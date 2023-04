MCADE wchodzi na giełdę MEXC – Czy warto inwestować w Metacade?

MCADE, natywny token ekosystemu Metacade, trafił w tym miesiącu na giełdy kryptowalut Uniswap i BitMart. Dzięki temu token po raz pierwszy osiągnął cenę wyższą niż podczas przedsprzedaży.

Token przygotowuje się do wejścia na MEXC, jednej z 10 największych giełd kryptowalut na świecie. Wraz z oczekiwaną premierą na MEXC, MCADE stanie się dostępne dla milionów inwestorów na całym świecie.

Ze względu na to, że jest to nowy projekt Web3, przyjrzymy się Metacade i możliwościom inwestycyjnym, jakie oferuje oraz temu, czy inwestorzy powinni rozważyć ten projekt.

Czy Metacade oferuje świetną okazję inwestycyjną?

Aby ustalić, czy Metacade oferuje inwestorom doskonałą okazję inwestycyjną, będziemy musieli przyjrzeć się szerszemu ekosystemowi GameFi.

GameFi stało się integralną częścią przestrzeni Web3 i nadal rozwija się w szybkim tempie. W ciągu ostatnich kilku lat pojawiły się takie projekty jak The Sandbox, Axie Infinity, ApeCoin i Decentraland.

Projekty te znalazły się w pierwszej setce w przestrzeni kryptowalutowej pod względem kapitalizacji rynkowej i zapewniły inwestorom tysiące procent zwrotu z inwestycji.

Rynek kryptowalut wychodzi obecnie z niedźwiedziego trendu z 2022 roku i może być na drodze do kolejnej hossy. Jeśli tak się stanie, wiele projektów Web3 może w najbliższych miesiącach osiągnąć nowe rekordy wszech czasów.

Metacade może być jednym z takich projektów dzięki swojemu innowacyjnemu podejściu play-to-earn. Metacade pracuje nad wprowadzeniem kilku innowacyjnych funkcji oraz całościowego pakietu zabaw i nagród, które mogą okazać się korzystne dla użytkowników. Jeśli projekt uruchomi swoje funkcje zgodnie z oczekiwaniami, może to pozytywnie wpłynąć na wartość MCADE w średnim i długim terminie.

Czy Metacade osiągnie poziom 0,1 USD do końca 2023 roku

Rynek kryptowalut od początku roku notuje dobre wyniki. Do dnia dzisiejszego Bitcoin zwiększył swoją wartość o ponad 50%, a w najbliższych miesiącach może jeszcze bardziej wzrosnąć.

W fazie przedsprzedaży MCADE był sprzedawany po 0,02 USD za jeden token. Po ostatnich notowaniach na Uniswap i BitMart, MCADE jest notowany po cenie 0,02296 USD, czyli wyższej niż przed sprzedażą.

Token może wzrosnąć w ciągu najbliższych kilku dni, ponieważ MCADE ma zostać uruchomiony na MEXC, jednej z 10 największych giełd kryptowalut na świecie.

Notowanie na tych giełdach kryptowalutowych sprawi, że MCADE będzie dostępny dla milionów użytkowników na całym świecie. Zespół Metacade ujawnił również, że token zostanie wprowadzony na inne główne kryptowaluty w nadchodzących miesiącach, w miarę jak będą rozwijać swoje produkty i inne ważne funkcje.

Po zebraniu 16 milionów dolarów w fazie przedsprzedaży, Metacade pracuje nad wprowadzeniem swoich produktów. Uruchomienie projektów oraz poprawa fundamentów na szerszym rynku kryptowalut może sprawić, że MCADE dotrze do poziomu 0,1 USD przed końcem roku.

Rajd MCADE zależałby od produktów i funkcji wprowadzonych przez Metacade oraz od tego, jak będzie sobie radził szerszy rynek kryptowalut w nadchodzących miesiącach.

Czym jest The Sandbox

The Sandbox jest jednym z najstarszych projektów Web3, ponieważ istnieje od 2011 roku. Umożliwia on użytkownikom tworzenie, budowanie, kupowanie i sprzedawanie zasobów cyfrowych w formie gry.

Projekt zawsze podtrzymywał swoje dążenie do skutecznego wprowadzenia technologii blockchain do głównego nurtu gier. The Sandbox skupia się na ułatwieniu kreatywnego modelu “play-to-earn”, pozwalając użytkownikom być jednocześnie twórcami i graczami.

SAND, token natywny The Sandbox, służy jako token użytkowy, który ułatwia transakcje na platformie.

Czy The Sandbox jest bezpieczny?

The Sandbox jest jednym z 50 największych projektów kryptowalutowych pod względem kapitalizacji rynkowej. Istnieje od ponad dziesięciu lat i jest jednym z pierwszych projektów Web3 na świecie. W ciągu ostatniej dekady nie było żadnych większych kontrowersji związanych z tym projektem.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy Sandbox współpracował również z głównymi firmami blockchain, w tym z Ledger Enterprise, starając się rozszerzyć zakres zastosowań metaverse.

Czym jest Metacade?

