je jako jedne z wiodących krypto zasobów memowych. Niedawna zbiórka pieniędzy przyniosła 320 milionów dolarów, umożliwiając posiadaczom monet APE kupowanie działek gruntowych Otherdeed w metaverse Otherside.

Otherwise jest grą metaverse, która przekształci się w jedną z największych gier typu Massively Multiplayer Online Role-Playing Games (MMORPG) na blockchainie, przynosząc gry Web3 do oczarowanej publiczności, podczas gdy metaverse osadza się w ekosystemie BAYC. Doda to znaczny poziom użyteczności do rodzimej monety APE.

Dlaczego warto inwestować w APE?

ApeCoin szybko zawładnął wyobraźnią kolekcjonerów kryptowalut NFT, przynosząc członkostwo bardzo pożądanej firmie BAYC i jej spokojniejszemu krewnemu, Mutant Ape Yacht Club (MAYC). Te dwa ekskluzywne kluby NFT katapultowały NFT wspierane przez APE na szczyty list pożądanych przedmiotów kolekcjonerskich większości inwestorów, ogromnie podnosząc jego wartość.

Przejście tej platformy do gier metaverse ma na celu zwiększenie ekskluzywności marki ApeCoin, gwałtownie zwiększając sprzedaż jej towarów, przy jednoczesnym odgrywaniu ogromnej roli w rozwoju zdecentralizowanego Web3. Chociaż moneta rynkowa APE posiada już wysoką wartość jak na monetę memową, przejście do sektora metaverse zapewni jej dużo miejsca na dalszy wzrost.

W międzyczasie, wraz ze wzrostem użyteczności APE, aby dopasować się do zarządzania zapewnianego w ramach DAO, można spodziewać się wzrostu wartości APE, gdy potencjał metaverse zostanie w pełni wykorzystany.

Decentraland (MANA) – Moneta ERC-20 metaverse

Kapitalizacja rynkowa: 950,5 mln USD

Czym jest Decentraland?

Decentraland wystartował w 2018 roku i szybko stał się przełomowym pionierem w sektorze nieruchomości cyfrowych Metaverse. Jego wirtualny wszechświat działa podobnie do The Sandbox, umożliwiając użytkownikom zarabianie na swoich działkach poprzez tworzenie doświadczeń, za które mogą oni pobierać opłaty od innych użytkowników. Zbudowany na blockchainie Ethereum, MANA jest obecnie jednym z najcenniejszych tokenów ERC-20 na rynku.

Osoby fizyczne używają natywnego tokena MANA do zakupu cyfrowych nieruchomości w postaci tokenów LAND, które następnie mogą sprzedawać, budować na nich lub zachować i dodawać je kupując inne tokeny LAND w celu budowy nieruchomości ESTATE.

Do tej pory w Decentraland zrealizowano kilka różnych i unikalnych przypadków użycia, od wirtualnych wystaw, doświadczeń w grach i niektórych najbardziej zaawansowanych okazji interaktywnych, takich jak wirtualne koncerty muzyczne i festiwale. Funkcje te wyróżniają Decentraland jako prawdopodobnie najbardziej zaawansowaną platformę obsługującą metaverse na rynku, która przyciągnęła tak zróżnicowaną i oddaną bazę użytkowników.

Dlaczego warto inwestować w MANA?

MANA jest już dobrze ugruntowanym tokenem krypto ERC-20, szeroko dostępnym na większości renomowanych giełdach krypto. Pomimo swojego wiodącego statusu jako dostawcy wirtualnego świata, Decentraland nie chce stać w miejscu. Nieustannie opracowuje on nowe funkcje, aby utrzymać się na czele rynku i ewoluować, aby sprostać potrzebom rosnącym użytkowników.

W rezultacie MANA staje się coraz bardziej wartościowym tokenem użytkowym i doskonałą monetą zarządzającą, dając swoim posiadaczom dostęp do głosowania nad decyzjami dotyczącymi zarządzania platformą i jej kierunkiem. W miarę jak coraz więcej firm odkrywa bogate możliwości oferowane przez Metaverse, Decentraland znajduje się w doskonałym miejscu, aby przejąć inicjatywę w tej rewolucji i przenieść myślenie na coraz to nowe poziomy. Ta ekscytująca perspektywa sprawia, że MANA jest jedną z najlepszych monet Ethereum do kupienia w 2023 roku.

