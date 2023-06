Zagadkowy raport „BLS Wonderland” nie sygnalizuje silnego rynku pracy: głębokie nurkowanie

Niedawno opublikowane danedotyczące miejsc pracy BLS nie tylko zaskoczyły na plus, ale przerosły oczekiwania.

Zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (NFP) wzrosły w maju 2023 r. o 339 tys. wobec oczekiwań na poziomie 190 tys.

To czas na dużo radości. Albo to jest?

Raport spotkał się z wieloma pozytywnymi opiniami, a Jim Lebenthal, główny strateg ds. akcji w firmie Cerity Partners, stwierdził :

To było cholernie dobre. To było cholernie dobre.

Nie byłby to pierwszy raz, gdy raport o sytuacji w zatrudnieniu przewyższył oczekiwania branży.

Wręcz przeciwnie, w rzeczywistości.

Według opublikowanego w maju artykułu ZeroHedge, raport BLS przekroczył oczekiwania branży przez rekordowy 13. miesiąc z rzędu.

Source: ZeroHedge

Oczywiście teraz jest to 14.

Pomimo niekończącej się fali zwolnień w roku, w którym doszło do trzech z czterech największych krachów finansowych w historii Stanów Zjednoczonych, niepokoju związanego z możliwością powszechnego zarażenia bankowością i oczywiście bezprecedensowego zaostrzenia polityki Fed, liczba miejsc pracy nie wydaje się najmniejsza wstrząśnięty.

Source: BLS, Federal Reserve

Tak więc rynek pracy radzi sobie znacznie lepiej, niż ktokolwiek się spodziewał, ale czy to takie proste?

Podstawy sytuacji zatrudnienia

BLS publikuje raport o sytuacji zatrudnienia w pierwszy piątek każdego miesiąca.

Cytując artykuł ze stycznia 2023 r. opublikowany w Invezz,

Raport o sytuacji zatrudnienia BLS publikuje dwa różne wskaźniki – poziom zatrudnienia i płace pozarolnicze (miejsca pracy), z których każdy pochodzi z oddzielnych badań – odpowiednio badania gospodarstw domowych i badania przedsiębiorstw. Te dwa środki nie oznaczają tego samego.

Rozbijając różnicę, mamy miary zatrudnienia,

W przybliżeniu zatrudnienie odnosi się do osób (16 lat lub więcej), które przepracowały co najmniej 1 godzinę w tygodniu, w którym przeprowadzono badanie. Może to być organizacja zawodowa, własna firma lub farma. W przypadku firmy rodzinnej uwzględnia się również pracowników nieopłacanych, jeśli pracują więcej niż 15 godzin w tygodniu. Zatrudnienie obejmuje również pracowników, którzy byli tymczasowo nieobecni w pracy z powodu różnych scenariuszy, w tym urlopu, choroby, problemów osobistych i wielu innych powodów. Kluczową kwestią jest to, że podczas liczenia liczby pracowników każdy pracownik jest liczony tylko raz, nawet jeśli pracuje na wielu stanowiskach.

Jeśli chodzi o KNF,

Z drugiej strony, pozarolnicze listy płac sporządzone z ankiety dotyczącej zakładów teoretycznie uwzględniają wszystkich pracowników amerykańskich, pomijając pracowników rolnych i niektóre inne kategorie, takie jak właściciele, pracownicy prywatnych gospodarstw domowych i nieopłacani wolontariusze. Liczba ta jest jednak narażona na podwójne liczenie, zwłaszcza jeśli pracownicy są zatrudnieni na wielu stanowiskach jednocześnie.

Zniekształcenia definicyjne

Należy zauważyć, że nawet poziom zatrudnienia może ukrywać prawdziwy obraz, biorąc pod uwagę, że w wielu przypadkach respondenci musieli przepracować tylko godzinę, aby się zakwalifikować.

Uważa się, że ci, którzy nie pracują i zrezygnowali z poszukiwania pracy, wypadli z siły roboczej, zmniejszając stopę bezrobocia.

Poszukiwanie pracy przez internet za pośrednictwem ogłoszeń lub portali się nie liczy, co oznacza, że takie osoby również nie zostałyby włączone do siły roboczej.

