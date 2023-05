Akcje Nvidia Corporation ( NASDAQ: NVDA ) wzrosły o prawie 30% w ciągu dłuższych godzin po tym, jak gigant półprzewodnikowy odnotował rekordowe wyniki rynkowe za pierwszy kwartał finansowy.

Nvidia zaopatruje się w Outlooka

Co ważniejsze, międzynarodowa firma wydała prognozy na bieżący kwartał, które znacznie przekroczyły szacunki Streeta.

Nvidia oczekuje teraz, że generatywna sztuczna inteligencja pomoże podnieść jej przychody do rekordowych 11 miliardów dolarów (plus minus 2,0%) w drugim kwartale, w porównaniu do zaledwie 7,17 miliarda dolarów według analityków. W programie CNBC „ Closing Bell: Overtime ” Rajvindra Gill z Needham powiedział:

Generatywna sztuczna inteligencja napędza wzrost funkcji krokowej dla wnioskowania wdrożonego w centrach danych. Półprzewodniki to kilofy i łopaty sztucznej inteligencji, a Nvidia jest największym kilofem i łopatą w tej dziedzinie.

Gill ma obecnie rekomendację „kupuj” dla akcji Nvidii.

Migawka wyników Nvidii za pierwszy kwartał

Dochód netto wyniósł 2,04 mld USD w porównaniu z 1,62 mld USD rok temu

Zysk na akcję również znacznie wzrósł z 64 centów do 82 centów

Skorygowany EPS wyniósł 1,09 USD zgodnie z komunikatem prasowym o zarobkach

Sprzedaż spadła o około 13% w ujęciu rocznym do 7,19 mld USD

Konsensus FactSet wynosił 92 centy za akcję przy przychodach w wysokości 6,53 miliarda dolarów

Nvidia przewyższyła również szacunki Street dotyczące skorygowanej marży brutto o 400 punktów bazowych w pierwszym kwartale. Według analityka Needhama:

Reprezentuje prawdziwy popyt. Widzisz znaczny wzrost w H100, w hiperskalerze. Widzisz również, jak wnioskowanie jest przyjmowane przez ludzi takich jak Google Cloud. Ten trend nie wyhamuje. Ma przyspieszyć.

Inne godne uwagi liczby w druku zysków

Nvidia przyniosła 2,24 miliarda dolarów sprzedaży ze swojego działu gier w niedawno zakończonym kwartale – pokonując szacunki, ale o 38% mniej niż rok temu. Mimo to Rajvindra Gill zauważył:

Na zasadzie sekwencyjnej, to w górę. Teraz wraca do normalnego tempa pracy. Przygotowali rynek do przejścia na architekturę do gier nowej generacji. To wydaje się być na dobrej drodze. Tak więc granie również wydaje się dość mocne.

Przychody z centrum danych wyniosły 4,28 mld USD w pierwszym kwartale fiskalnym, co oznacza lepszy niż oczekiwano roczny wzrost o 14%. Uwzględniając akcję cenową po godzinach, akcje Nvidii wzrosły teraz aż o 170% w porównaniu z początkiem 2023 roku.