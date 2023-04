Stosy (STX) kopiują ruch ceny Bitcoina: jaka jest zależność?

Dzisiejszy wzrost cen Stacks przewyższył większość altcoinów. Został sklasyfikowany na czwartej pozycji przez CoinMarketCap wśród dzisiejszych największych zdobywców za Render Token (RNDR), Conflux (CFX) i Injective (INJ) w tej kolejności.

Cena STX wydaje się odzwierciedlać cenę Bitcoina, która właśnie dzisiaj wzrosła powyżej 30 000 USD. Iskra wartości zaskoczyła wielu inwestorów kryptowalutowych i większość z nich zastanawia się, czy Stacks może stać się kolejną wielką rzeczą w przestrzeni kryptograficznej, zwłaszcza że radzi sobie tak dobrze od początku roku.

Jaki jest związek między ceną Stacks a ceną Bitcoina?

Cóż, Stacks i Bitcoin to dwa różne łańcuchy bloków z różnymi natywnymi tokenami. Są one jednak w pewien sposób powiązane.

Stosy to warstwa Bitcoin dla inteligentnych kontraktów. Pozwala inteligentnym kontraktom i zdecentralizowanym aplikacjom wykorzystywać Bitcoin jako aktywa i rozliczać transakcje na blockchainie Bitcoin.

Stosy zwykle mają pełną wiedzę o pełnym stanie Bitcoin ze względu na konsensus Proof of Transfer i Clarity Language, który pozwala mu na odczyt z łańcucha bloków Bitcoin w dowolnym momencie. Już samo to daje pewien wgląd w to, dlaczego cena STX jest ściśle skorelowana z ceną BTC.

Wszystkie transakcje dokonywane na stosach są automatycznie haszowane i rozliczane na blockchainie Bitcoin Layer 1. Zasadniczo bloki Stacks są w 100% zabezpieczone mocą obliczeniową Bitcoin, co oznacza, że aby atakujący mógł ponownie zamówić bloki Stacks lub transakcje, atakujący musiałby ponownie zamówić bloki Bitcoin.

Oprócz powiązania z Bitcoin, Stacks jest skalowalną warstwą, co oznacza, że transakcje są rozliczane szybciej w porównaniu z transakcjami Bitcoin, co czyni go preferowaną opcją dla inwestorów kryptograficznych używających BTC do rozliczania transakcji.