USD/IDR: Perspektywy dla rupii, ponieważ eksport z Indonezji spada, import spada

Rupia indonezyjska wzrosła do najwyższego poziomu od 27 kwietnia w związku z utrzymującymi się obawami o indonezyjską gospodarkę. Kurs wymiany USD/IDR skoczył do najwyższego poziomu 14 817, który był wyższy od najniższego poziomu w tym miesiącu wynoszącego 14 618.

Indonezyjska rupia wycofuje się

Kurs USD do IDR wzrósł po ostatnich danych handlowych z Indonezji. Dane rządowe pokazały, że wzrost eksportu spadł w kwietniu o 29,4% po spadku o 11,6% w marcu. Analitycy spodziewali się spadku eksportu o 18,55%. Był to drugi z rzędu miesiąc spadków i najgorszy spadek od maja 2020 r.

Jednocześnie w kwietniu br. nadal spadał import. Dynamika importu spadła w kwietniu o 22,325, po spadku odpowiednio o 6,26% i 4,32% w marcu i lutym. Wzrost importu spadł w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

W rezultacie nadwyżka handlowa Indonezji wzrosła w kwietniu do 3,94 mld USD z 2,91 mld USD w marcu. W sumie nadwyżka kraju spadła z 7,56 mld USD w kwietniu 2022 r.

Kurs wymiany USD/IDR skoczył z powodu silnego dolara amerykańskiego. Jak pisałem tutaj , indeks dolara amerykańskiego skoczył do najwyższego poziomu od pięciu tygodni. Indeks dolara wzrósł z najniższego poziomu od początku roku wynoszącego 100 USD do 102 USD.

Analitycy wymieniają kilka przyczyn rosnącego indeksu dolara amerykańskiego. Najważniejszym powodem jest ucieczka w bezpieczne miejsce w miarę eskalacji kryzysu bankowego. W zeszłym tygodniu KRE ETF, który śledzi banki regionalne, spadł o ponad 5% w ciągu ostatnich kilku dni.

Analiza techniczna USD/IDR

Wykres USD/IDR od TradingView

Para USD/IDR wzrosła z niskiego poziomu 14 615 do najwyższego poziomu 14 804. Na wykresie dziennym para przesunęła się poniżej 50-dniowej wykładniczej średniej kroczącej i kluczowego punktu oporu na poziomie 14 838. Był to ważny poziom, ponieważ 2 lutego był najniższym punktem.

Wydaje się, że para wykonuje formację break-and-retest, co zwykle jest oznaką niedźwiedziej kontynuacji. W tym samym czasie wskaźnik względnej siły (RSI) przesunął się do punktu neutralnego. Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że kurs wymiany USD do IDR powróci do trendu spadkowego, ponieważ sprzedający celują w kolejne kluczowe wsparcie na poziomie 14 670.