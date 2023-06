Sztuczna inteligencja jest w modzie na rynkach finansowych od czasu, gdy Nvidia Corporation ogłosiła niezwykle mocne wytyczne na bieżący kwartał, o czym informował tutaj Invezz.

HP Inc również dołączyło do wyścigu AI

Nvidia spodziewa się teraz, że “sztuczna inteligencja” zwiększy jej przychody do rekordowego poziomu 11 miliardów dolarów w drugim kwartale. Prognoza ta przewyższyła szacunki Street o 4 miliardy dolarów. W odpowiedzi behemot półprzewodników tymczasowo przekroczył w tym tygodniu 1 bilion USD.

Następnie HP Inc poinformowało o najniższych kwartalnych przychodach od początku pandemii, co nie wpłynęło na cenę akcji, ponieważ zarząd potwierdził, że pracuje nad nowym komputerem osobistym zdolnym do obsługi zadań sztucznej inteligencji lokalnie (bez uzależnienia od przetwarzania w chmurze).

Sztuczna inteligencja pomoże nam na nowo zdefiniować, czym jest komputer PC. Współpracujemy z kluczowymi dostawcami oprogramowania i krzemu, aby przeprojektować architekturę komputera, który będzie w stanie lokalnie przetwarzać aplikacje AI.

Również niedawno profesor Jeremy Siegel z Wharton School z University of Pennsylvania także wyraził opinię, że sztuczna inteligencja nie jest jeszcze bańką (czytaj więcej) – co oznacza, że ten szybko rozwijający się podsektor technologii może przynieść więcej korzyści.

Jeśli tak, projekty takie jak AltSignals, które koncentrują się na rzeczywistych zastosowaniach sztucznej inteligencji, prawdopodobnie skorzystają na rozwoju.

Co warto wiedzieć o AltSignals

AltSignals to wschodząca nazwa w technologii finansowej, która ma na celu pomóc ludziom zmaksymalizować zyski z ich akcji, inwestycji na rynku Forex lub kryptowalut.

Jej sztandarowa usługa, którą firma nazywa AltAlgo, opiera się na zaawansowanym algorytmie, który informuje inwestorów o odpowiedniej cenie danego aktywa, po której powinni zbudować pozycję, a także cenie, po której powinni wyjść.

Co jednak jeszcze bardziej ekscytujące dla osób zainteresowanych sztuczną inteligencją, to ActualizeAI – nowy zestaw narzędzi handlowych, który AltSignals zamierza wkrótce uruchomić. Można myśleć o tym produkcie jako o ulepszonej wersji AltAlgo, ponieważ wykorzystuje on sztuczną inteligencję w celu zwiększenia dokładności sygnałów wysyłanych do inwestorów.

Ulepszenia oparte na sztucznej inteligencji prawdopodobnie zachęcą więcej użytkowników do swoich usług, zwiększając w ten sposób AltSignals nie tylko jako biznes, ale także jako inwestycję.

Token ASI od AltSignals jest obecnie w przedsprzedaży

Oto najlepsza część. AltSignals to nie tylko narzędzie, którego można użyć, aby zarobić więcej na akcjach lub kryptowalutach. W rzeczywistości jest to również inwestycja sama w sobie.

ActualizeAI – nadchodząca usługa handlowa powiększona o sztuczną inteligencję będzie wykorzystywać token kryptowalutowy, który firma nazywa tokenem ASI. Właściciele tokena ASI będą mieli prawo do głosowania w sprawie zarządzania, podobnie jak akcjonariusze.

Token ASI odblokuje im również dostęp do tego, co ActualizeAI ma do zaoferowania, w tym szansę na udział w turniejach handlowych i inne możliwości zarabiania pieniędzy. Co najważniejsze, cena tego tokena kryptowalutowego, podobnie jak każdego innego aktywa, będzie oparta na podaży i popycie.

Jeśli popyt wzrośnie z czasem, cena tokena ASI będzie poruszać się w tandemie – i to właśnie sprawia, że AltSignals jest dobrą inwestycją. Token ASI znajduje się obecnie w przedsprzedaży, co stanowi odpowiedni czas na wczesną inwestycję i oczekiwanie na zwyżkę ceny.

Obszerny przewodnik na stronie internetowej AltSignals opisuje, jak wziąć udział w przedsprzedaży tokenów kryptowalutowych w trzech prostych krokach.

Czy token ASI może osiągnąć poziom 5 centów w 2023 roku?

Jak wspomniano wcześniej, cena tokena ASI zależy w dużej mierze od popytu, który jak dotąd wydaje się być silny, biorąc pod uwagę, że zebrał on prawie 0,9 miliona dolarów w przedsprzedaży.

W porównaniu z pierwszym etapem przedsprzedaży, token kryptowalutowy podskoczył już o 25% do 0,015 USD. Według AltSignals, do końca trwającej przedsprzedaży token ASI będzie wart 0,02274 USD.

Optymizm opiera się przede wszystkim na przebojowej odpowiedzi, jaką otrzymał od użytkowników, co świadczy o popycie na jego usługę handlową, która ma prawie idealny wynik 4,9 w TrustPilot. AltSignals zbudował społeczność ponad 52,000 traderów na Telegramie. Grupa VIP ma obecnie ponad 1400 subskrybentów.

Token ASI nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach kryptowalut. Pamiętajmy, że jego rówieśnicy, w tym Floki i Pepe, odnotowali gwałtowny wzrost cen, kiedy zostały wprowadzone na Binance. Można zatem sobie wyobrazić, że AltSignals odniesie takie same korzyści, jak zacznie pojawiać się na giełdach kryptowalut.

Co więcej, oczekuje się, że nie tylko boom sztucznej inteligencji pomoże docenić cenę tokena ASI. Szersze ożywienie na rynku kryptowalut również może być dodatkowym wsparciem.

W związku z ciągłymi problemami związanymi z długiem federalnym zaufanie do dolara amerykańskiego jako waluty rezerwowej zostało poważnie nadszarpnięte. Niedawny kryzys bankowy był kolejnym szokiem dla reputacji walut fiducjonarnych jako całości.

W związku z tym wiele osób zaczęło zwracać się ku aktywom alternatywnym, takim jak kryptowaluty. Ponieważ wydarzenia makro nadal przyciągają inwestorów do kryptowalut i przyczyniają się do ożywienia na rynku, token ASI prawdopodobnie również na tym skorzysta.

Chociaż jest jeszcze za wcześnie, aby prognozować, jak wysoko może wzrosnąć token kryptowalutowy, wielu ekspertów przewiduje, że do końca 2023 roku osiągnie on poziom 5 centów. Odwiedź stronę przedsprzedaży AltSignals, aby uzyskać więcej informacji na jego temat.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI