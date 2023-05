Wenezuelski boliwar stał się bezwartościowy wraz ze wzrostem inflacji

Wenezuelska waluta spadła z powodu pogłębiającego się kryzysu gospodarczego w tym kraju. Według XE 1 dolar amerykański to równowartość 2,65 miliona boliwarów wenezuelskich. Waluta kosztowała 505 720 w tym samym okresie w 2022 roku, co oznacza, że jest obecnie uważana za bezwartościową.

Sankcje na Wenezuelę

Główną przyczyną trwającej katastrofy wenezuelskiego boliwara są sankcje nałożone przez Stany Zjednoczone i ich sojuszników. Kraje te nałożyły surowe sankcje z powodu obaw o demokrację i prawa człowieka.

W rezultacie Wenezuela nie była w stanie w pełni wykorzystać swoich ogromnych rezerw ropy naftowej. Sankcje sprawiają, że innym krajom nielegalne jest kupowanie krajowej ropy. Utrudniają także firmom w kraju dostęp do zachodnich technologii.

Na początku tego roku Chevron ogłosił, że zwiększa produkcję ropy w tym kraju. Jednak firma zadała krajowi cios po tym, jak zmniejszyła wydobycie ropy w ciągu roku. Firma ma nadzieję produkować około 170 000 baryłek ropy dziennie, w porównaniu z 200 000 baryłek. Powołał się na ogólny stan infrastruktury kraju.

W sumie Wenezuela twierdzi, że produkuje 800 tys. baryłek dziennie i do końca roku zamierza osiągnąć poziom 1 miliona baryłek.

Stopa inflacji w Wenezueli

Spadająca lokalna waluta doprowadziła do gwałtownego wzrostu inflacji w kraju. Oficjalne statystyki pokazują, że inflacja w kraju wzrosła w kwietniu do ponad 463%, w porównaniu ze 155% w październiku ubiegłego roku. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że w kolejnych miesiącach inflacja w kraju będzie się dalej pogarszać.

Wenezuela Boliver może odzyskać siły tylko wtedy, gdy sankcje nałożone na ten kraj zostaną złagodzone. Po pierwsze, próby zakończenia reżimu Maduro przez ostatnie administracje nie powiodły się. To sygnał, że będzie liderem w dającej się przewidzieć przyszłości.

Silna Wenezuela to dobra rzecz dla Stanów Zjednoczonych i świata. Po pierwsze, odblokowałoby to miliony baryłek ropy dziennie. W czasach, gdy inflacja jest lepka, większa produkcja ropy znacznie poprawiłaby sytuację.

Dla USA pomogłoby to, zmniejszając liczbę migrantów z Wenezueli przybywających na południową granicę. Ostatnie liczby pokazują, że liczba Wenezuelczyków przekraczających granicę gwałtownie wzrosła w ostatnim czasie. Wenezuelski boliwar nie jest jedyną walutą, która imploduje. Jak pisałem tutaj , waluty takie jak nigeryjska naira, argentyńskie peso i dolar Zimbabwe spadły.