Przechowywanie pieniędzy w bankach to błąd, mówi Michael Saylor

May 10, 2023

Michael Saylor, współzałożyciel i prezes wykonawczy MicroStrategy, podzielił się swoimi przemyśleniami na temat zawirowań w sektorze bankowym.

W wywiadzie dla Valuetainment Saylor powiedział, że przechowywanie pieniędzy w bankach to dziś błąd, zauważając, że banki „okradają” swoich klientów. Saylor, którego MicroStrategy jest największym posiadaczem Bitcoinów wśród spółek notowanych na giełdzie, uważa, że ludzie tracą zaufanie do banków, walut papierowych i rządów.

„Jeśli próbujesz użyć pieniędzy, które wymagają banków, nie możesz ufać bankom, prawda? Na pewno nie można ufać bankom w Afryce, Ameryce Południowej i większej części Azji. Kiedyś Amerykanie myśleli, że mogą ufać amerykańskim bankom, teraz zdają sobie sprawę, że nie mogą ufać amerykańskim bankom. Tak więc pierwszym skutkiem kryzysu bankowego jest to, że ludzie myślą „no cóż, może pieniądze, które miałem w banku, znikają, więc powinienem umieścić je w banku w cyberprzestrzeni, która nie jest kontrolowana przez rząd ani bankierów” i to jest Bitcoin”.

Możesz zaufać Bitcoinowi, mówi Saylor

Według Saylora prawdopodobnym rozwiązaniem, które rząd może rozważyć w obliczu kryzysu bankowego, jest wydrukowanie większej ilości dolarów. Zauważa, że może to skutkować jedynie wzrostem stopy inflacji pieniężnej o 10%, 15% lub nawet 20%. To dlatego waluty papierowe, takie jak dolar Zimbabwe, załamały się i „spadają na zero”.

Saylor jest jednym z największych byków Bitcoina i powtórzył, że flagowa kryptowaluta ma mocne strony wartości, a także fakt, że nie może być kontrolowana przez rząd lub mieć więcej wydruków jako powód, dla którego jest lepsza niż waluty fiducjarne, ropa naftowa lub ziemia.

„Możesz zaufać Bitcoinowi, ponieważ możesz przechowywać własne aktywa, możesz uruchomić własny węzeł i na koniec dnia, nawet jeśli Chińczycy chcą go zamknąć, nie mogą. Jeśli Rosjanie chcą go zamknąć, nie mogą; jeśli jakiekolwiek państwo narodowe chce je zamknąć, nie może”.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy zbankrutowały trzy z czterech największych amerykańskich banków – były to Silicon Valley Bank, Signature Bank i First Republic Bank. Perspektywy dla sektora są takie, że sytuacja może się zmienić ze złej na gorszą, a zawirowania bankowe będą prawdopodobnie głębsze niż te, które miały miejsce podczas kryzysu finansowego w 2008 roku.

Stracisz 99% swojej wartości w dolarach amerykańskich

O tym, dlaczego wpłacanie pieniędzy do banków jest błędem, Saylor wskazuje na jedne z najgorszych pieniędzy na świecie. Mówi, że chociaż „pieniądz jest magazynem wartości”, wiele pieniędzy na całym świecie „nie jest sobie równych”.

W sektorze forex najgorszą kategorią są dziś argentyńskie peso, wenezuelskie boliwary i dolary Zimbabwe. Mówi, że nawet nigeryjska naira jest słabym pieniądzem, jak pokazują oficjalne stopy inflacji w tych krajach, a przechowywanie pieniędzy w bankach traci wartość dopiero po kilku latach.

Na przykład peso argentyńskie, które w tym roku spadło o 50%, odnotowuje stopę inflacji 105%, co oznacza, że posiadanie pieniędzy w banku oznacza utratę ich wszystkich z powodu inflacji w ciągu 10 lat. W Wenezueli straty miałyby nastąpić w ciągu zaledwie 36 miesięcy. Tak samo jest nawet z tzw. najsilniejszą walutą świata – dolarem amerykańskim.

„Jedyna różnica między dolarem amerykańskim a peso polega na tym, że strata fortuny rodziny w peso zajmuje 20 lat, a utrata fortuny rodziny w dolarach zajmuje około 90 lat. Mój dom w Miami Beach kosztował w 1930 roku 100 000 dolarów – kilka lat temu wyceniono go na 46 milionów dolarów. Wykonaj obliczenia; jest na dobrej drodze do osiągnięcia wartości 100 milionów dolarów, co oznacza, że dolar amerykański straci 99,9% swojej wartości w ciągu 100 lat”.

Obecnie trzymanie pieniędzy w banku w USA powoduje, że ludzie tracą ich 7% każdego roku, aw złych latach może to być nawet 15%. Pieniądz papierowy został znacznie zdewaluowany i nawet złoto, które było w porządku, już nie jest.

Według szefa MicroStrategy, Bitcoin jest najsilniejszym pieniądzem na świecie, ponieważ nikt nie może wydrukować go więcej, gdy BTC jest całkowicie ograniczony do 21 milionów. Kryptowaluta to także globalny pieniądz, którego „żaden rząd nie może zakazać” ani nadmuchać, zauważył, powtarzając poprzednie przekonanie, że Bitcoin jest siłą najbardziej transformującą na świecie.

Saylor mówi, że Warren Buffett, Wyrocznia Omaha, wie o tym jako o fakcie. Miliarder, biznesmen i wiceprzewodniczący Berkshire Hathaway Charlie Munger również o tym wie, dodał.