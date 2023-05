Prognoza NZD/USD przed decyzją w sprawie stóp procentowych RBNZ

Kurs NZD/USD dryfował w górę przed ważnymi wiadomościami makro z USA i Nowej Zelandii. Oscylował na poziomie 0,6300, ~1,632% powyżej najniższego poziomu z zeszłego tygodnia. Cena ta jest kilka punktów poniżej najwyższego poziomu w tym miesiącu.

Decyzja RBNZ przed nami

Najważniejsze wiadomości z NZD będzie zbliżająca się decyzja Banku Rezerw Nowej Zelandii w sprawie stóp procentowych. Ta decyzja, która jest zaplanowana na środę, dostarczy więcej kolorów na temat stanu gospodarki kraju i tego, czego można się spodziewać.

Ekonomiści ankietowani przez Reutera spodziewają się, że bank centralny podniesie stopy procentowe o 0,25% i popchnie je do wieloletniego maksimum na poziomie 5,50%. Podobnie jak inne główne banki centralne, RBNZ agresywnie podnosi stopy procentowe od października 2021 r.

Te podwyżki stóp mają pomóc uporać się z inflacją, która pozostaje na podwyższonym poziomie. Najnowsze dane pokazały, że główny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wzrósł w marcu do 6,7%. To poprawa w stosunku do 7,2% w poprzednim miesiącu. Jest to jednak znacznie powyżej celu RBNZ wynoszącego 2,0% i średniej historycznej.

Decyzja zapada w czasie, gdy gospodarka Nowej Zelandii jest w tyle. W rzeczywistości zła kondycja gospodarki pomogła wypchnąć poprzedniego prezydenta. Dane opublikowane w zeszłym tygodniu pokazały, że deficyt budżetowy powiększył się do ponad 6,63 miliarda N$, ponieważ rząd zwiększył wydatki.

Inne wiadomości z rynku Forex będzie najnowsza sprzedaż detaliczna w Nowej Zelandii. Ekonomiści uważają, że bazowa sprzedaż detaliczna w kraju spadła o 1,0% kw/kw w I kw. po spadku o 1,3% w poprzednim kwartale. W ujęciu rok do roku analitycy spodziewają się, że sprzedaż detaliczna wzrosła o 0,2%.

Jeśli analitycy są dokładni, liczby te pokażą, że gospodarka rzeczywiście zwalnia. W efekcie może to oznaczać, że RBNZ wyhamuje podwyżki stóp.

Prognoza NZD/USD

Wykres NZD/USD od TradingView

Innymi głównymi katalizatorami NZD w stosunku do USD będą wiadomości dotyczące limitów zadłużenia USA i nadchodzące protokoły FOMC. Na wykresie 4H widzimy, że para stopniowo rosła w ciągu ostatnich kilku dni. Po drodze poruszał się między poziomami zniesienia Fibonacciego 38,2% i 50%.

Para przesunęła się również nieco powyżej 25-okresowych i 50-okresowych wykładniczych średnich kroczących (EMA), podczas gdy MACD przesunął się powyżej punktu neutralnego. Inne oscylatory wskazały w górę.

Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że para NZDUSD wzrośnie, a następnie powróci do trendu spadkowego po ostatniej decyzji RBNZ. Nie można wykluczyć retestu zeszłotygodniowego minimum na poziomie 0,6182.