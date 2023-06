„Walka między wolnością a autorytaryzmem” Profesjonaliści z branży kryptowalut bronią Binance

Największe wiadomości o kryptowalutach w tym tygodniu Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) podjęła decyzję o pozwaniu Binance i Changpeng Zhao. Jak pisaliśmy tutaj , SEC postawiła 13 zarzutów, oskarżając spółkę o prowadzenie nieregulowanej giełdy w USA i oferowanie niezarejestrowanych papierów wartościowych.

Branża kryptograficzna wspiera Binance

Zgodnie z oczekiwaniami ceny kryptowalut spadły po pozwie, ponieważ inwestorzy martwili się o wpływ pozwu. Mimo to wydaje się, że kryptowalutowi inwestorzy i handlowcy stoją po stronie Binance i Changpeng Zhao.

Ogólny pogląd jest taki, że SEC wykorzystuje swoje uprawnienia do atakowania firm po klęsce FTX. Dobrym sposobem spojrzenia na to jest fakt, że nie było natychmiastowego dużego odpływu z Binance, jak można by się spodziewać. Zamiast tego dane Cryptoquant pokazują, że saldo w firmie rośnie.

Dalsze dane DeFi Llama pokazują, że odpływy z Binance w ciągu ostatnich 24 godzin wyniosły mniej niż 1 miliard dolarów. Zwykle po tak dużym ogłoszeniu można by oczekiwać, że odpływy będą większe. Dane pokazują, że Binance posiada aktywa o wartości ponad 60 miliardów dolarów, co czyni go największą firmą w branży.

SEC sues @Binance, but no major withdrawals from Binance. User balances are increasing actually.https://t.co/ZDMOi2Zewp pic.twitter.com/uGPbLCMiwA — Ki Young Ju (@ki_young_ju) June 5, 2023

Dlatego natychmiastowy spadek cen kryptowalut może być tymczasowy, jak widzieliśmy w 2020 r., kiedy SEC pozwała Ripple. Cena XRP wzrosła w 2021 roku, a jej cena była zgodna z ceną innych kryptowalut.

Justin Sun i Charles Hoskinson wspierają Binance

W przeciwieństwie do klęski FTX, niektórzy z największych graczy w branży kryptograficznej przesłali wiadomości wsparcia dla CZ i Binance.

W długim tweecie Justin Sun, który również jest celem SEC, wyraził swoje poparcie dla CZ, którego nazwał „uczciwą i prawą osobą”. Sun jest założycielem Tron. Dodawał mu otuchy, mówiąc, że nie jest sam i dodał, że :

„Jako twoi przyjaciele zawsze będziemy po twojej stronie, oferując nasze niezachwiane wsparcie i zachętę. Wierzymy, że sprawiedliwości stanie się zadość i wspólnie stawimy czoła temu wyzwaniu”.

Tymczasem Charles Hoskinson, założyciel Cardano , wspierał Binance. Twierdził, że pozew jest kolejnym dowodem „walki między wolnością a autorytaryzmem”. Dodał, że:

„Niewybrana grupa ludzi zdecydowała, że takie koncepcje, jak suwerenna tożsamość, posiadanie portfela i swoboda kontrolowania własnej agencji ekonomicznej, powinny zostać usunięte z mas i przekazane nielicznym „oświeconym”.

Warto również zauważyć, że Binance toczy bitwę przez większość swojego życia, a platformy takie jak WSJ mają wiele hitów. Binance zawsze wychodziło na dobre dzięki swojemu udziałowi w rynku i reputacji wśród klientów.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI