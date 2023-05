Metacade wchodzi na MEXC w czwartek: co musisz wiedzieć

May 4, 2023

Metacade – innowacyjny projekt GameFi wprowadził w czwartek swój natywny token na giełdę MEXC. W chwili obecnej $MCADE jest notowany na tej platformie po 0,038 USD w porównaniu z 0,02 USD, przy którym zakończył przedsprzedaż.

Dlaczego notowanie na MEXC jest istotne dla Metacade?

Notowanie jest istotne dla społeczności Web3, ponieważ MEXC jest 15. największą platformą na świecie pod względem wolumenu handlu i ma ponad 6 milionów użytkowników.

Dzięki temu ponad 9000 inwestorów posiadających pozycje w $MCADE będzie miało dostęp do większego rynku i więcej możliwości. Jak mówi dyrektor generalny Russell Bennett:

“Jest to kolejny krok w dobrym kierunku i będzie miał pozytywny wpływ na Metacade, ponieważ ugruntowuje naszą pozycję na rynku i naszą reputację jako jednego z najbardziej ekscytujących i obiecujących projektów w tej przestrzeni”.

Czy Metacade jest notowany na innych giełdach?

W kwietniu Metacade wprowadził swój token ERC-20, który ma łączną podaż 2 miliardów na Uniswap i BitMart.

Do najważniejszych osiągnięć Metacade należy zebranie 16,4 miliona dolarów przed wspomnianym notowaniem w kwietniu. Pula 250 milionów tokenów została wyprzedana w mniej niż pięć godzin. Dyrektor generalny Bennett powiedział dziś również:

“Zaufanie, jakie otrzymujemy od branży, jest niezwykle motywujące i podsyca nasze pragnienie stworzenia czegoś, czego jeszcze nie było. Jest to nasze największe notowanie w historii, a już wkrótce pojawią się kolejne wielkie rzeczy”.

W powiązanych wiadomościach Polygon, uznana marka, odważyła się wejść na rynek gier opartych na blockchainie.

Co chce osiągnąć Metacade?

Metacade to kompleksowy punkt sprzedaży wszystkiego, co związane z GameFi. Jest to główne miejsce dla graczy, deweloperów i entuzjastów technologii blockchain, którzy mogą nie tylko łączyć się i nawiązywać kontakty, ale także zarabiać na różne sposoby, w tym rywalizując w grach, pracując nad zadaniami i tworząc na platformie.

Projekt ostatecznie trafi do społeczności jako DAO (zdecentralizowana organizacja autonomiczna) w ramach dążenia do stania się największym salonem gier zarządzanym przez społeczność.

Podsumowując, Metacade już teraz jest platformą metaverse z niezwykle obiecującymi perspektywami, ponieważ inwestorzy nadal wspierają jej futurystyczną wizję GameFi. Metacade uruchomiło również usługi DeFi, takie jak staking, które umożliwiają inwestorom kryptowalut uzyskanie pasywnego zysku, zgodnie z białą księgą na swojej stronie internetowej.

Czy $MCADE to dobra okazja inwestycyjna?

Osoby zainteresowane kupnem Metacade powinny również wiedzieć, że uzyskała ona wynik 99/99 w DEX Tools. Tak więc jako kryptowaluta jest całkiem bezpieczna i godna zaufania.

Platforma z siedzibą w Belize zamierza uruchomić Metacade Lite jeszcze w tym miesiącu, co może być kolejnym potencjalnym motorem napędowym, ponieważ użytkownicy będą mogli zapoznać się z UX oraz szeregiem gier Web2 i Web3.

W 2022 roku rynek gier Blockchain wynosił około 4,6 miliarda dolarów. Do 2027 roku eksperci przewidują, że będzie to rynek o wartości 66 miliardów dolarów. Biorąc pod uwagę, że Metacade obiecuje wyjść poza swoich poprzedników w dziedzinie gier blockchain, można sobie wyobrazić, że $MCADE będzie czerpać korzyści z dalszego rozwoju rynku.

Prognoza cenowa Metacade na 2023 rok

Ten natywny token ERC-20 prawdopodobnie skorzysta dzięki programowi Metagrants, który zachęca twórców do zwiększenia wyboru gier na blockchainie.

Co więcej, przestrzeń kryptowalut wydaje się w tym roku odradzać. Liderzy tacy jak Bitcoin i Ethereum wzrosły odpowiednio o około 70% i 55% w ciągu roku.

Co ważniejsze, Jamie Douglas z Bloomberg Intelligence powiedział niedawno, że BTC może wzrosnąć do 185,000 USD, jeśli tylko 1,0% wartości rynkowej obligacji (globalnie) zostanie przeniesione do Bitcoina, jak donosi Invezz TUTAJ.

Zmniejszanie się przeszkód makroekonomicznych, w tym inflacji, również pomoże przestrzeni kryptowalutowej w przyszłości. Tak więc, gdy rynek będzie się rozwijał, jest prawdopodobne, że $MCADE podąży za nim i osiągnie poziom 10 centów w 2024 roku.