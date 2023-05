Prognoza USD/IDR przed decyzją Banku Indonezji

May 24, 2023

Rupia indonezyjska cofnęła się w stosunku do dolara amerykańskiego przed zbliżającą się decyzją Banku Indonezji w sprawie stóp procentowych. Para USD/IDR skoczyła do najwyższego poziomu 14 960, co było o kilka punktów powyżej najniższego poziomu w tym miesiącu, wynoszącego 14 616.

Decyzja Banku Indonezji w sprawie stóp procentowych

Kilka banków centralnych rynków wschodzących ma wydać decyzje w sprawie stóp procentowych. Jednym z nich będzie Bank Indonezji, który zakończy swoje dwudniowe posiedzenie w czwartek.

Ekonomiści uważają, że bank zdecyduje się pozostawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie 5,75%, na którym utrzymywały się w ostatnich miesiącach. Bank centralny jest zaniepokojony spowolnieniem wzrostu gospodarczego Indonezji, o czym pisałemtutaj .

Pogodził się także z ostatnimi trendami inflacyjnymi. Najnowsze dane pokazują, że inflacja konsumentów i producentów w kraju spadała w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Główny wskaźnik cen konsumpcyjnych spadł w kwietniu do 4,33% z poprzednich 4,97%. W sumie inflacja spadła z zeszłorocznego maksimum na poziomie 5,95%.

W niedawnej notatce analitycy ING argumentowali, że bank centralny pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie do trzeciego kwartału, a następnie zacznie je obniżać, aby stymulować wzrost. Raport powiedział :

„Naszym podstawowym scenariuszem byłoby przedłużenie pauzy przez Warjiyo do trzeciego kwartału przed przeprowadzeniem obniżek stóp procentowych w celu wsparcia trwającego ożywienia gospodarczego”.

W osobnym raporcie Bloomberg powiedział, że ankietowani analitycy spodziewają się, że bank centralny pozostawi stopy procentowe bez zmian, a następnie obniży je w 2024 r. Oczekują również, że obniży stopę rezerw, aby złagodzić płynność w kraju.

W związku z tym pauza stóp procentowych przez bank centralny prawdopodobnie nie będzie miała wpływu na USD/IDR, ponieważ scenariusz został wyceniony przez rynek. Wcześniej para będzie umiarkowanie reagowała na nadchodzące protokoły FOMC.

Analiza techniczna USD/IDR

Wykres USD/IDR od TradingView

W moim ostatnim artykule na temat rupii indonezyjskiej powiedziałem, że wzrośnie ona do 14 836, co było zgodne z prawdą. Teraz para przesunęła się nieco powyżej kluczowego poziomu oporu na poziomie 14 838, najniższego poziomu z 2 lutego. Spadła poniżej 25-dniowych i 50-dniowych średnich kroczących, podczas gdy Indeks Siły Względnej (RSI) zbliża się do poziomu wykupienia.

W związku z tym podejrzewam, że kurs wymiany USD/IDR będzie nadal spadał, ponieważ sprzedający celują w roczny najniższy poziom 14 611. Ruch powyżej punktu oporu na 14 970 unieważni niedźwiedzi pogląd.