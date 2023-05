Aktualizacje branży kryptowalut: Chainlink VRF na żywo na Arbitrum One

May 20, 2023

na May 20, 2023

Chainlink to platforma usług web3 i zdecentralizowana sieć Oracle. W sobotę (20 maja) protokół połączył siły z Arbitrum, rozwiązaniem do skalowania drugiej warstwy Ethereum, aby ujawnić uruchomienie Chainlink VRF (weryfikowalna funkcja losowa) na Arbitrum One.

To zapewni programistom dostęp do powszechnie znanego generatora liczb losowych (RNG). Fundacja Arbitrum i Chainlink będą gospodarzami warsztatów VRF 22 maja.

Współpraca Arbitrum i Chainlink

Oficjalna informacja prasowa ujawniła, że Chainlink Verible Random Function dołączył do platformy Arbitrum One. Uruchomienie przyniesie korzyści Arbitrum i Chainlink, zapewniając im dostęp do nowych zdecentralizowanych aplikacji (dApps) i inteligentnych kontraktów tworzonych przez programistów.

Chainlink VRF pozostaje najczęściej stosowanym RNG (generatorem liczb losowych) na rynku kryptowalut. Pozwala twórcom inteligentnych kontraktów na tworzenie skalowalnych, uczciwych i bezpiecznych aplikacji, w tym gier i NFT. Co więcej, Arbitrum One umożliwia programistom tworzenie dApps przy niskich kosztach i wysokiej przepustowości.

Johann Eid z Chainlink Labs skomentował korzyści Arbitrum w rozładowywaniu przeciążenia transakcji Ethereum bez narażania bezpieczeństwa. Wierzy, że niesamowita prędkość Arbitrum odblokuje wiele przypadków użycia poprzez ulepszenie Chainlink VRF.

Jak wspomniano, współpraca jest zwycięstwem dla stron – z korzyścią dla społeczności Chainlink i Arbitrum. Chainlink Verible Random Functions oferuje losowość ponad 6300 inteligentnym kontraktom w różnych łańcuchach bloków.

Połączenie Arbitrum-Chainlink pomoże programistom w opracowywaniu zdecentralizowanych aplikacji wysokiej klasy, które będą mogły pochwalić się funkcjami inteligentnych kontraktów. Co więcej, uruchomienie Chainlink Automation na Arbitrum One zautomatyzuje kluczowe funkcje inteligentnych kontraktów bez poświęcania decentralizacji. Chainlink nadal rozwija się w zakresie innowacji, podpisując umowy z takimi firmami jak Coinbase Cloud, Optimism i SWIFT.

Wiece dla ARB i LINK?

Chainlink i Arbitrum mają odpowiednio LINK i ARB jako swoje natywne tokeny. LINK stracił około 1% w ciągu ostatniego dnia, przechodząc z rąk do rąk po 6,50 USD w czasie prasy. Altcoin walczył w maju w związku z niepewnością na rynku. LINK stracił 2% w ciągu ostatnich siedmiu dni.

source – Invezz.com

Przeciwnie, ARB wzrósł o 1% w ciągu ostatnich 24 godzin, obecnie oscylując na poziomie 1,16 USD. Osiągnął dzienny szczyt 1,17 USD i najniższy poziom 1,15 USD. Tymczasem Arbitrum dominuje w transakcjach na blockchainie Ethereum, ponieważ zapewnia niskie opłaty za gaz i dużą prędkość.