Aave (AAVE) – Protokół wypożyczania i pożyczania DeFi

Kapitalizacja rynkowa: 964,4 mln USD

Czym jest Aave?

Aave to zdecentralizowany protokół finansowy, który umożliwia swoim użytkownikom pożyczanie i kupowanie kryptowalut bez potrzeby pośrednictwa organizacji, takiej jak bank lub firma pożyczkowa. Pożyczkodawcy zarabiają na odsetkach, deponując aktywa cyfrowe w pulach płynności, z których pożyczkobiorcy mogą skorzystać w celu zaciągnięcia pożyczki błyskawicznej, wykorzystując swoje kryptowaluty jako zabezpieczenie danej pożyczki.

Ponieważ rynek DeFI zaczął się nasycać latem 2020 r., Aave musiał opracować kilka unikalnych funkcji, aby wyprzedzić konkurencję. Pożyczki błyskawiczne to jeden z flagowych produktów tej platformy, rozliczane jako pierwsze niezabezpieczone pożyczki w przestrzeni DeFi. Chociaż brzmi to prawie zbyt dobrze, aby mogło być prawdziwe, pożyczki te muszą zostać spłacone w ramach tej samej transakcji.

Kolejnym dużym plusem Aave jest to, że pożyczkobiorcy mogą przełączać się między stałymi i zmiennymi stopami procentowymi. Jest to przydatne w okresach niestabilności, gdy stałe stawki dają jasną pewność co do kwoty spłaty, podczas gdy stawki zmienne dają szansę na skorzystanie z niższych kosztów, zanim stawki stałe zostaną zmienione.

Dlaczego warto rozważyć inwestycję w Aave?

Oprócz doskonałej elastyczności oferowanej przez produkty pożyczkowe DeFi firmy Aave, w tym możliwość wypożyczania i pożyczania ponad 20 kryptowalut, natywna moneta AAVE tej platformy otwiera kilka możliwości dla posiadaczy tych tokenów.

Wśród tych korzyści jest wiedza, że moneta ERC-20 zapewni stabilność i bezpieczeństwo, a jej posiadacze mogą uzyskać dostęp do obniżonych opłat transakcyjnych i dobrych poziomów użyteczności, przy czym AAVE służy jako token zarządzania, dając swoim posiadaczom głos w określaniu kierunku tej platformy.

Quint (QUINT) – Token stakingowy ERC-20 z korzyściami w świecie rzeczywistym

Kapitalizacja rynkowa: 973,1 mln USD

Czym jest Quint?

Quint to nowy token ERC-20 zaprojektowany tak, aby łączyć bogate nagrody pasywnego dochodu uzyskanego dzięki obstawianiu tokenów i namacalne korzyści dla nowej grupy potencjalnych inwestorów. Łącząc rzeczywistość z metaverse, Quint napędza pule super-stakingu, które zapewniają zwykłe roczne zyski związane z obstawianiem monet, jednocześnie odblokowując nagrody za pośrednictwem NFT bezpośrednio zdeponowanych w portfelach użytkowników.

Butikowy rynek NFT tej platformy dostarcza niezamienne tokeny w cyfrowych ramkach tokenów. Quint oferuje również kilka innych funkcji, w tym sklep Quint, Metaverse Arts Club i planuje on zapuścić się w rejon gier blockchain. Inne plany obejmują prawdziwych deweloperów nieruchomości, u których posiadacze monet Quint mogą ubiegać się o własność ułamkową, uzyskując pasywny dochód z części czynszów płaconych bezpośrednio QUINT przed dystrybucją.

Podczas gdy token ten koncentruje się głównie na NFT i koncepcji łączenia stawek, Quint ma na celu zatarcie granic między wirtualnymi nagrodami a korzyściami w świecie rzeczywistym, dodając do swojego skarbca namacalne przedmioty kolekcjonerskie z prawdziwego życia w celu ich dystrybucji wśród społecznościowych graczy.

