Prognoza USD/CNY, gdy nadwyżka handlowa Chin wzrośnie do 90 miliardów dolarów

Kurs wymiany USD/CNY wzrósł we wtorek po ostatnich danych handlowych z Chin. Chiński juan spadł do 6,9244, najniższego poziomu od 27 kwietnia tego roku. W sumie juan spadł o ponad 3% od najwyższego poziomu w marcu.

Największe wiadomości CNY to najnowsze dane handlowe z Chin. Według agencji statystycznej eksport kraju wzrósł w kwietniu o 8,5% po wzroście o 14,8% w poprzednim miesiącu. Wzrost ten był lepszy od mediany szacunku wynoszącej 8,0%. W notatce analityk z JP Morgan powiedział:

„Jeśli spojrzymy na statystyki dotyczące eksportu, zobaczymy bardzo znaczącą i wyprzedzającą oczekiwania siłę sektora eksportowego. Jest to sprzeczne z tym, co obserwujemy szczególnie w eksporcie technologii w Korei i na Tajwanie, i jest to bardzo wyraźny dowód na to, że w praktyce nie ma zbyt wiele rozdzielenia”.