Jeśli chodzi o dane KPK, BLS zauważa,

…na każdą pracę poza rolnictwem liczy się wielu pracowników.

Mike Shedlock, znany bloger ekonomiczny i zarejestrowany doradca inwestycyjny, który odniósł się do najnowszych liczb jako „The BLS Wonderland”, zauważył :

Te zniekształcenia sztucznie obniżają stopę bezrobocia, sztucznie zwiększają zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin i sztucznie zwiększają comiesięczny raport o zatrudnieniu.

Poważne rozbieżności

W maju różowe dane NFP odnotowały wzrost o 339 tys. w maju 2023 r., podczas gdy zatrudnienie spadło o 310 tys.

Zgadza się.

Poziom zatrudnienia w badaniu gospodarstw domowych spadł mniej więcej o tyle samo, co poprawa w badaniu przedsiębiorstw.

Source: Mishtalk

Shedlock pisał o rozbieżnościach między pracą a zatrudnieniem przez prawie rok, wskazując, że numer nagłówka nie jest pełną historią, a sam raport często zmierza w przeciwnych kierunkach.

Poniższy wykres ma jedynie charakter ilustracyjny, ponieważ oba szacunki pochodzą z dwóch różnych badań.

Source: BLS

Stopa bezrobocia i aktywność zawodowa

Pomimo gwałtownego wzrostu NFP w tym miesiącu, stopa bezrobocia wzrosła dość gwałtownie z historycznie niskiego poziomu 3,4% do 3,7%, mimo że aktywność zawodowa pozostała na niezmienionym poziomie 62,6%.

Source: BLS

Historyczne minima stopy bezrobocia i dobre wyniki NFP nie były zgodne z doniesieniami o utracie miejsc pracy w sektorze technologicznym.

Chociaż w ostatnich miesiącach liczba zwolnień pracowników technicznych zmniejszyła się, liczby z maja nadal były powyżej średniej z 2022 r., która wyniosła 13 725 i wyniosła 14 555.

Source: Layoffs.fyi

Ponadto wydaje się, że liczba miejsc pracy w przemyśle osiągnęła szczyt, odnotowując spadek o 2000 w maju 2023 r.

Zostało to poparte raportem JOLTs z zeszłego tygodnia, według którego rezygnacje z produkcji spadły do najniższej liczby od października 2020 r., sygnalizując niechęć pracowników do odejścia z pracy.

Jeśli chodzi o kondycję produkcji i to, co mówi nam ona o rynku pracy, Ronald-Peter Stöferle i Mark J. Valek napisali w swoim raporcie In Gold We Trust (2023):

… liczba przepracowanych godzin nadliczbowych gwałtownie spadła rok do roku, co w przeszłości było wiarygodnym wskaźnikiem recesji. W dobie restrykcyjnej polityki monetarnej i spowolnienia gospodarczego firmy starają się ciąć koszty, redukując zatrudnienie lub skracając czas pracy. Osłabienie zamówień sprzyja również takiemu zachowaniu kierowniczemu. Tymczasowy najniższy poziom -18% w godzinach nadliczbowych powstał w lutym 2023 r.

Source: Incrementum AG

Zainteresowani czytelnicy mogą zapoznać się ze szczegółowym komentarzem do raportu tutaj.

Co więcej, niedawny raport JOLTs opublikowany przez BLS na początku zeszłego tygodnia pokazuje, że pracownicy są stosunkowo niechętni do rezygnacji z pracy poza rolnictwem, co sugeruje niepokój pracowników i słabszy rynek pracy.

Całkowity wskaźnik rezygnacji z pracy poza rolnictwem spadł do 2,4% w kwietniu 2023 r. w porównaniu do najwyższego poziomu 3,0% w kwietniu 2022 r.

Source: Federal Reserve, BLS

Rewizje

Najbardziej niepokojącym aspektem danych o zatrudnieniu była skala korekt.

W przypadku KPK na koniec 2022 r. rewizje wynikające z procesu benchmarkingu i korekt sezonowych były kolosalne.

Source: Mishtalk

Jeszcze bardziej uderzające były dane dotyczące zatrudnienia, które poprawiły się o 894 000 w styczniu 2023 r., z czego gigantyczne 810 000 okazało się korektami z 2022 r.

