Upadek funta libańskiego był w fazie swobodnego spadania, gdy gospodarka kraju się rozpadła. Oficjalne statystyki podają kurs LBP na poziomie 15 010 w stosunku do dolara. Ale w rzeczywistości sytuacja jest znacznie gorsza. Niedawno Bloomberg podał kurs wymiany na poziomie 150 000.

Dlaczego funt libański jest bezwartościowy?

Historia Libanu jest niezwykle smutna. Kraj, który kiedyś był liderem na Bliskim Wschodzie, stał się państwem upadłym. Bejrut, niegdyś uważany za Paryż Bliskiego Wschodu, stał się jednym z najgorszych miejsc w regionie.

Szpitale w Libanie nie mają lekarstw, inflacja poszybowała w górę, a liczba obywateli Libanu uciekających z kraju wzrosła. Reformy potrzebne, zanim kraj otrzyma finansowanie z Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), utknęły w martwym punkcie z powodu narastających sporów politycznych.

Liban od dziesięcioleci pogrążony jest w kryzysie. W 1982 roku kraj przeszedł wielką wojnę znaną jako Operacja Pokój przeciwko Galilei. Wojna wybuchła, gdy armia izraelska najechała Liban. Druga duża wojna miała miejsce w 2006 r., w której udział wzięło izraelskie wojsko i Hezbollah.

Wojny te doprowadziły do drenażu mózgów i wielu zagranicznych firm do opuszczenia kraju. To, w połączeniu z utrzymującą się niepewnością polityczną, sprawiło, że krajem nie dało się rządzić. Bez kapitału zagranicznego libański bank centralny nie zdołał utrzymać kursu w stosunku do dolara amerykańskiego.

Tak jak pisałem w tym artykule jeśli chodzi o kurs dolara Hongkongu, państwom trudno jest utrzymać takie ustalenia. Hongkongowi udało się utrzymać kurs dzięki silnym rezerwom walutowym. Najnowsze liczby pokazują, że miasto ma ponad 430 miliardów dolarów rezerw dolarowych, czyli więcej niż PKB miasta.

Więcej krajów przygranicznych jest zagrożonych

Upadek funta libańskiego nie jest wyjątkiem. Wierzę, że więcej walut z rynków frontierowych będzie podążać w tym samym kierunku. Po pierwsze, większość z tych krajów stoi przed podobnymi wyzwaniami jak Liban.

Na przykład rupia pakistańska spadła o ponad 597% w stosunku do dolara amerykańskiego od 1997 roku. W ciągu ostatnich pięciu lat ta waluta spadła o ponad 147%. I są obawy, że krach waluty będzie trwał nawet wtedy, gdy rząd otrzyma środki z MFW.

Wiele krajów afrykańskich przechodzi przez tę samą sytuację. Niedawno pisałem o upadku dolara Zimbabwe ponieważ kraj stoi w obliczu poważnego niedoboru dolara amerykańskiego. Istnieje ryzyko, że waluta będzie się dalej pogarszać.

Warto zauważyć, że wiele krajów przygranicznych stoi przed tym samym fundamentalnym wyzwaniem, co Liban. Kraje te mają niewiele do wywozu i są uzależnione głównie od importu i przekazów pieniężnych diaspory. Mają też górę długów, które z trudem spłacają.

Na przykład w Afryce Wschodniej szyling kenijski gwałtownie spadał z powodu trudności nowego rządu. Jego przychody utknęły w martwym punkcie, podczas gdy koszty obsługi zadłużenia zagranicznego wzrosły. W udzielonym w zeszłym tygodniu wywiadzie doradca ekonomiczny prezydenta ostrzegł, że sytuacja może się pogorszyć, ponieważ przygotowuje urzędników państwowych na przewidywanie kolejnych opóźnień w wypłatach wynagrodzeń.

Niestety, dla większości krajów granicznych nie ma łatwiejszego wyjścia, ponieważ Rezerwa Federalna nadal zaostrza politykę, a zadłużenie zagraniczne gwałtownie rośnie. W ciągu najbliższych kilku lat będziemy świadkami upadku kolejnych walut granicznych.