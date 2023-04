Przestrzeń i czas, aby udostępnić dane łańcucha bloków w Microsoft Azure Marketplace

Charles jest reporterem dla Invezz. Posiada tytuł inżyniera mechatronicznego, ale zaintrygował go fascynujący świat kryptowalut i blockchain. Napisał wiele… czytaj więcej

Microsoft ( NASDAQ: MSFT ) i Space and Time ogłosiły, że programiści mogą teraz wdrażać magazyn danych Space and Time bezpośrednio z Microsoft Azure Marketplace. Wdrożenie jednym kliknięciem zapewnia klientom przyspieszony dostęp do danych natywnych dla łańcucha bloków, zarządzanie nimi i przeprowadzanie ich analiz.

Wdrożenie Space and Time jednym kliknięciem umożliwi klientom platformy Azure integrację danych łańcucha bloków w czasie rzeczywistym z ich procesami biznesowymi.

Wspieranie klientów w ich potrzebach biznesowych

Jako lider w dziedzinie inteligentnych obliczeń i sztucznej inteligencji (AI), firma Microsoft jest zaangażowana we wspieranie swoich klientów i partnerów w zakresie ich potrzeb biznesowych, w tym scenariuszy Web3 i przypadków użycia. We wrześniu 2022 r. fundusz venture capital firmy Microsoft, M12, poprowadził rundę finansowania Space and Time.

Komentując rozwój sytuacji, Kathleen Mitford, CVP Global Industry Marketing, powiedziała:

„W firmie Microsoft wspieramy rozwój na rynkach wschodzących — w tym blockchain i dane rozproszone. Wspólnie Microsoft Azure i Space and Time zapewnią programistom narzędzia, których potrzebują do tworzenia przypadków użycia blockchain nowej generacji”.

Dyrektor generalny i współzałożyciel Space and Time, Nate Holiday, również skomentował:

„Potrzeba weryfikowalnych danych w łańcuchach bloków, przedsiębiorstwach i sztucznej inteligencji nigdy nie była ważniejsza. Zapewniamy przedsiębiorstwom możliwość integracji danych blockchain z ich aplikacjami i procesami biznesowymi, co ma kluczowe znaczenie zarówno dla rozwoju klientów, jak i umożliwienia odpowiedzialnym zarządcom danych. Cieszymy się, że możemy rozszerzyć naszą współpracę z firmą Microsoft, aby połączyć zasoby danych przedsiębiorstwa z innowacjami w zakresie technologii blockchain i sztucznej inteligencji”.

Integracja przestrzeni i czasu pozwoli firmom wykorzystać zalety zdecentralizowanej hurtowni danych bez restrukturyzacji istniejącej infrastruktury. Umożliwia to firmom budowanie na blockchainie bez poświęcania mocy obliczeniowej lub bezpieczeństwa.