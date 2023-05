Prognoza kursu akcji Rivian po wynikach za I kwartał

Akcje Rivian Automotive Inc ( NASDAQ: RIVN ) notowane są w ciągu dłuższych godzin po tym, jak firma EV zgłosiła mniejszą niż oczekiwano stratę w pierwszym kwartale fiskalnym.

Akcje EV są nagradzane również dlatego, że w przeciwieństwie do rówieśników ( Lucid i Fisker ), Rivian nie obniżył swoich prognoz produkcyjnych na cały rok.

Firma z siedzibą w Kalifornii pozostaje zobowiązana do wyprodukowania 50 000 pojazdów w 2023 roku, zgodnie z listem do akcjonariuszy. Według analityka Truist Securities, Jordana Levy’ego:

Na początku tego roku producent pojazdów elektrycznych obniżył zatrudnienie o 6,0%, aby obniżyć koszty. Akcje Rivian nadal spadają o prawie 30% w stosunku do najwyższego poziomu od początku roku.

Rivian zakończył kwartał z 11,8 miliardami dolarów w gotówce i spodziewa się, że nakłady inwestycyjne zostaną w tym roku ograniczone do około 2,0 miliardów dolarów. W Yahoo Finance Live Levy dodał:

To, z czym Rivian rozmawiał wcześniej, to dostępność półprzewodników mocy, która jest czynnikiem bramkującym do produkcji na rampie. Wydaje się, na podstawie naszych rozmów, że zmierza to we właściwym kierunku.