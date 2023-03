Podatek od kryptowalut: Ustawa IIJA dostaje aktualizację – Wywiad

24 lutego amerykańskie Biuro Informacji i Spraw Regulacyjnych zaktualizowało status oczekującej regulacji dotyczącej kryptowalut, IIJA Act, która będzie wymagała od firm brokerskich zajmujących się kryptowalutami przekazywania transakcji klientów do IRS.

Ta aktualizacja będzie miała swoje konsekwencje, a inwestorzy mogą być zainteresowani tym, jak wpłynie ona na ich podatki od kryptowalut.

Podatki są jednak trudne do ogarnięcia, więc rozmawialiśmy z Milesem Fullerem, dyrektorem ds. rozwiązań rządowych w TaxBit, firmie zajmującej się opodatkowaniem kryptowalut, aby dowiedzieć się więcej.

Invezz (IZ): Czy możesz omówić zmiany, jakie ta nowa aktualizacja (6045a) wprowadza w zakresie wymogów sprawozdawczych dla brokerów?

Miles Fuller (MF): Przepisy dotyczące raportowania przez brokerów na mocy IRC 6045 i 6045A, które zostały uchwalone w listopadzie 2021 roku, mają na celu osiągnięcie kilku różnych rzeczy.

Po pierwsze, wymagają one od brokerów aktywów cyfrowych dostarczenia klientom i Urzędowi Skarbowemu formularzy 1099, które pokazują wpływy i, w większości przypadków, podstawę kosztową dla aktywów cyfrowych, które zostały sprzedane przez klienta w ciągu roku.

Po drugie, aby ułatwić brokerom zgłaszanie podstawy kosztowej sprzedanych aktywów, wprowadzono wymóg składania oświadczeń o przeniesieniu, podobny do tego, który obowiązuje w przypadku tradycyjnych papierów wartościowych. Wymóg ten oznacza, że jeśli klient przenosi aktywa od brokera A do brokera B, broker A poinformuje brokera B, jaka była podstawa kosztowa przeniesionych aktywów.

Obecna niepewność związana z nowymi przepisami dotyczy tego, jak Departament Skarbu definiuje brokerów aktywów cyfrowych. Jest to wciąż aktualne pytanie. W najbliższej przyszłości spodziewane są propozycje rozporządzeń określających, jak te zasady będą wdrażane oraz kto jest brokerem.

IZ: Jaki wpływ będzie to miało na inwestorów kryptowalutowych lub na całą branżę?

MF: Nowe zasady raportowania będą ogromną korzyścią dla inwestorów kryptowalutowych i pośrednią korzyścią dla całej branży.

Na poziomie inwestorów, nowe zasady znacznie ułatwią raportowanie podatkowe. Historycznie, informacje podatkowe dotyczące aktywów cyfrowych były bardzo trudne do uzyskania. Wiele giełd udostępniało dane o transakcjach, ale dane te nie zawsze były kompletne lub trudne do zinterpretowania dla celów podatkowych.

Dzięki wprowadzeniu nowych zasad raportowania inwestorzy indywidualni otrzymają informacje o swoich transakcjach. Informacje te znacznie ułatwią raportowanie podatkowe.

Na poziomie branżowym nowe zasady nałożą obciążenia na podmioty, które mieszczą się w definicji brokera aktywów cyfrowych. Brokerzy ci będą teraz musieli dostarczać informacje, których wcześniej nie musieli dostarczać.

Mimo że przepisy nakładają obciążenia na brokerów, w dłuższej perspektywie mogą one przynieść im korzyści. W miarę jak aktywa cyfrowe stają się coraz bardziej popularne, nadzór regulacyjny (poza podatkowym) będzie się zwiększał.

Nowe przepisy dotyczące sprawozdawczości podatkowej kierują branżę w stronę bardziej standardowych i łatwych do interpretacji danych. Dzięki temu łatwiej będzie spełnić inne wymogi regulacyjne, co w dłuższej perspektywie przyniesie korzyści branży.

IZ: Czy uważasz, że amerykańskie przepisy podatkowe rozwinęły się wystarczająco do tego momentu w gospodarce aktywów cyfrowych, czy też uważasz, że nadal brakuje w nich jasności? Czy chciałbyś, żeby coś się zmieniło?

