Akcje Goodyear wzrosły dziś o 25%: dowiedz się, dlaczego

Goodyear Tire & Rubber Co ( NASDAQ: GT ) otworzył dziś rano około 25% wzrostów po tym, jak Elliott Management ujawnił znaczny udział w firmie produkującej opony.

Oto, czego Elliott oczekuje od Goodyeara

W czwartek inwestor-aktywista powiedział, że ma 10% udziałów ekonomicznych w Goodyear i naciskał na prawo do powołania pięciu nowych niezależnych dyrektorów do swojego zarządu.

W ciągu ostatniej dekady posiadanie akcji Goodyear było rozczarowaniem. Słabe wyniki akcji są wynikiem erozji marży, nieoptymalnej strategii wejścia na rynek i nieukierunkowanej strategii marki.

W liście do zarządu Elliott zalecił firmie notowanej na Nasdaq rozpoczęcie przeglądu operacyjnego w celu poprawy marż i zbadania sposobów monetyzacji sklepów należących do firmy.

Akcje Goodyeara wzrosły o blisko 40% w stosunku do początku roku.

Akcje Goodyeara mogą być warte ponad 21 USD

Elliott widzi, że firma z siedzibą w Akron jest sprzedawana po ponad 21 USD za akcję, jeśli kierownictwo zrealizuje swoją propozycję.

Wiadomości giełdowe pojawiają się zaledwie kilka dni po tym, jak Goodyear Tire & Rubber Co poinformował o przychodach za pierwszy kwartał finansowy, który był nieco niższy od szacunków Street. Reagując na dzisiejszą sytuację, słynny inwestor Jim Cramer powiedział w programie „ Squawk on the Street ”:

Nie wierzę, że początkowo doprowadzi to do czegoś innego niż rozmowa z zarządem o tym, co Goodyear mógłby zrobić lepiej. Ale obawiam się, że jest to słabe wyniki i myślę, że Elliott [ma tutaj coś wartego powiedzenia].

Wall Street ma obecnie konsensusową rekomendację „z nadwagą” dla akcji Goodyear.