Prognoza USD/CNH, USD/CNY w miarę słabnięcia ożywienia gospodarczego w Chinach

Kurs USD/CNH wzrósł po relatywnie słabszych od oczekiwań danych ekonomicznych z Chin. Podskoczył do 6,978, co było blisko najwyższego punktu od marca tego roku. To samo dotyczy USD/CNY, który wzrósł do 6,96. Lądowy CNY i offshore CNH wzrosły o ponad 2% od najniższego punktu w marcu.

Wzrost w Chinach słabnie

Kluczowym tematem wśród uczestników rynku na początku tego roku było to, że chińska gospodarka będzie rozwijać się w tym roku w szybkim tempie. Chociaż gospodarka się ożywia, wzrost jest szybszy niż wcześniej oczekiwano.

Dane zebrane przez Narodowe Biuro Statystyczne pokazały, że inwestycje w środki trwałe wzrosły w kwietniu o 4,7%, mniej niż mediana szacunków wynosząca 5,5%.

Podobnie produkcja przemysłowa wzrosła w kwietniu o 5,6%, mniej niż oczekiwano 10,9%. To ważna liczba, ponieważ Chiny są przede wszystkim krajem przemysłowym. Produkcja wzrosła zaledwie o 3,6% rok do roku.

Dodatkowe dane ujawniły, że sprzedaż detaliczna w Chinach wzrosła o 18,4% w porównaniu z rokiem poprzednim io 8,46% od marca. Analitycy spodziewali się znacznie szybszego ożywienia sprzedaży detalicznej, czemu sprzyjały zarówno zakupy krajowe, jak i turystyczne. Liczby rok do roku wzrosły dwucyfrowo z powodu zeszłorocznych blokad.

Stopa bezrobocia w Chinach pozostaje znacznie wysoka, nawet po tym, jak w kwietniu spadła z 5,3% do 5,3%. Dlatego jeśli ta tendencja się utrzyma, Chiny prawdopodobnie będą rosły wolniej niż planowane 5% w tym roku.

Chiny stoją w obliczu wielu zagrożeń. Na przykład sektor nieruchomości, który wspierał wzrost w ciągu ostatnich kilku lat, dopiero raczkuje. Podobnie kraj stoi w obliczu silnej konkurencji w sektorze wytwórczym. Tylko w zeszłym tygodniu dane pokazały, że inflacja konsumentów i producentów w Chinach spadła do najniższego poziomu od dwóch lat.

https://www.youtube.com/watch?v=Mi7NQHVfXkA

Analiza techniczna USD/CNH

Wykres USD/CNH od TradingView

Kurs USD do CNH wzrósł we wtorek do 6,967 po ostatnich danych ekonomicznych z Chin. Udało jej się przekroczyć kluczowy punkt oporu na 6,9650, najwyższym punkcie 1 maja. Ponadto para przeskoczyła powyżej 25-dniowej i 50-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA).

Poziom 6,9650 był górną częścią formacji kubka i uchwytu, co zwykle jest byczym znakiem. Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że cena USD/CNH będzie nadal rosnąć, ponieważ kupujący celują w kluczowy punkt oporu na poziomie 7.000. Jeśli tak się stanie, para USD/CNY również podskoczy z powodu bliskiej korelacji.