Metacade to nowy projekt Web3, który jest zasilany przez blockchain Ethereum. Głównym celem projektu jest zmiana sposobu działania obecnego ekosystemu play-to-earn poprzez umożliwienie użytkownikom korzystania z nowych doświadczeń w ramach Web3.

Zgodnie z białą księgą projektu, Metacade jako platforma pozwoli użytkownikom grać, łączyć się, budować i zarabiać w bezproblemowy sposób. Aby stać się prawdziwym projektem Web3, Metacade przekształci się w zdecentralizowaną organizację autonomiczną (DAO) do 2024 roku. Dzięki temu zespół przekaże kontrolę nad projektem posiadaczom MCADE.

Posiadacze MCADE będą mogli odgrywać ważną rolę w rozwoju ekosystemu Metacade na różne sposoby, w tym poprzez głosowanie w zarządzie. Zespół Metacade również rozpoczął prace nad swoimi produktami i funkcjami po zebraniu 16 milionów dolarów w zakończonej właśnie fazie przedsprzedaży.

Jak działa Metacade?

Ekosystem play-to-earn pozwala użytkownikom zarabiać pieniądze podczas grania w swoje ulubione gry. Dzięki Metacade projekt chce stać się czymś więcej niż tylko grą P2E.

Jako platforma do gier Metacade chce gościć wiele gier w stylu arkadowym i stać się miejscem docelowym dla graczy. Metacade będzie organizować turnieje i zawody P2E, aby dać graczom więcej możliwości zarabiania tokenów MCADE.

Istnieją inne sposoby zarabiania pieniędzy jako uczestnik ekosystemu Metacade, w tym stakowanie tokenów MCADE. Ogólnie rzecz biorąc, Metacade chce stać się platformą P2E, która pozwoli użytkownikom cieszyć się pełnym doświadczeniem Web3.

Jak Metacade zmieni branżę?

Metacade zapewnia wciągające wrażenia w ekosystemie P2E. Podczas gdy większość projektów koncentruje się na dostarczaniu użytkownikom usług gier w celu zarabiania pieniędzy, Metacade idzie o krok dalej.

Metacade chce, aby użytkownicy wyszli poza graczy i stali się integralną częścią ekosystemu gier. Platforma będzie obsługiwać wiele gier, dając użytkownikom więcej opcji do wyboru.

Platforma chce również zaoferować użytkownikom więcej sposobów zarabiania tokenów MCADE poprzez turnieje, zawody i stakowanie. Dzięki Metacade użytkownicy będą cieszyć się wszechstronnym doświadczeniem Web3.

Czy kryptowaluty są dobrą inwestycją długoterminową?

Kryptowaluty są jedną z najlepiej prosperujących klas aktywów od czasu wprowadzenia Bitcoina w 2009 roku. Rynek doświadczył wielu niedźwiedzich i byczych okresów, a po każdym niedźwiedzim cyklu osiąga nowy szczyt.

Bitcoin wzrósł z poziomu 3400 USD w 2020 roku, po tym jak spadł z poziomu ponad 19,000 USD w 2017 roku, by osiągnąć obecny rekord wszech czasów – 69,000 USD.

Od momentu wprowadzenia Bitcoina na rynek w 2009 roku ogólne wyniki kryptowalut są pozytywne. Kapitalizacja rynku kryptowalut osiągnęła w 2021 roku najwyższy poziom 3 bilionów dolarów i może być na dobrej drodze do ustanowienia kolejnych rekordów w nadchodzących latach.

Czy tokeny game-fi są dobrą inwestycją długoterminową?

Nie można mówić o sektorze kryptowalut, nie wspominając o GameFi. W branży tej w ostatnich latach takie projekty jak The Sandbox, Axie Infinity, Decentraland czy ApeCoin osiągnęły nowe szczyty.

Model P2E przyciąga bardziej tradycyjnych graczy, ponieważ zachęca do modelu gier, umożliwiając im granie w gry i zarabianie pieniędzy w projekcie.

SAND zapewnił początkowym inwestorom zwrot z inwestycji w wysokości 6866%, co czyni go jednym z najbardziej udanych projektów GameFi.

Czy warto kupić Metacade?

Jako inwestor, MCADE może być jednym z tokenów, które powinieneś rozważyć ze względu na ich potencjał. Z ceną w przedsprzedaży wynoszącą 0,02 USD i obecnie notowaną na poziomie 0,02296 USD, MCADE może odnotować ogromne zyski w najbliższym czasie.

Wprowadzenie produktów Metacade i innych funkcji w najbliższym czasie może zwiększyć wartość MCADE. Ponadto, poprawa fundamentalnych perspektyw dla szerszego rynku kryptowalut może spowodować, że MCADE osiągnie nowy rekord wszech czasów i być może dotrze do poziomu 0,1 USD przed końcem roku.

MCADE był już notowany na Uniswap i BitMart i ma zostać wprowadzony na MEXC. Notowania na tych giełdach i być może na innych w nadchodzących miesiącach mogą pozytywnie wpłynąć na wartość MCADE.