MF: Przepisy podatkowe nie rozwinęły się w dziedzinie aktywów cyfrowych, poza przyjęciem przepisów wymagających od brokerów informacji o aktywach cyfrowych. Przepisy te nie zostały jeszcze wprowadzone w życie, ponieważ branża czeka na propozycje Departamentu Skarbu.

W związku z tym, aktywa cyfrowe są traktowane jako własność w kodeksie podatkowym, co daje wiele informacji na temat traktowania aktywów cyfrowych pod względem podatkowym, ale z pewnością nadal istnieją pewne luki.

Technologia ksiąg rozproszonych powoduje powstawanie nowych i unikalnych rozwiązań ekonomicznych, które nie mieszczą się w kodeksie podatkowym, co oznacza, że decydenci muszą jeszcze wkroczyć i zdecydować, jak powinno wyglądać właściwe opodatkowanie.

Departament Skarbu opublikował niedawno wyjaśnienia dotyczące propozycji dochodów zawartych w planie budżetowym administracji Bidena na następny rok fiskalny. Propozycje te dotyczą niektórych pozycji związanych z aktywami cyfrowymi, które mają na celu wypełnienie niektórych z tych luk i wyraźniejsze dostosowanie zasad opodatkowania aktywów cyfrowych do innych instrumentów finansowych.

Zawierały również propozycje, które ułatwiłyby USA współpracę z partnerami traktatowymi w zakresie wymiany informacji o aktywach cyfrowych, co jest prawdopodobnie korzystne ze względu na międzynarodową działalność ekosystemu.

IZ: Jak amerykańskie przepisy podatkowe dotyczące kryptowalut wypadają w porównaniu z innymi krajami? Czy określiłbyś to jako przyjazne dla podatków?

MF: To naprawdę zależy. W Stanach Zjednoczonych aktywa cyfrowe są opodatkowane tak samo jak każda inna własność, więc rząd nie stara się traktować ich bardziej lub mniej korzystnie niż inne rodzaje własności.

Inne kraje stosują podobne podejście. Są jednak kraje, które podejmują ukierunkowane wysiłki, aby traktować aktywa cyfrowe bardziej lub mniej korzystnie pod względem podatkowym.

W ostatecznym rozrachunku Stany Zjednoczone znajdują się prawdopodobnie pośrodku, stosując podejście, które ma na celu ujednolicenie traktowania aktywów cyfrowych pod względem podatkowym z innymi podobnymi rodzajami własności.

IZ: Czy masz pojęcie, jaki procent użytkowników kryptowalut w USA unika płacenia podatków?

MF: Z naszego doświadczenia wynika, że w mniejszym stopniu chodzi o to, że ludzie próbują unikać podatków, a jednym z elementów powodujących nieprzestrzeganie przepisów podatkowych w obszarze aktywów cyfrowych jest po prostu trudność administracyjna związana z dokładnym wypełnianiem podatków.

Obecnie dane dostępne dla osób fizycznych do wykorzystania przy wypełnianiu deklaracji podatkowych są często trudne do zinterpretowania, a czasami nie są kompletne. To sprawia, że naprawdę trudno jest złożyć zeznanie podatkowe w sposób dokładny.

To jest właśnie to, nad czym pracujemy w TaxBit – początkowo poprzez oprogramowanie skierowane do indywidualnych podatników, a obecnie poprzez oprogramowanie skierowane do giełd i platform, aby mogły one dostarczać swoim klientom lepszych i łatwiejszych do zrozumienia informacji.

IZ: Czy sądzisz, że będzie więcej zmian w podatku od kryptowalut, zwłaszcza w świetle niedawnych ograniczeń regulacyjnych, które widzieliśmy (takich jak zamknięcie BUSD i kilka kar SEC dla dużych firm)?

MF: Wierzymy, że opodatkowanie aktywów cyfrowych będzie nadal ewoluować. W miarę, jak Kongres będzie coraz lepiej rozumiał ten ekosystem i trudności, jakie się z nim wiążą, prawdopodobnie podejmie kroki w celu udoskonalenia zasad opodatkowania w taki czy inny sposób.