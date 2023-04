Epic StanChart prognoza ceny BTC oznacza dobrze dla LTC, XRP, ETH, ADA

Cena Bitcoina (BTC/USD) w ciągu ostatnich kilku dni weszła w fazę korekty po spadku o ponad 12% z najwyższego poziomu w tym miesiącu. Spadek ten doprowadził również do poważnego załamania innych altcoinów, takich jak Ethereum, Cardano, Litecoin, Polkadot, XRP i Chainlink. Całkowita kapitalizacja rynkowa wszystkich kryptowalut spadła z ponad 1,3 biliona dolarów do około 1,1 biliona dolarów.

Prognoza ceny Standard Chartered Bitcoin

Pomimo niedawnej wyprzedaży, niektórzy analitycy są bardzo optymistyczni w stosunku do cen Bitcoinów. W notatce analitycy ze Standard Chartered napisali, że moneta może wzrosnąć o ponad 260% do 2024 r. i osiągnąć kluczowy punkt oporu na poziomie 100 000 USD.

Przywołali fakt, że Bitcoin jest obecnie postrzegany jako aktywa bezpiecznej przystani po upadku kilku banków, takich jak Silicon Valley Bank i Signature. Bitcoin gwałtownie wzrósł podczas ich krachu, ponieważ stał się dobrą alternatywą dla akcji.

Analityk wspomniał również o ogólnej poprawie warunków makroekonomicznych dla ryzykownych aktywów, gdy Fed zbliża się do fazy zacieśniania polityki pieniężnej. Rezerwa Federalna podniosła stopy procentowe od zera w 2022 r. do między 4,75% a 5% w tym roku. Analitycy uważają, że bank zbliża się do końca swojego cyklu podwyżek.

Ponadto, jak napisałem w tym artykule , innym dużym katalizatorem Bitcoina jest zmniejszenie o połowę, co zmniejszy nagrody wypłacane górnikom. Większość analityków uważa, że Bitcoin poradzi sobie dobrze przed tym halvingiem, tak jak robił to w ciągu ostatnich trzech halvingów. Analityk Standard Chartered napisał :

„Chociaż BTC może dobrze handlować, gdy cierpią ryzykowne aktywa, korelacje z Nasdaq sugerują, że powinien on handlować lepiej, jeśli ryzykowne aktywa znacznie się poprawią. Biorąc pod uwagę te zalety, uważamy, że udział BTC w całkowitej kapitalizacji rynkowej aktywów cyfrowych może wzrosnąć do 50-60% w ciągu najbliższych kilku miesięcy”.

Uważa on, że Bitcoin może wzrosnąć do 100 000 USD do 2024 roku. Jeśli tak się stanie, oznacza to, że Bitcoin będzie musiał wzrosnąć o około 260% w stosunku do obecnego poziomu.

Wpływ na altcoiny

Analityk StanChart nie jest jedynym, który jest uparty w stosunku do Bitcoina. W poniedziałek napisałem, że Bloomberg Intelligence uważa, że BTC może skoczyć do 50 000 $. Mike Novogratz z Galaxy Digital przewidział niedawno, że Bitcoin może ponownie przetestować swój rekord wszechczasów na poziomie 67 000 USD.

https://www.youtube.com/watch?v=Kd1b8BaJLPs&t=1s

Dlatego też, jeśli te prognozy są dokładne, inne altcoiny również będą sobie dobrze radzić ze względu na istniejącą ścisłą korelację. Historycznie kryptowaluty, takie jak Ethereum, Ripple, Litecoin, Polkadot i Binance USD, zwykle radzą sobie dobrze, gdy Bitcoin rośnie.

Widzimy tę korelację już teraz, ponieważ większość altcoinów wycofała się z powodu ogólnego spadku cen Bitcoinów.