Dlaczego warto inwestować w QUINT?

Unikalne podejście Quinta do stakingu tokenów wyróżnia go jako krypto do stakingu. Użytkownicy mogą korzystać z dwóch rodzajów puli: the Luxury Raffle Pool i Quintessential Pool.

The Luxury Raffle Pool oferuje posiadaczom tokenów QUINT szansę na wygranie luksusowych nagród w tej loterii pod koniec okresu obstawiania; obejmują one luksusowe wakacje, supersamochody i ekscytujące bony podarunkowe. Jest to dodatek do standardowej wydajności krypto.

Tymczasem członkowie, którzy zdecydują się na postawienie w puli Quintessential Pool, otrzymają nagrody wraz z wyższymi zyskami niż te dostępne w standardowych pulach stakingowych w ekosystemie platformy. To nowatorskie podejście do obstawiania monet może sprawić, że QUINT stanie się ekscytującym dodatkiem do każdego portfela krypto.

Metropoly (METRO) – Moneta nieruchomości z potencjałem do zarabiania na krypto

Kapitalizacja rynkowa: W presale

Czym jest Metropoly?

Metropoly to nowy token ERC-20, który pomaga właścicielom natywnego tokena METRO inwestować w nieruchomości bez kosztownych zaliczek. Rynek NFT różni się od innych kryptowalut; stacjonarnie tworząc kopie zapasowe każdego NFT.

Inwestorzy mogą wykorzystać swoje tokeny METRO do zakupu udziału w nieruchomości za co najmniej 100 USD, eliminując potrzebę długich wniosków o pożyczkę bankową, kosztownych opłat adwokackich i czasu spędzonego na pozyskiwaniu idealnej nieruchomości. Zamiast spędzać miesiące na zakupie nieruchomości, posiadacze monet mogą w nie zainwestować w mniej niż 20 sekund.

Gdy tylko posiadacz monety zainwestuje w nieruchomość, zaczyna zarabiać pasywny dochód z czynszu pobieranego od najemców i wzrostu wartości nieruchomości w czasie. Każda nieruchomość jest w pełni zarządzana przez zespół ekspertów Metropoly, pozostawiając inwestorów bez tradycyjnych problemów związanych z właścicielami.

Dlaczego warto rozważyć inwestycję w METRO?

Metropoly stara się zakłócić sektor nieruchomości, wprowadzając transakcje dotyczące nieruchomości do łańcucha bloków, demokratyzując ten proces i otwierając własność nieruchomości na zupełnie nową masową publiczność.

Inteligentny kod kontraktu Ethereum tej platformy jest w pełni zatwierdzony przez SolidProof, a CertiK zweryfikował tożsamość zespołu, dając inwestorom Metropoly pełną pewność, że ich inwestycja jest bezpieczna. Nowy sposób tej platformy na inwestowanie w nieruchomości sprawia, że jest to jeden z najlepszych tokenów ERC-20 dostępnych obecnie w presale.

Metablaze (MBLZ) – Tytuł Metaverse GameFi z otwartą narracją

Kapitalizacja rynkowa: W presale

Czym jest Metablaze?

Metablaze to nowa gra blockchain, która wykorzystuje nowatorski silnik P2E. Większość tytułów GameFi wypłaca nagrody krypto w rodzimej monecie lub stablecoinie tej platformy. Metablaze wyróżnia się tym, że daje graczom wybór nagrody w postaci innych zasobów cyfrowych, takich jak Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) i Solana (SOL).

Gra ta zawiera gobliny NFT i ma dwa etapy. Minigra MetaMiniez to ograniczona czasowo gra strategiczna, w której gracze obstawiają żetony, aby ulepszać platformy wydobywcze w imperium metaverse zwanym Galaxia Blue.

Drugi etap obejmuje bogaty silnik fabularny zaprojektowany do produkcji Galaxia Blue z niezrównaną narracją, fabułą i otwartą historią przyszłości, którą gracze pomogą rozwinąć poprzez ogromny element RPG, który wprowadza przygodę i bohaterstwo, nikczemność i miłość.

