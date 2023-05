Cena Metacade stabilizuje się wraz z rozpoczęciem fazy tworzenia gry

Cena Metacade (MCADE) utrzymywała się dość dobrze w ciągu ostatnich kilku dni, ponieważ inwestorzy skupili się na nadchodzącym rozwoju gry. W środę token kosztował 0,03 USD, czyli kilka punktów poniżej najwyższego w historii poziomu 0,0456 USD.

Rozwój gry Metacade

Metacade to nadchodząca platforma, która chce zostać najlepszym graczem w branży GameFi. Jest to platforma napędzana przez społeczność, która wyciąga wnioski z innych platform, takich jak Axie Infinity i The Sandbox. Celem jest wykorzystanie tych lekcji do zbudowania lepszej platformy do gier, która trafi do głównego nurtu.

Metacade niedawno zakończył wydarzenie sprzedaży tokenów, podczas którego programiści zebrali ponad 16 milionów dolarów. To sprawiło, że było to jedno z najbardziej udanych wydarzeń sprzedaży tokenów w tym roku. Od tego czasu Metacade był notowany na kilku giełdach, takich jak BitMart i Mexc, o czym pisaliśmy tutaj. Pierwsi inwestorzy odnotowali doskonałe zwroty, a cena MCADE wzrosła o ponad 200%.

Teraz zaczyna się najtrudniejsza część dla programistów Metacade, którzy przechodzą do następnej fazy rozwoju. Analitycy uważają, że jest to faza, która stworzy lub złamie ekosystem, ponieważ gra musi być dobrej jakości. Musi także zająć się lukami, które istniały we wcześniejszych platformach do gier, takich jak The Sandbox.

Zgodnie z białą księgą Metacade, proces tworzenia gry rozpocznie się w drugim kwartale. Inne kluczowe wydarzenia oczekiwane w tym kwartale to kolejne notowania CEX, uruchomienie uniwersalnego hangouta oraz podstawowego modelu DAO. W trzecim kwartale deweloperzy uruchomią klasyczną grę arcade, rozbudują gry zewnętrzne i stworzą turnieje Metacade.

W ramach tego rozwoju Metacade współpracuje z MetaStudio, firmą opracowującą projekty metaverse. Przez lata pomogła w tworzeniu gier takich jak “Shrek” i “Jak wytresować smoka”. We wtorek obie strony odbyły sesję AMA, podczas której rozmawiały o grze i procesie jej tworzenia.

Prognoza ceny Metacade

Cena MCADE spadła w tym tygodniu. Spadek ten był zsynchronizowany z wydajnością Bitcoina, który był narażony na znaczne przeciążenia i wysokie opłaty. W rezultacie Binance, największa giełda na świecie, zdecydowała się zawiesić transakcje BTC. Teraz cena Bitcoina ustabilizowała się wraz ze spadkiem zatorów.

To samo dotyczy Metacade, której cena skoczyła z najniższego poziomu 0,025 USD w dniu 5 maja do obecnego poziomu 0,03 USD. Na wykresie dwugodzinnym Metacade pozostaje nieco powyżej linii trendu wzrostowego zaznaczonej na niebiesko. MACD próbuje przekroczyć punkt neutralny, podczas gdy moneta próbuje przekroczyć 25-okresowe średnią ruchomą.

Jest również przesunięta do poziomu 50% zniesienia Fibonacciego. Dlatego też istnieje prawdopodobieństwo, że cena Metacade wkrótce się odbije, ponieważ kupujący celują we wszechczasowy szczyt 0,045 USD. Cel ten znajduje się około 61% powyżej obecnego poziomu.

Jednak spadek poniżej kluczowego poziomu wsparcia na poziomie 0,025 USD unieważni byczy pogląd, ponieważ zasygnalizuje, że na rynku pozostało więcej sprzedawców.

Jaka jest przyszłość Metacade?

Metacade w ciągu ostatnich kilku miesięcy dokonał wielu postępów. Najważniejszym z nich była sprzedaż tokenów, która zebrała ponad 16 milionów dolarów. Ponadto, Metacade jest obecnie notowany na kilku giełdach i w popularnych platformach, takich jak CoinMarketCap i CoinGecko.

Chociaż są to ważne wydarzenia, sukces Metacade będzie pochodził z samej gry. Będzie to zależało od jakości gry i tego, jak bardzo jest ona interesująca. Również sukces będzie zależał od płatności dla graczy i uruchomienia dodatkowych gier i wydarzeń. Jako inwestycja, uważam, że alokacja pewnej ilości gotówki w MCADE może być dobrym pomysłem. Podobnie jak wszystkie kryptowaluty, nie powinieneś inwestować środków, na których utratę nie możesz sobie pozwolić. Należy również zrozumieć potencjalną zmienność podczas inwestowania w ten token.