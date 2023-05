Peso argentyńskie upada, w tym roku spadło o 50%: USD/ARS

May 9, 2023

Bank centralny Argentyny oszacował w 2020 roku, że Argentyńczycy posiadają w kraju 170 miliardów dolarów w gotówce, co odpowiada dziesięciu procentom wszystkich istniejących dolarów.

Być może nic tak nie podsumowuje upadającej waluty, jak pragnienie dolarów. W zeszłym roku przygotowałem analizę, w jaki sposób dolar jest światową walutą rezerwową. Dla Argentyńczyków stało się to kołem ratunkowym, jeśli uda im się go zdobyć.

Patrząc na oficjalny kurs wymiany (który jest daleki od uczciwego rynku, ale o tym za chwilę), 229 argentyńskich peso daje obecnie jednego dolara amerykańskiego. 20 lat temu ten sam dolar kosztowałby tylko 2,9 peso, co oznacza dewaluację o 98,7%.

W rzeczywistości sytuacja wygląda jednak gorzej. Nic tak nie podsumowuje upadającej waluty, jak istnienie wielu kursów wymiany. W Argentynie wspomniany powyżej oficjalny kurs nie jest podyktowany popytem rynkowym, ale jest sztucznie ustalany. Kontrola kapitału jest restrykcyjna: tubylcy mogli kupić tylko 200 dolarów miesięcznie po oficjalnym kursie (w tym import z zagranicy).

„Prawdziwa” stawka to stawka czarnorynkowa. W ostatnim czasie tą drogą można osiągnąć prawie dwa razy więcej peso w porównaniu z oficjalnym kursem. Jeden dolar daje obecnie 470 pesos, co przekłada się na dewaluację o 99,4% w ciągu ostatnich 20 lat.

Kryzys najwyraźniej pogłębia się z dnia na dzień w kraju Ameryki Łacińskiej, a peso straciło połowę swojej wartości od początku roku. Łatwo zapomnieć, że na początku XX wieku Argentyna była jednym z najbogatszych krajów na świecie, co stanowi niezwykłe zestawienie z chaosem gospodarczym, jaki obecnie panuje w kraju.

Problemy z walutą pogłębia zgubna susza. Argentyna jest największym na świecie eksporterem przetworzonej soi, ale susza i obawy związane z dewaluacją waluty skłoniły rolników do utrzymywania niskich zapasów. Rząd wprowadził nawet preferencyjny kurs wymiany dla producentów, aby wspomóc eksport, ale tak szybkie tempo upadku peso, że nic to nie zmieniło.

„Niewielkie dochody rolnictwa zmusiły bank centralny (BCRA) do interwencji, tak jak to czynił przed wprowadzeniem „sojowego” dolara” – poinformowała lokalna firma konsultingowa Portfolio Personal Inversiones w notatce dla Reutera w zeszłym miesiącu.

„Zasoby (rezerw BCRA) są tak małe, że nie mogą wytrzymać ujemnych przepływów tej wielkości przez wiele kolejnych dni. Według naszych szacunków rezerwy netto zamknęły się wczoraj na poziomie 679 mln USD, najniższym od marca 2022 r.” – dodano.

W zeszłym miesiącu inflacja osiągnęła oszałamiający poziom 104% w ujęciu rocznym. To zmusiło bank centralny do podwyższenia stóp procentowych o 300 pb, stopa referencyjna wynosi obecnie 81%. Jest to dosłownie upadek monetarny.

Czy peso da się uratować?

Fiasko rządowej inicjatywy wprowadzenia preferencyjnej stawki dla producentów i rozpaczliwie wysokie stopy procentowe pokazują to, co wszyscy już wiedzą: trudno zatrzymać pędzący pociąg.

Nikt nie chce trzymać peso, co zwiększa presję na sprzedaż tych samych peso i wzmacnia determinację ludzi, by jeszcze bardziej nie trzymać peso, i powstaje błędne koło, które trudno zatrzymać. Ponieważ domy, samochody i inne duże przedmioty są już wyceniane w dolarach, perspektywa, że Argentyna stanie się najnowszym krajem Ameryki Łacińskiej, który zostanie dolarowany, jest coraz bliższa z dnia na dzień.

W miarę jak załamanie waluty przyspiesza, wpływ na gospodarkę pogarsza się. Kupcy zmniejszają liczbę przedmiotów dostępnych do sprzedaży, tworząc zapasy. Dolary pod materacami to codzienność (i w tym rodzaju doniesienia o Argentyńczykach korzystających z kryptowalut nie są zaskakujące). Powszechne są doniesienia o ludziach, którzy śpieszą się, by kupić konserwy i inną trwałą żywność, gdy tylko nadejdą wypłaty.

Pamiętasz tę statystykę o 170 miliardach dolarów w gotówce w Argentynie? To pokazuje, że w pewnym sensie kraj jest już dolaryzowany. Wymiana dolarów na peso w celu jak najszybszego zakupu prawdziwych towarów i wymiana wypłaty na dolary po najniższym możliwym kursie to tylko część codziennego życia w Argentynie.

Jeśli zastanawiasz się, co robić przed wizytą w kraju, radą numer jeden jest przyjazd uzbrojony w dolary amerykańskie w gotówce i unikanie oficjalnych miejsc wymiany walut. Ludzie nauczyli się oszczędzać w dolarach amerykańskich. Pod każdym względem Argentyna jest krajem dolaryzowanym. Po prostu nie zostało to jeszcze oficjalnie ogłoszone.