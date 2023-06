Analiza cen BNB w obliczu kurczącego się udziału Binance w rynku i pozwu SEC: Raport

Binance to największa na świecie giełda kryptowalut i nie jest szczególnie blisko. Ich dominacja jest do tego stopnia, że kwalifikuje się jako niezwykle ironiczna, pojawiając się w branży, która wskazuje na koncepcję decentralizacji jako jeden z głównych filarów.

Ale Binance ma poważne problemy. Giełda została pozwana przez SEC w poniedziałek, oskarżona o pranie listy przestępstw. Nie wchodząc w sedno tego szeroko dyskutowanego tematu, oto niektóre z głównych zarzutów:

Handel przeciwko klientom

Naruszenie przepisów dotyczących papierów wartościowych

Zachęcanie klientów ze Stanów Zjednoczonych do obalenia kontroli zgodności, które zostały zaprojektowane, aby uniemożliwić im korzystanie z platformy Binance.com

Handel manipulacyjny w celu zwiększenia wolumenów

Niewłaściwe mieszanie funduszy

Ale to nie jest artykuł o pozwie. W przeszłości pisałem wiele o Binance, w tym o tym głębokim nurkowaniu w zeszłym roku, w którym ubolewałem nad całkowitym brakiem przejrzystości. Prawdę mówiąc, mam dość mówienia o Binance.

Binance odmawia weryfikacji czegokolwiek, zamiast tego jesteśmy zmuszeni ślepo ufać tweetom CEO, które zapewniają świat, że wszystko jest w porządku, a te niezliczone dochodzenia, procesy sądowe i skargi to nieuzasadnione polowania na czarownice. A może właśnie tacy są. Ale dla firmy z bilionami dolarów obrotu i tak systemowym znaczeniem dla całej branży, tweet nie jest wystarczająco dobrym substytutem audytu. To nie do przyjęcia. Zadawałem to już wcześniej i nadal nie znam odpowiedzi, ale cokolwiek stało się z kryptomantrą „zaufaj, nie weryfikuj?”.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022

Ale odradzam. Zaparkujmy irytację wokół stanu branży i przyjrzyjmy się, w jaki sposób problemy Binance wiążą się z akcją cenową jej natywnego tokena, BNB.

Analiza ceny tokena BNB

BNB to natywny token Binance. Jest używany do różnych funkcji w całym ekosystemie, a możliwość korzystania przez posiadaczy z niższych opłat na platformie jest jedną z najczęstszych.

Powiedziałem w przeszłości, że kiedy rozkładamy wykresy cen kryptowalut, wszystkie one mniej więcej handlują jak lewarowane zakłady na Bitcoin. Bitcoin idzie w górę, altcoi idzie w górę jeszcze bardziej. Bitcoin spada, altcoin spada jeszcze bardziej. Prosty.

W przypadku BNB w dużej mierze tak było (co wkrótce pokażę na niektórych wykresach). Istnieje jednak kilka znaczących rozbieżności w stosunku do tego, czego można się spodziewać.

Po pierwsze, w 2023 roku nastąpiło wyraźne przełamanie trendu. BNB znacznie odbiega od zwykłych testów porównawczych.

Powyższy wykres podsumowuje to. Pomimo prężnych sześciu miesięcy cen kryptowalut, w których Bitcoin i Ethereum podskoczyły odpowiednio o 60% i 53%, BNB dodał tylko stosunkowo anemiczne 5,6%. Gdyby ktoś powiedział Ci na początku roku, że do czerwca Nasdaq wzrośnie o 27,5%, a Bitcoin o 60%, założyłbyś, że BNB odnotuje oszałamiające zyski.

Ale sytuacja na Binance zmieniła się w 2023 roku. Po pierwsze, wydaje się, że dominacja giełdy spada. Poniżej przedstawiono ukształtowanie terenu wkraczającego w 2023 r. Binance zarządzał dwiema trzecimi wolumenu obrotu całej przestrzeni, jak wspomniano powyżej. Druga giełda, Coinbase, miała tylko 8%.

Według CC Data po dwóch miesiącach tego roku udział ten spadł do 57,5%. Dziś spadł do 43%. Oznacza to, że udział w rynku spadł o 24% w ciągu sześciu miesięcy. A głównym powodem jest, jak się domyślacie, regulacja.

Zamknięcie monety BUSD marki Binance w lutym było ciosem dla Binance, będącego największym motorem płynności na ich platformie. Następnie jest sprawa CFTC, oskarżająca Binance o prowadzenie „celowo nieprzejrzystego wspólnego przedsiębiorstwa”. A teraz dzwoni SEC.