Aby zwiększyć złożoność, w przeciwieństwie do danych NFP, rząd Stanów Zjednoczonych nie informuje, które miesiące zostały zmodyfikowane io ile, preferując łączną liczbę dla roku bez podawania szerszego kontekstu.

2023

W 2023 r. rewizje (po dwie na raport) obniżyły szacunki NFP o 45 tys., 63 tys. i 19 tys. odpowiednio w styczniu, lutym i marcu.

Tak więc w pierwszych trzech miesiącach liczba utworzonych miejsc pracy była o 127 tys. niższa niż początkowo podawano.

Jednak patrząc na drugą marcową rewizję w raporcie majowym, NFP wzrósł o 52 tys., podczas gdy dane z kwietnia wzrosły o silne 41 tys., co daje w sumie o 93 tys. więcej miejsc pracy niż pierwotnie podawano.

Poza wielkością poprawek istnieją obawy, że liczebność próby jest zbyt mała, biorąc pod uwagę, że w badaniu zatrudnienia przeprowadzono wywiady z 60 000 gospodarstw domowych, a w badaniu dotyczącym przedsiębiorstw zebrano dane ze 122 000 firm i agencji rządowych.

Dane o przepracowanych godzinach i płacach

W maju średnie zarobki godzinowe wzrosły o 0,3% m/m, podczas gdy średni tydzień pracy spadł do 34,3 godzin z 34,4 w kwietniu.

Prima facie nie jest to również zgodne z optymizmem związanym z mocnymi danymi NFP.

Co więcej, najważniejsze dane dotyczące wynagrodzeń są często aktualizowane również w kolejnych raportach, a Investing.com odnotował 9 takich korekt od stycznia 2022 r.

U-6

Source: BLS

Chociaż stopa bezrobocia (U-3) wzrosła do 3,7%, najbardziej kompleksowa miara, U-6, została odnotowana na poziomie 6,7%.

U-6 obejmuje osoby bezrobotne, a także osoby „marginalnie związane” z siłą roboczą oraz osoby pracujące w niepełnym wymiarze godzin, które wolałyby pracować w pełnym wymiarze godzin.

Podobnie jak w przypadku U-3, definicyjne niedoszacowanie siły roboczej może skutkować zaniżonymi poziomami U-6.

Model narodzin i śmierci

Raportowany przez BLS model narodzin i śmierci pokazuje narodziny i śmierć korporacji jako źródło zmian na rynku pracy.

Raport SchiffGold zauważa,

Biorąc pod uwagę niepewność gospodarczą, trudno uwierzyć, że w maju powstało wystarczająco dużo nowych firm (aby poprzeć mocny raport)

W odniesieniu do modelu w ogóle, Shedlock zauważył:

Model jest błędny w ekonomicznych punktach zwrotnych i jest również mocno zrewidowany, a zatem zasadniczo bezużyteczny.

Perspektywy

Kluczowym pytaniem jest, czy raport o sytuacji na rynku pracy odzwierciedla realia rynku pracy.

Stopień rewizji, a także ograniczona liczebność próby mogą budzić wątpliwości co do reprezentatywności danych.

Jest to szczególnie ważne dla Fed, który kładzie duży nacisk na dane o zatrudnieniu, aby określić trajektorię stóp procentowych.

Najnowsze dane sugerują, że sektor produkcyjny może zwalniać, podczas gdy w ciągu ostatniego roku doszło do masowych i szybkich zwolnień w branży technologicznej.

W grudniu 2022 roku napisałem artykuł dotyczący obaw Danielle DiMartino Booth dotyczących „efektu skompresowanego opóźnienia”.

Czy przy gwałtownym zacieśnianiu w ciągu ostatniego roku możemy nadal obserwować efekt opóźnienia, a jeśli tak, to czy rynek pracy sprosta wyzwaniu? Czy możemy być pewni, że rynek pracy jest tak silny, jak podają?

Autorzy z Schiffgold nie są optymistami, zauważając,

To wtedy Fed pośpieszy z płynnością. Zrobili to już na małą skalę z SVB. Spodziewaj się, że następny będzie znacznie większy.

