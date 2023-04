Rosyjska giełda osiąga najwyższy poziom od roku, ale wszystko utknęło w rublach

Rosyjska giełda osiągnęła najwyższy poziom od ponad roku. Pomimo trwającej wojny na Ukrainie, Indeks MOEX przez ostatnie 6 miesięcy spadał, zwiększając się o 50% od swoich rocznych minimów w październiku.

Wzrost następuje w związku z atakiem sankcji nałożonych przez Zachód na rosyjską gospodarkę. Rosyjska administracja zareagowała, wprowadzając ścisłą kontrolę przepływu pieniędzy, w szczególności zakazując zagranicznym inwestorom wychodzenia z inwestycji i ograniczając środki pieniężne, które Rosjanie mogą przechowywać na zagranicznych rachunkach bankowych.

W rezultacie giełda była sztucznie wspierana, a inwestorzy mieli niewiele opcji do parkowania swoich pieniędzy.

Kolejka górska Rubla

Jednak dla inwestorów w pokoju jest jeszcze jeden słoń: rubel, rosyjska waluta. Jednym z celów zachodnich sankcji było sparaliżowanie rubla, ale nie poszło to całkiem zgodnie z planem (napisałem o tym artykuł w zeszłym roku ).

Po natychmiastowym zatankowaniu 40%, kiedy siły rosyjskie najechały Ukrainę w lutym zeszłego roku, rubel odbił się znacząco, rosnąc o 70% – w rzeczywistości był to najlepiej radząca sobie waluta na świecie w marcu.

Od tego czasu spadł w stosunku do dolara, ale jest tylko o 6% niższy od poziomu sprzed inwazji, a dzieje się to w trakcie roku ogromnej siły dolara, przy wielu innych walutach, które spadły znacznie bardziej niż w stosunku do dolara.

W wyniku tych bezprecedensowych sankcji rubel niemal natychmiast zostaje obrócony w gruzy

Joe Biden, 26 marca 2022 r

Trzy miesiące po cytacie Bidena rubel osiągnął najwyższy poziom od 7 lat.

Na zachowanie rubla wpłynęło kilka czynników. Po pierwsze, rosnące ceny energii były dobrodziejstwem, biorąc pod uwagę znaczenie rosyjskiego eksportu gazu ziemnego (i zależność Europy od niego). Stany Zjednoczone również okazywały litość w sprawie spłaty zadłużenia, pozwalając pośrednikom finansowym przetwarzać płatności z Rosji, co oznaczało, że Rosja unikała sprzedaży rubli za dolary na pokrycie odsetek.

Ale prawdziwa historia to manipulacja. Putin uznał za priorytet wspieranie rubla i w dużej mierze to zadziałało. 80% pieniędzy zarobionych za granicą przez rosyjskie firmy musi być wymieniane na ruble, niezależnie od kursu wymiany, podczas gdy rosyjski bank centralny podniósł stopy procentowe do 20% tego samego dnia, w którym Rosja dokonała inwazji w lutym ubiegłego roku, zachęcając Rosjan do wierności rubel.

Dla zagranicznych inwestorów przestawienie rosyjskiej giełdy na dolary wygląda następująco: duży spadek po inwazji przed potężnym powrotem, a następnie stopniowy spadek, gdy dolar umocnił się w stosunku do rubla, podczas gdy giełda (w rublach) odbiła się.

Oczywiście wszystko to jest dalekie od naturalnego. Nie tylko manipulowano rublem, ale rosyjskim brokerom zakazano sprzedaży papierów wartościowych należących do zagranicznych inwestorów. Po prostu nie ma zbyt wielu miejsc, w których inwestorzy mogą lokować gotówkę; ich pieniądze są mniej lub bardziej uwięzione.

To sprawia, że te papierowe zyski wyglądają trochę mniej smacznie. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że Rosja dosłownie znajduje się w stanie wojny, niezwykłe jest to, że rynek został wsparty do tego stopnia. Sporządziłem zestawienie rosyjskich wyników w USD w porównaniu z S&P 500 i chociaż wypadły one gorzej, nie wypadły dużo gorzej, biorąc pod uwagę okoliczności.

Formacja przypomniała mi Nasdaq, więc dodałem indeks technologiczny do poniższego wykresu. Jak widać, rosyjska giełda handlowała, przynajmniej na papierze, jak lewarowany zakład na Nasdaq, który obecnie spadł o 31% w USD w porównaniu z początkiem 2022 r., podczas gdy Nasdaq spadł o 23%. >

Idąc dalej, surowe restrykcje wprowadzone przez Kreml nie zmienią się w najbliższym czasie. Chociaż inwestorzy mogą odetchnąć z ulgą, że giełda nie załamała się całkowicie od czasu inwazji, rzeczywistość jest zdecydowanie gorsza niż to, co przedstawiają wykresy.

Wyciąganie pieniędzy z giełdy i przeliczanie ich na dolary jest niezwykle trudne, zwłaszcza dla zagranicznego inwestora. Z definicji nie są to zatem realne zwroty. Nie popełnijcie błędu, była to ekonomiczna katastrofa dla rosyjskich inwestorów i gdyby ograniczenia kiedykolwiek zostały zniesione, odpływ kapitału byłby ogromny.

Wszystko będzie zależało od tego, co wydarzy się na Ukrainie, ale na razie, gdy wojna trwa, to tylko zmyślone liczby na wykresie.