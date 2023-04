Zdumiewająca prognoza ceny Bitcoina na 185 000 USD może poruszyć Stellar, Cardano, BNB, ETH

Według analityków, którzy rozmawiali z Bloombergiem, może rozpocząć się rajd cen bitcoinów. Cena monety wynosiła w niedzielę 29 000 USD, kilka punktów poniżej ważnego punktu oporu na poziomie 30 000 USD i nieco poniżej najwyższego poziomu od początku roku wynoszącego 31 000 USD.

Ścieżka ceny Bitcoina do 100 000 USD i więcej

W zeszłym tygodniu napisałem, że analityk Standard Chartered przewiduje, że Bitcoin może wzrosnąć do 100 000 $ w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Nie był sam. Inny analityk Bloomberga powiedział, że BTC osiągnie 50 000 USD, ponieważ rośnie entuzjazm związany z halvingiem.

Teraz Bloomberg ujawnił więcej prognoz cenowych Bitcoina. W raporcie firma stwierdziła, że Bitcoin może skoczyć do 105 000 USD. Analityk zauważył fakt, że BTC skoczyło teraz w ciągu ostatnich czterech miesięcy z rzędu. Ostatnia taka sytuacja doprowadziła do wzrostu o 260%. W rezultacie, gdyby tak się stało dzisiaj, oznaczałoby to, że moneta osiągnie 105 000 $.

Niektórzy analitycy uważają, że cena Bitcoina może wzrosnąć znacznie wyżej. Na przykład analityk z BCA powiedział, że BTC może skoczyć do 160 000 USD, jeśli jego kapitalizacja rynkowa zbliży się do 25% złota. Warto zauważyć, że Jamie Douglas z Bloomberg Intelligence powiedział, że Bitcoin może wzrosnąć do 185 000 USD, jeśli tylko 1% wartości globalnego rynku obligacji zostanie przeniesiony na monetę. Na razie jest to jednak mało prawdopodobne.

Bycze katalizatory dla Bitcoina

Istnieje wiele upartych katalizatorów dla cen BTC. Po pierwsze, istnieją oznaki, że kryzys bankowy wciąż trwa, ponieważ First Republic Bank jest bliski upadku. A ponieważ wiele banków regionalnych ma mnóstwo ekspozycji na nieruchomości komercyjne, istnieje możliwość kolejnych upadków. W oświadczeniu dla FT Charlie Munger powiedział :

„Nie jest tak źle, jak w 2008 roku. Ale kłopoty zdarzają się w bankowości, tak jak wszędzie indziej. W dobrych czasach nabierasz złych nawyków… Kiedy nadchodzą złe czasy, tracą zbyt wiele.

https://www.youtube.com/watch?v=RAYkgNke6hM

Po drugie, analitycy powołują się na rzadkość Bitcoina, ponieważ jego limit podaży wynosi 21 milionów monet, a większość z nich została wydobyta. Po trzecie, zauważają, że jest to dobra alternatywa dla złota, które jest powszechnie postrzegane jako zabezpieczenie przed inflacją. Wreszcie, Bitcoin wydaje się być w cyklu przed halvingiem w przyszłym roku. W notatce analityk powiedział:

„Rynki kryptograficzne również mają cykle, tylko te w przeszłości były napędzane głównie czynnikami kryptograficznymi. Już nie – teraz rynek kryptograficzny ma wiele czynników napędzających, co sprawia, że narracje są bardziej złożone, jednocześnie otwierając rynek na nowe kohorty inwestorów”.

Jeśli ci analitycy są dokładni, oznacza to, że inne altcoiny mają długą drogę do wzrostu ze względu na istniejącą korelację. Jest to pozytywna rzecz dla takich firm jak Solana, Ethereum, Stellar, Cardano i Litecoin.