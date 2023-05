Bitget zabezpiecza licencję VASP w Polsce

May 23, 2023

Bitget, wiodąca giełda kryptowalut i platforma do kopiowania transakcji, pomyślnie zarejestrowała się jako dostawca usług wirtualnych aktywów (VASP) w Polsce, zgodnie z ogłoszeniem giełdy opublikowanym we wtorek.

Cena Bitget Token, natywnej kryptowaluty ekosystemu Bitget, nieznacznie wzrosła po wiadomościach dotyczących regulacji kryptowalut, osiągając najwyższy poziom 0,47 USD.

Bitget obejmuje ścieżkę regulacyjną

Rejestracja w Polsce to kolejny kamień milowy dla giełdy, która chce rozszerzyć swoją obecność na całym świecie, powiedział Bitget w komunikacie prasowym.

Dzięki VASP Bitget może teraz legalnie oferować swoje usługi jako jedna z giełd kryptowalut w Polsce, docierając do klientów w Unii Europejskiej (UE) – wszystko w ramach obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących zgodności.

Sukces Bitget w Polsce jest następstwem ostatniego wyniku platformy kryptograficznej innej licencji VASP na Litwie, a komentując skinienie regulacyjne, dyrektor zarządzająca Bitget, Gracy Chen, powiedziała:

„Rozumiemy, że regulacja jest przyszłością branży kryptowalut, jeśli ma zostać osiągnięta akceptacja głównego nurtu. W Bitget zawsze przyjmujemy i przestrzegamy różnych ram regulacyjnych określonych dla zasobów cyfrowych i aktywnie współpracujemy z organami rządowymi w celu wprowadzenia lepszego ekosystemu. Niedawne rejestracje w dwóch krajach europejskich wzmacniają naszą pozycję i usługi w Europie”.

Według Chena proaktywne podejście Bitget do regulacji i współpracy z decydentami jest częścią szerszego celu, jakim jest zapewnienie wszystkim bezpiecznego dostępu do kryptowalut. Jest to również sposób na zapewnienie odpowiedzialności dostawców usług i ochrony klientów.

Bitget został założony w 2018 roku i stał się jedną z wiodących platform kryptograficznych, z usługami dostępnymi dla 8 milionów zarejestrowanych klientów w ponad 100 krajach.

Najnowszy kwartalny raport firmy wykazał, że jej zatrudnienie wzrosło z 1000 do 1300 w pierwszym kwartale 2023 r. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi platformy również wzrósł w ciągu kwartału, skacząc o 27% do 658 miliardów dolarów kwartał do kwartału.