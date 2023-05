Analiza indeksu DAX po mieszanych zyskach Bayer, Deutsche Telekom

Europejskie indeksy giełdowe radziły sobie dobrze w ciągu ostatnich kilku miesięcy, ponieważ zmniejszyły się obawy przed recesją w regionie. W Niemczech indeks DAX podskoczył do 16 000 euro, najwyższego punktu od stycznia 2022 r. Po wzroście o ponad 33% od najniższego poziomu w tym roku, zbliża się do swojego rekordowego poziomu.

Zyski firm Bayer i Deutsche Telekom

Bayer i Deutsche Telekom będą najlepszymi firmami do obserwowania w czwartek po opublikowaniu mieszanych wyników finansowych. Deutsche Telekom miał dobry pierwszy kwartał, ponieważ jego przychody netto wzrosły do 27,8 mld euro, a zadłużenie netto spadło do 2,9x EBITDA.

Spółka miała kilka ważnych wydarzeń w pierwszym kwartale. Na przykład otrzymał 10,7 miliarda euro ze sprzedaży swojej wieży, podczas gdy firma zwiększyła swoje udziały w T-Mobile. W rezultacie wzmocnił swoje przyszłe wytyczne dla swojej działalności.

Kurs akcji Deutsche Telekom radzi sobie dobrze, odnotowując wzrost o 53% od najniższego poziomu w 2022 roku. Oprócz zdywersyfikowanej działalności firma zwiększa dywidendy. Zwiększył swoje wypłaty o 9% w 2022 roku.

Z drugiej strony Bayer opublikował mieszane wyniki, wyrażając obawy co do swoich wyników. Przychody firmy spadły o 1,7% do 14,39 mld euro, podczas gdy jej EBITDA spadła o 14% do 4,47 mld euro. Jej dochód netto spadł o 33% do 3,3 mld euro. Spółka spodziewa się, że jej wyniki za rok będą w dolnej części prognozy. W swoim oświadczeniu firma napisała :

„Przez pozostałą część roku dostrzegamy potencjalne ryzyko wynikające głównie ze znacznie obniżonych oczekiwań cen rynkowych dla naszych produktów na bazie glifosatu w naszym dziale Crop Science. Ogólnie rzecz biorąc, spodziewamy się zatem, że osiągnięcie celu znajdzie się na dolnym końcu naszych wytycznych”.

Prognoza indeksu DAX

Wykres DAX od TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że indeks DAX znajdował się w silnym trendzie zwyżkowym w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Przekroczył kluczowy punkt oporu na poziomie 15 750 €, najwyższy punkt 6 marca. Akcje przebiły się powyżej 50-dniowej wykładniczej średniej kroczącej. Zbliża się do kluczowego punktu oporu na poziomie 16 290 €, najwyższego punktu w styczniu 2022 r.

W związku z tym indeks będzie prawdopodobnie nadal rósł, ponieważ kupujący celują w ten punkt oporu. Przebicie powyżej tego punktu oporu zepchnie go do psychologicznego poziomu 16 500 €.