2 powody, dla których warto kupić USD/JPY pomimo rosnących lokalnych cen

W tym roku obszernie pisałem o japońskim jenie ( JPY ) i dlaczego znajduje się on w trendzie spadkowym. Oto ostatniartykuł, tuż po tym, jak Bank Japonii ogłosił swoją ostatnią decyzję w sprawie polityki pieniężnej.

Wielu traderów uważa za nieuniknione, że Bank Japonii ostatecznie zmieni kurs swojej polityki pieniężnej. Po utrzymaniu bardzo luźnego kursu nadejdzie czas, kiedy Bank Japonii pójdzie w ślady innych banków centralnych w zacieśnianiu polityki pieniężnej.

W końcu inflacja rośnie również w Japonii. Na przykład niedawne badanie opinii publicznej na temat poglądów i zachowań ogółu społeczeństwa wykazało, że 94,5% respondentów uważa, że poziom cen wzrósł.

Na przykład ceny żywności były wyższe w marcu 2023 r. w porównaniu z wrześniem i marcem 2022 r. To samo dotyczy jedzenia poza domem czy artykułów pierwszej potrzeby.

Ale pomimo dowodów na wzrost lokalnych poziomów cen, trend spadkowy JPY raczej się nie zmieni. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku pary USD/JPY z co najmniej dwóch powodów:

Segment 65+ lat wzrośnie

Dywergencja polityki pieniężnej

Więcej Japończyków będzie żyło dłużej niż 65 lat pomimo przyszłego spadku liczby ludności

Jednym z powodów, dla których JPY znajduje się w długoterminowym trendzie spadkowym, jest demografia. Przewiduje się, że populacja Japonii spadnie do 87 milionów do 2070 roku, a najbardziej uderzające jest to, że ludzie w wieku 65 lat i starsi będą stanowić 38,7% populacji.

Problem z tymi statystykami polega na tym, że starsi ludzie nie wydają pieniędzy tak, jak młodsi. Im jesteśmy starsi, tym ostrożniej podchodzimy do finansów – to fakt.

Dlatego, aby inflacja rosła, wydatki muszą rosnąć. Jednak wydatki prawdopodobnie nie wzrosną tak, jak życzy sobie Bank Japonii, więc zaostrzenie polityki będzie trudne.

Dywergencja polityki pieniężnej

Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych i Bank Japonii są na rozbieżnych ścieżkach. Ten pierwszy podniósł stopę funduszy powyżej 5%; ten ostatni nadal łagodzi politykę pieniężną, prowadząc ścisły system kontroli krzywej dochodowości.

Załóżmy teraz, że Fed zdecyduje się na obniżkę stóp w tym roku. Uczyni to tylko wtedy, gdy inflacja spadnie do celu 2 proc.

Ale jeśli tak się stanie, oznacza to, że inflacja w Japonii również spadnie, ponieważ Stany Zjednoczone eksportują inflację/dezinflację na cały świat jako największa gospodarka świata. W związku z tym Bank Japonii nie będzie miał możliwości podwyższenia stóp procentowych, ale prawdopodobnie będzie musiał jeszcze trochę poluzować.

Podsumowując, wszelkie umocnienie JPY powinno być postrzegane jako tymczasowe, ponieważ szanse sprzyjają dalszemu osłabieniu. W szczególności USD/JPY wygląda uparty w średnim i długim okresie.