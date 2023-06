Prognoza ceny liry tureckiej: Nowy reżim monetarny, USD/TRY na najniższym poziomie w historii

Świeżo ponownie wybrany prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan powołał w sobotę nowego ministra finansów Mehmeta Şimşeka. Şimşek rozpoczął swoją kadencję od obietnicy przywrócenia narodu do „racjonalnej” polityki po latach niekonwencjonalnych posunięć monetarnych i fiskalnych, które posłużyły do zmiażdżenia lira, waluty, która straciła dwie trzecie swojej wartości w mniej niż trzy lata.

Jak dotąd rynek nie kupuje roszczenia. Lira (USD/TRY) osiągnęła w zeszłym tygodniu rekordowo niski poziom po zwycięstwie Erdoğana i dalej spada pomimo obietnicy Şimşeka. Teraz potrzeba 21,45 lirów, aby kupić jednego dolara – kolejny spadek o 6% w porównaniu z okresem sprzed jego nominacji.

Jaka jest polityka Turcji?

Şimşek ma wiele do zmiany, jeśli ma dotrzymać obietnicy zaszczepienia „racjonalnej” polityki. Na całym świecie banki centralne podnosiły stopy procentowe w ciągu ostatnich 16 miesięcy, aby zwalczyć globalny kryzys inflacyjny, który wybuchł. Turcja jednak przełamała ten trend. Za poprzedniego reżimu Erdoğana prezydent i poprzednik Şimşka, Nureddin Nebati, obniżali stopy procentowe. Poniższy wykres kontrastuje podejście z Rezerwą Federalną w USA.

W tej sytuacji Şimşek poprzysiągł odwrócić podejście Turcji. „Przejrzystość, spójność, przewidywalność i zgodność z normami międzynarodowymi będą naszymi podstawowymi zasadami w osiąganiu celu, jakim jest podnoszenie dobrobytu społecznego” – powiedział w niedzielę, kiedy formalnie objął tę rolę.

Turcja nie ma innego wyjścia, jak tylko powrócić do racjonalnych podstaw. Naszym priorytetem będzie stabilność finansowa w skali makro. Mehmet Simsek

Niekonwencjonalna polityka ma miejsce, mimo że Turcja cierpi na szczególnie dotkliwy problem z inflacją, nawet jak na standardy obserwowane na arenie międzynarodowej w ciągu ostatniego roku. Według najnowszych danych inflacja wyniosła 43%, aw październiku aż 85%.

Kilka dni przed nominacją Şimşka Erdoğan sprzeciwiał się, że inflację można pokonać, chociaż nie wspomniał o zacieśnianiu stóp procentowych. Jeśli już, to zasugerował coś przeciwnego, mówiąc w zeszły poniedziałek, że stopa procentowa banku centralnego „została teraz obniżona do 8,5% i inflacja będzie nadal spadać”. Przysiągł ponadto, że w odniesieniu do walki o ujarzmienie inflacji „jeśli ktoś może to zrobić, ja mogę to zrobić”,

Şimşek był wcześniej ministrem finansów przed odejściem z rządu w 2018 r. Od tego czasu lira spadła o 77 proc., a kryzys narastał jak grzyby po deszczu. Z braku lepszego wyrażenia wydaje się, że koncert odbywa się w Turcji, a dudziarz wraca do domu po zapłatę. Financial Times poinformował, że Erdoğan zmniejszył rezerwy walutowe i złota o 17 miliardów dolarów w ciągu sześciu tygodni poprzedzających wybory powszechne, co oznacza spadek o 15%. Te 17 miliardów dolarów jest podzielone między 9,5 miliarda dolarów w obcej walucie i 7,5 miliarda dolarów w złocie (Turcja posiadała 572 tony złota na początku roku). Zaktualizowane dane określają spadek całkowitych rezerw na około 27 miliardów dolarów, co oznacza spadek o 24%.

Finanse rządowe Turcji są pod presją

Oczywiście nie może to trwać w nieskończoność, z czego najwyraźniej zdaje sobie sprawę Şimşek. Wprawdzie wprowadzono kontrole kapitałowe w celu ograniczenia dostępu obywateli do walut obcych, a także wstrzymano import złota po lutowym trzęsieniu ziemi, kiedy popyt detaliczny gwałtownie wzrósł, ale skala odpływu rezerw rządowych jest zbyt duża.

Sytuację pogarsza istnienie specjalnych kont oszczędnościowych, które wypłacają wyższe oprocentowanie w przypadku deprecjacji lira, co ma na celu zachęcenie obywateli do posiadania lira (były one częścią szerszego projektu Nebatiego, znanego jako „lira-izacja ”, aby wzmocnić popyt na liry). Według poprzednika Şimşeka, Nebatiego, rachunki te kosztowały dotychczas rząd 4,7 miliarda dolarów. To jeszcze bardziej zwiększa ryzyko deprecjacji lira, ponieważ finanse rządowe są powiązane z walutą, biorąc pod uwagę, że muszą uzupełnić niedobór, jeśli lira spadnie.

Co dalej z lirą?

Więc przy całym tym osłabieniu i obawach, co dalej z lirą? Czy obietnice Şimşeka dotyczące nowego reżimu monetarnego są oznaką, że wielki spadek wartości lira może ulec spowolnieniu?

„Redukcja inflacji do jednocyfrowej w średnim okresie… i przyspieszenie transformacji strukturalnej, która zmniejszy deficyt obrotów bieżących, mają kluczowe znaczenie dla naszego kraju” – powiedział w niedzielę Şimşek.

Słuchając go, można by pokusić się o stwierdzenie, że lir może w końcu zaznać wytchnienia. Jedynym problemem jest to, że prezydentem pozostaje Recep Tayyip Erdoğan, człowiek, który jest notorycznie uparty i nigdy nie dawał bankowi centralnemu dużej autonomii. Nie pozwolił też swoim ministrom finansów na swobodne działanie – Şimşek porzucił swoją wcześniejszą funkcję wicepremiera w 2018 r., kiedy Erdoğan mianował swojego zięcia Berata Albayraka na stanowisko ministra finansów.

Tak więc, podczas gdy Şimşek może mówić o rozmowie, którą zagraniczni inwestorzy – i obywatele Turcji – będą chcieli usłyszeć, czy przyniesie to działania, dopiero się okaże. Mówi się, że w końcu rynek nigdy nie kłamie, a lira nie zrobiła nic poza dalszym spadkiem w następstwie komentarzy Şimşeka.

Erdoğan nie wstydził się swojej niezachwianej wiary w niskie stopy procentowe. „Proszę, chodźcie za mną po wyborach, a zobaczycie, że inflacja będzie spadać wraz ze stopami procentowymi” – powiedział CNN przed wyborami w maju. Naciskany dalej, czy oznacza to brak zmian w polityce gospodarczej, odpowiedział z naciskiem: „Tak. Absolutnie.”

To podsumowuje problem. Gdyby Turcja robiła wszystko, co w jej mocy, aby odwrócić ten kryzys, jak obiecuje Şimşek, byłoby to trudne zadanie. Ale obecność Erdoğana i determinacja do prowadzenia luźnej polityki sprawiają, że to już i tak trudne zadanie jest prawie niemożliwe. To sprawia, że niemożliwe jest sformułowanie czegoś innego: przekonującego argumentu, aby natychmiast kupić lirę.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI