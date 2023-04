Wywiad: Gry na blockchainie – branża boryka się z problemami, ale co dalej?

Od dawna byłem sceptykiem GameFi, skrzyżowania blockchaina i gier. Sektor rozwinął się podczas pandemii, gdy popularność gier takich jak Axie Infinity eksplodowała.

Jedynym problemem jest to, że gracze uciekli z przestrzeni, gdy tokeny, które zarobili za grę, straciły na wartości, ponieważ kryptowaluty agresywnie się wyprzedawały, a wiele takich kryptowalut spadło o 90% lub więcej. Doprowadziło to do pytań dotyczących trwałości modelu. Jeśli cena żetonów spadnie, dlaczego gracze mieliby kontynuować grę?

Pojawia się również kwestia tego, czy blockchain jest w ogóle potrzebny. Dlaczego po prostu nie stworzyć zwykłej gry?

Aby ocenić, jak czują się ludzie z branży i co myślą o tych wszystkich przeszkodach, przeprowadziłem wywiad z Tatsuyą Kohrogi, dyrektorem ds. strategii w DEA, twórcy platformy do gier Web3, PlayMining.

Invezz (IZ): W skrócie, czy możesz wyjaśnić, dlaczego potrzebujesz łańcucha bloków dla PlayMining, zamiast skupiać się tylko na tworzeniu produktu do gier?

Tatsuya Kohrogi (TK): Blockchain jest tym, co umożliwia aspekt Play-to-Earn (P2E) naszych gier, który pozwala ludziom zarabiać DEAPcoin po prostu grając. Mając ekosystem tokenów kryptowalut, jesteśmy w stanie tworzyć aplikacje, które wchodzą w interakcje z tym ekosystemem na wiele sposobów. Wiąże się również z naszym rynkiem PlayMining NFT. Blockchain zapewnia, że NFT kupowane przez naszych użytkowników mają wewnętrzną wartość. Co więcej, wiele NFT dostępnych do kupienia na rynku PlayMining NFT jest również nasyconych inteligentnymi kontraktami blockchain, które umożliwiają im dodanie użyteczności do gier PlayMining. Na przykład sprzedajemy pola uprawne NFT, które można wykorzystać w naszej grze Lucky Farmer, aby zapewnić graczom dostęp do specjalnych upraw, zwiększyć szanse na wygraną, a także zwiększyć liczbę tokenów DEP, które mogą wygrać, gdy uzyskają określone kombinacje.

Jeśli chodzi o to, dlaczego zdecydowaliśmy się uczynić PlayMining platformą do gier P2E zamiast zwykłej platformy do gier: bardzo mocno wierzymy w tworzenie dobra społecznego poprzez nasze gry. Nie chcemy po prostu sprzedawać ludziom gier — chcemy dostarczać produkty rozrywkowe, które wzbogacą ich życie. Podczas gdy każdy może grać w grę P2E i zdobywać tokeny, gatunek gier naprawdę rozwinął się w Azji Południowo-Wschodniej, regionie, w którym średnia miesięczna pensja jest stosunkowo niska. Możemy pomóc ludziom zarobić dodatkowy dochód w nieuciążliwy sposób, czego nie są w stanie zrobić gry inne niż blockchain. Niektórzy z naszych graczy zarabiają nawet na cały etat, grając w gry PlayMining! Jak widać w naszej współpracy z TEPCO, nagrody mogą być również świetnym sposobem na zachęcenie do innych działań, które przyczyniają się do dobra społecznego w prawdziwym świecie. Zawsze szukamy nowych sposobów tworzenia dobra społecznego za pośrednictwem naszej platformy rozrywkowej, a ekosystem nagród oparty na technologii blockchain jest doskonałym narzędziem, którego możemy użyć do osiągnięcia naszych celów.

IZ: Unikalną zaletą jest to, że gracze otrzymują tokeny, gdy wykonują zadania społeczne, takie jak inspekcja infrastruktury fizycznej w swoich miastach. W teorii brzmi to świetnie, ale jak działa ekonomia? Skąd pochodzą tokeny i pieniądze na opłacenie tych użytkowników?

TK: Pieniądze, które płacą użytkownikom, pochodzą z wielu źródeł: wartość opłacona w grze, sprzedaż przedmiotów cyfrowych, sprzedaż NFT, dochód z rozwiązywania problemów, z którymi borykają się korporacje, zewnętrzne studia gier korzystające z naszej platformy, przychody z reklam itp.

Gry uruchomione na platformie PlayMining mogą korzystać z naszej gospodarki tokenów DEAPcoin i rynku PlayMining NFT. Gracze mogą zdobywać DEP poprzez grę, a NFT można kupić za DEP lub prawny środek płatniczy. DEP można również handlować na popularnych giełdach kryptowalut, w tym OKX, Gate.io, Uniswap, Bitmart i Bitrue. Krótko mówiąc, tokeny pochodzą z ekosystemu DEAPcoin, który wbudowaliśmy w naszą platformę PlayMining, która jest wzmacniana dzięki dużej sprzedaży NFT.

