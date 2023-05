Analiza EUR/CHF, EUR/GBP przed nadchodzącą decyzją EBC

Kursy EUR/GBP i EUR/CHF poruszały się w bok po ostatnich europejskich danych o inflacji. Cena EUR/CHF wynosiła 0,9843, podczas gdy para EUR/GBP 0,8790, ponieważ uwaga przenosi się na nadchodzącą decyzję Europejskiego Banku Centralnego (EBC).

Europejskie dane o inflacji konsumenckiej

Najważniejsze wiadomości dotyczące EUR we wtorek podano wstępne dane o inflacji konsumenckiej z Unii Europejskiej. Według Eurostatu główny wskaźnik cen konsumpcyjnych spadł z 0,9% w marcu do 0,7% w kwietniu. Spadek ten był lepszy od mediany szacunku wynoszącej 0,9%.

Inflacja nieznacznie wzrosła w ujęciu rocznym. Wzrósł z 6,9% w marcu do 7,0% w kwietniu. Tymczasem inflacja bazowa, która nie uwzględnia zmiennych cen żywności i energii, spadła z 1,3% do 1,0% m/m. W ujęciu rocznym wzrósł on z 5,7% do 5,6%.

Inflacja wzrosła w kluczowych krajach. Na przykład główny wskaźnik CPI we Włoszech wzrósł do 8,3%, podczas gdy zharmonizowana inflacja podskoczyła do 8,8%. Liczby te oznaczają, że inflacja w strefie euro jest znacznie wyższa niż cel EBC wynoszący 2,0%.

Liczby te oznaczają, że europejska gospodarka wciąż boryka się z problemami. Na przykład dane pokazały, że sprzedaż detaliczna w Niemczech spadła w marcu. Dalsze dane pokazały, że spadek wskaźnika PMI dla przemysłu był kontynuowany w kwietniu.

Następną wiadomością dotyczącą kursu EUR/GBP i EUR/CHF będzie zbliżająca się decyzja Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Analitycy spodziewają się, że bank zdecyduje się na podwyżkę stóp procentowych o 0,25% i wskazują na kolejne podwyżki w przyszłości. W notatce analitycy ING napisali :

„Trudne dane o inflacji wyraźnie podkreślają potrzebę kontynuowania podwyżek, ale w związku ze słabszym niż oczekiwano raportem o wzroście PKB z zeszłego tygodnia oraz dzisiejszymi słabymi danymi o wzroście kredytów i popycie na kredyty, argumenty przemawiające za spowolnieniem tempa i wielkości podwyżek stóp procentowych stały się silniejsze”.

https://www.youtube.com/watch?v=wks9SB4sR0Y

Analiza techniczna EUR/GBP

Czterogodzinny wykres pokazuje, że kurs EUR do GBP znajdował się w fazie konsolidacji w ciągu ostatnich kilku dni. Jest notowany w kluczowym punkcie 0,8791, najniższym punkcie 19 kwietnia. Przesunął się poniżej 25-dniowej i 50-dniowej wykładniczej średniej kroczącej. Dlatego podejrzewam, że para EUR/GBP będzie nadal spadać przed i po nadchodzącej decyzji EBC.

Analiza techniczna EUR/CHF

Wykres 4H pokazuje, że kurs EUR/CHF dryfował w górę po ostatnich europejskich danych o inflacji. Przesunął się nieco powyżej 25-okresowej średniej kroczącej, która jest wyższa niż minimum z poprzedniego miesiąca na poziomie 0,9777. MACD przesunął się powyżej punktu neutralnego.

W związku z tym para prawdopodobnie będzie nadal rosnąć, ponieważ kupujący celują w kluczowy punkt oporu na poziomie 0,9926, najwyższym punkcie 17 lutego.