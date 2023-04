Kurs EUR/USD będzie dalej rósł pomimo poprawy dynamiki inflacji bazowej

W tym tygodniu została opublikowana jedna z najważniejszych danych ekonomicznych ze strefy euro. W środę końcowe dane CPI r/r pokazały inflację w strefie euro na poziomie 6,9%.

Luksemburg i Hiszpania odnotowały najmniejsze wzrosty, odpowiednio o 2,9% i 3,1%. Chociaż średnia dla strefy euro wynosząca 6,9% jest znacznie wyższa niż cel Europejskiego Banku Centralnego (EBC) wynoszący 2%, to wciąż jest znacznie poniżej poziomu inflacji obserwowanego w innych częściach świata. Na przykład inflacja w Wielkiej Brytanii utrzymuje się na poziomie dwucyfrowym.

Innymi słowy, zależy to od tego, co ktoś chce odczytać z danych z tego tygodnia. Rzeczywiście, ceny towarów i usług w strefie euro rosły szybciej niż oczekiwał EBC.

Warto jednak zwrócić uwagę na kilka zachęcających sygnałów.

Mediana i inflacja superbazowa spadły w marcu

Banki centralne, w tym EBC, wolą brać pod uwagę miary inflacji, które wykluczają zmienne ceny żywności i energii. Dlatego tak zwane dane o inflacji bazowej mają większy wpływ na członków Rady Prezesów przy ustalaniu stóp procentowych.

Oznacza to, że jeśli inflacja bazowa ustabilizuje się w okresie letnim, EBC będzie trzymał się podwyżek stóp o 25 pb zamiast 50 pb.

Dlaczego więc jest to korzystne dla kursu EUR/USD, skoro EBC zamierza podwyższyć mniej niż do tej pory ze względu na poprawę inflacji bazowej?

Odpowiedź pochodzi z drugiej strony Atlantyku, gdy Fed przygotowuje się do małej recesji.

Wskaźniki gospodarcze wskazują na recesję gospodarczą w USA

Argumenty przemawiające za wyższym kursem EUR/USD opierają się na możliwej zbliżającej się rozbieżności między Fed a EBC. Do tej pory Fed podnosił stopę funduszy szybciej niż EBC.

Ale wskaźniki gospodarcze pokazały ostatnio, że recesja gospodarcza może uderzyć w Stany Zjednoczone. W takim przypadku Fed wstrzyma się lub obniży, ale EBC nie.

Na przykład Leading Economic Index przewidział każdą recesję od 1965 roku. Obecnie znajduje się na terytorium recesji – dlaczego więc tym razem miałoby być inaczej? Również nowe zamówienia produkcyjne osiągnęły niebezpiecznie niski poziom.

Dodajmy do tego fakt, że Fed dodał 300 miliardów dolarów do swojego bilansu na wsparcie walczących banków. Co więcej, firmy technologiczne wciąż zwalniają pracowników, co nigdy nie było pozytywne dla amerykańskiej gospodarki.

W związku z tym, chociaż poprawa danych o inflacji bazowej w strefie euro może spowodować mniejsze podwyżki podstawowej stopy procentowej EBC, dystans do Fed prawdopodobnie się zmniejszy. Wyższy kurs EUR/USD ma sens przy takich przesłankach.