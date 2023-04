Prognoza AUD/USD: sygnał wśród dywergencji Fed i RBA

W ciągu ostatnich kilku dni kurs wymiany AUD/USD osiągnął niedźwiedzie wybicie. Spadł w ciągu ostatnich dwóch dni, ponieważ inwestorzy przewidują rozbieżność między Rezerwą Federalną a Bankiem Rezerwy Australii (RBA). Spadł do najniższego poziomu 0,6607, najniższego poziomu od 16 marca tego roku.

Dane o inflacji w Australii

Główne wiadomości dotyczące AUD to najnowsze australijskie dane o inflacji. Według Australijskiego Biura Statystycznego główny wskaźnik cen konsumpcyjnych spadł z 1,9% w IV kwartale do 1,4% w I kwartale. Spadek ten był mniejszy niż mediana szacunku wynosząca 1,3%. W ujęciu rocznym inflacja spadła w ciągu kwartału z 7,8% do 7,0%. Pozostaje znacznie powyżej celu Banku Rezerwy Australii (RBA) wynoszącego 2,0%.

Uważnie obserwowane obcięte i ważone średnie CPI spadały w szybszym tempie niż oczekiwano. Średnia obcięta CPi spadła z 6,9% do 6,6% w I kwartale, podczas gdy średnia ważona pozostała niezmieniona na poziomie 5,8%. Oba spadły do 1,2% w ujęciu kwartalnym.

Liczby te pojawiły się dwa tygodnie po tym, jak Reserve Bank of Australia wydał decyzję w sprawie stóp procentowych. W nim bank postanowił pozostawić stopy procentowe bez zmian przez pierwszy miesiąc na kilku spotkaniach. W zeszłym tygodniu protokoły z banku pokazały, że przerwa była potrzebna urzędnikom, aby prześledzić wpływ poprzednich podwyżek.

W związku z tym istnieje możliwość, że Fed i RBA rozejdą się, ponieważ analitycy uważają, że inflacja i stopy procentowe w Australii osiągnęły szczyt. W notatce analityk RBC powiedział :

„Dla RBA, który jest niechętny dalszemu zacieśnianiu i jest przygotowany do tolerowania wyższej inflacji w celu zachowania zysków na rynku pracy, dzisiejsze dane stanowią wymówkę, aby pozostać w tyle”.

Oczekuje się, że Fed dokona co najmniej jeszcze jednej podwyżki stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu w maju. Będzie to odbiegać od tego, co RBA zrobiło i ma zrobić w maju.

Analiza techniczna AUD/USD

Wykres AUD/USD od TradingView

Para AUD/USD dokonała niedźwiedziego wybicia w ciągu ostatnich kilku dni. Udało mu się przesunąć poniżej dolnej krawędzi kanału wzrostowego pokazanego na zielono. Jednocześnie wyprzedaż pary jest wspierana przez 25-dniowe i 50-dniowe średnie ruchome oraz 38,2% poziom zniesienia Fibonacciego.

Oscylatory pary AUD do USD nadal dryfują w dół. Perspektywy dla pary są zatem niedźwiedzie, a kolejnym kluczowym poziomem do obserwowania będzie 0,6500.