Dlaczego warto inwestować w MBLZ?

Zespół Metablaze odrobił swoją pracę domową i przedłożył swój zespół do sprawdzenia przez CertiK, pomyślnie przechodząc tę weryfikację. Zapewniło to wczesnych inwestorów, że ten zespół wie, co robi.

Bogaty, otwarty świat i nieograniczone możliwości oferowane przez internetową platformę RPG Metablaze zapewniają ekscytujący potencjał tokenowi MBLZ i sprawiają, że jest on bardzo atrakcyjną opcją, jako moneta ERC-20 do rozważenia przez inwestorów.

Dlaczego warto jest inwestować w tokeny ERC-20?

Tokeny ERC-20 można postrzegać jako dobrą inwestycję, ponieważ wykorzystują one jedną z najlepszych istniejących już sieci, jaką jest Ethereum. Dzięki tokenom obsługującym inteligentne kontrakty bezpieczeństwo jest tutaj wbudowane u podstaw. Oznacza to, że im więcej tokenów, tym większy popyt i mniejsze ryzyko ataku.

Tokeny ERC-20 korzystają z istniejącej już infrastruktury Ethereum, zamiast wymagać zbudowania wokół innych tokenów ich własnych łańcuchów bloków, co czyni je wyborem efektywnym pod względem zasobów i pozwalającym zaoszczędzić czas dla nowych monet.

Wniosek – jakie kryptowaluty ERC-20 są obecnie najlepsze do kupienia?

Tokeny ERC-20 są uważane za dobre opcje inwestycyjne poza niedźwiedzimi warunkami rynkowymi. Najlepszym tokenem ERC-20 do kupienia w tej chwili jest moneta ASI firmy AltSignals ze względu na ekscytujące i innowacyjne połączenie technologii sztucznej inteligencji i łańcucha bloków.

Token MCADE Metacade zajmuje drugie miejsce, a wygląda na to, że jego platforma popchnie rozwój GameFi w zupełnie nowy wymiar.

Często Zadawane Pytania

Czy ERC-20 to to samo co ETH?

ERC-20 i ETH to dwie różne rzeczy. Moneta ERC-20 to cyfrowa waluta wykorzystująca technologię blockchain Ethereum, podczas gdy ETH jest natywną walutą całej sieci Ethereum, która w przeciwieństwie do Bitcoina oferuje dodatkową technologię, taką jak inteligentne kontrakty.

Ile jest tokenów ERC-20?

ERC-20 to najpopularniejsza forma tokena krypto. Etherscan szacuje, że istnieje ponad 450 000 tokenów ERC-20, a codziennie powstaje ich coraz więcej.

Co oznacza ERC-20?

ERC-20 oznacza „Ethereum Request for Comment 20” i jest standardowo zaimplementowanym kodem dla tokenów zamiennych tworzonych przy użyciu protokołu blockchain Ethereum.

Czy ERC-20 dotyczy tylko Ethereum?

Tak, tokeny ERC-20 działają tylko na blockchainie Ethereum

Czy XRP jest tokenem ERC-20?

Tak, XRP to moneta ERC-20.

Czy BEP20 to to samo co ERC-20?

BEP20 to standardowa moneta cyfrowa dla Binance Smart Chain (BSC), odpowiednik ERC-20, ale do użytku na BSC.

Czy DOGE jest tokenem ERC-20?

Nie, DOGE to moneta BEP 20 Binance hostowana na BSC.

Czy tokeny ERC-20 to dobra inwestycja?

Tokeny ERC-20 są często postrzegane jako dobra inwestycja, ponieważ korzystają one z największego dostawcy łańcucha bloków o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Tokeny oparte na Ethereum zapewniają wysoką płynność, ponieważ są wykorzystywane jako podstawa istniejących projektów krypto na blockchainie.

Możesz uczestniczyć w presale Altsignals tutaj.

Możesz uczestniczyć w presale Metacade tutaj.