IZ: Podczas gdy wszystkie kryptowaluty miały problemy, gry P2E były jednymi z najbardziej dotkniętych w ciągu ostatniego roku. Spadające ceny tokenów oznaczały, że zniknęła zachęta do grania w gry, co doprowadziło wielu do uznania modelu P2E za niezrównoważony. Co sprawia, że sądzisz, że może się to zmienić w przyszłości?

TK: Samo zarabianie na graczach z tradycyjnego modelu biznesowego gier nie jest wystarczająco dobre dla gier web3. Istniejemy już od pięciu lat i jest to nasza druga bessa, ale nauczyliśmy się, że kluczem do zrównoważonego ekosystemu jest dywersyfikacja kanałów monetyzacji, które są unikalne dla gier blockchain. Wciąż jesteśmy bardzo wcześnie w grach blockchain i myślę, że rynek szybko zajmuje stanowisko w sprawie tego, co działa, a co nie.

Aby zająć jasne stanowisko, jestem głęboko przekonany, że powiązanie symbolicznych zachęt i gier z rozwiązywaniem problemów w świecie rzeczywistym jest zarówno niezbędne społecznie, jak i głęboka szansa na tworzenie wartości.

Przykładem dywersyfikacji w tworzeniu wartości jest posiadanie źródeł dochodu zarówno z B2C, jak i B2B. W DEA staramy się zrewolucjonizować sposób, w jaki ludzie żyją i bawią się, tworząc nowe formy rozrywki. Widzimy, że GameFi-For-Good jest popularne wśród naszej społeczności, gdzie inwestorzy i gracze mogą wzmacniać innych, pożyczając swoje NFT. Samo to doświadczenie stało się nową formą wkładu społecznego w różnorodne społeczności i postrzegamy to jako wczesny przykład tego, jak gry web3 mogą czynić dobro w sposób, w jaki tradycyjne gry nie były w stanie.

Nasi strategiczni partnerzy rozszerzają swoją działalność na korporacje, organizacje non-profit, studia gier i gildie graczy. Widzimy nieskończone możliwości zastosowania grywalizacji do rzeczywistych problemów, z jakimi borykają się te organizacje.

Wielu obecnych graczy i twórców gier ma z góry przyjęte wyobrażenie o tym, jak powinna wyglądać gra. Chciałbym jednak zachęcić twórców gier blockchain do myślenia nieszablonowego: jakie doświadczenia rozrywkowe możemy stworzyć, które są unikalne dla gier blockchain?

W DEA wierzymy, że GameFi będzie działać jako pomost między działaniami, które podejmujemy w świecie cyfrowym i realnym.

IZ: DEAPcoin spadł o 97% w stosunku do swojego rekordowego poziomu – jak wpłynęło to na popularność gry i czy użytkownicy zauważyli, że gra dorównuje branży jako całości?

TK: Popularność naszych gier nie uległa zmianie. Wydaliśmy pięć gier na platformie PlayMining i zaobserwowaliśmy wzrost sprzedaży NFT, ponieważ cena tokena spadła, ponieważ umożliwiła nowym użytkownikom nabycie NFT po niższej cenie.

IZ: DEAPcoin spadł o 25% od czasu ogłoszenia programu odkupu, aby „ trwale zwiększyć wartość tokena ”. Czy fundusze będą nadal wykorzystywane do zwiększania popytu na token w obliczu jego spadającej ceny? Czy obawiasz się, że użytkownicy uciekną z gry, jeśli token będzie nadal spadał?

TK: Program odkupu jest mechanizmem wdrażanym co miesiąc, dlatego planujemy nadal odkupywać tokeny z rynku.

Makroekonomia nie jest obecnie korzystna, a nasz plan działania na rzecz bardziej zróżnicowanej gospodarki został dopiero niedawno wprowadzony w życie. Wierzymy, że stabilność cen tokenów i stopniowy wzrost to dwa ważne czynniki w budowaniu zaufania użytkowników i zwracaniu wartości. Dlatego jednym z naszych biznesowych priorytetów jest stabilizacja gospodarki i dalsza realizacja ww. biznesplanów.

Jeśli chodzi o troskę o utrzymanie użytkowników, zapewniamy wartość na wiele sposobów innych niż wzrost cen tokenów, takich jak współtworzenie gier i treści własności intelektualnej, płacenie tantiem twórcom, wydawanie nowych gier i usługi x-and-earn. Dlatego koncentrujemy się na tym, co możemy kontrolować, i postrzegamy te spadki rynkowe jako szansę na wprowadzenie nowych użytkowników do naszego ekosystemu przy wsparciu obecnych członków naszej społeczności.