Jak to wszystko wpłynie na akcję cenową BNB? Cóż, jak wspomniano powyżej, przyjrzyjmy się teraz, jak BNB handluje z Bitcoinem. Poniższy wykres przedstawia powrót do szczytu hossy w listopadzie 2021 r.:

To natychmiast uwydatnia powiązanie między tymi dwoma zasobami. Ale jeśli przyjrzysz się bliżej, zobaczysz też coś innego, co jest niezwykłe. Pomimo tego wykresu towarzyszącego ostrej bessie, BNB osiągnął lepsze wyniki niż Bitcoin, czego altcoiny po prostu nie robią. Na rynkach niedźwiedzi Bitcoin spada, a altcoiny spadają znacznie, znacznie bardziej.

Spójrz ponownie na powyższy wykres. Relacja jest symbiotyczna do około maja/czerwca 2022 r., kiedy to BNB wyraźnie wyskakuje do przodu. Oba aktywa nadal handlują w wysoce skorelowany sposób, ale BNB znajduje się dalej na północ na wykresie. Wręcz przeciwnie, prawie każdy inny altcoin zrobił coś przeciwnego w tym przedziale czasowym – załamał się i osiągnął znacznie gorsze wyniki niż Bitcoin, ponieważ szersza przestrzeń kryptograficzna została pokonana.

Aby zilustrować, jak dobrze radził sobie BNB w tym okresie, dostosujmy powyższy wykres, aby powiększyć ten okres od maja 2022 r.

Oczywiście okres ten rozpoczyna się w maju 2022 r., kiedy śmierć UST spadła do zera i pogrążyła cały rynek kryptograficzny w chaosie. Wkrótce potem Celsjusza zrobiło się puf, a krypto hossa, która tak gwałtownie wzrosła podczas pandemii, została ostatecznie obalona.

Wzrost BNB odzwierciedla rosnący udział Binance w rynku i rosnącą dominację w przestrzeni kryptowalut w tym czasie. Gdy rywale schodzili na dalszy plan, Binance stawało się coraz większe. Pamiętasz tę statystykę mówiącą, że 67% wolumenu obrotu miało miejsce na Binance do końca roku? Na początku 2022 r. wskaźnik ten wynosił 48%. Binance dodało 19% udziału w rynku w ciągu roku, gdy krypto spadło, a konkurenci walczyli potężnie. W rezultacie jego natywny token, BNB, osiągnął lepsze wyniki.

Cena BNB spada w wyniku pozwu SEC

Ale dominacja Binance spłynęła w tym roku, jak opisano powyżej. A wraz z tą spadającą dominacją akcja cenowa BNB ulega odwróceniu. Poprzedni wykres pokazuje gwałtowny spadek w ciągu ostatnich kilku tygodni. W pewnym momencie w kwietniu BNB spadł tylko o 7% w stosunku do swojej wartości w maju 2022 r., przed upadkiem Terry. Z drugiej strony Bitcoin spadł o 20%. Dzisiaj BNB spadł o 31% w porównaniu do 29% Bitcoina.

Jest to w dużej mierze spowodowane pozwem SEC w tym tygodniu, który obniżył cenę BNB o 15%, podczas gdy Bitcoin spadł tylko o 2%. Wygląda na to, że niesamowite wyniki BNB i Binance zarówno w stosunku do Bitcoina, jak i całego rynku kryptograficznego w ogóle dobiegły końca.

Nie wspominając nawet o płynności tokena BNB. Płynność tokena BNB jest również notorycznie niska w porównaniu z innymi kryptowalutami „blue chip”. Spośród wszystkich najlepszych monet pozycja BNB jako numer cztery w kapitalizacji rynkowej jest najbardziej nie do zniesienia ze względu na płynność bazową, która wypada bardzo niekorzystnie w porównaniu z monetami wokół niej. Zamknięcie BUSD również tutaj nie pomogło.

Dzieje się tak często w przypadku rodzimych tokenów i należy o tym wspomnieć jako dodatkowy powód ostrożności wśród inwestorów. Ale wracając do akcji cenowej, rzeczywistość jest taka, że BNB posunie się tak daleko, jak robi to Binance. Lepsze wyniki w 2022 roku w porównaniu z resztą rynku podkreślają niesamowitą passę, jaką cieszy się Binance, pochłaniając udział w rynku i stając się największą firmą kryptowalutową na świecie.

Ale wszystko się zmieniło i przyszłość jest teraz spleciona z niepewnością. Spraw sądowych w Stanach Zjednoczonych jest coraz więcej, a powagi sytuacji nie można lekceważyć. Jeśli amerykańska filia Binance zostanie wyrzucona z USA, będzie to kolosalny cios. Token mógł spaść w tym tygodniu o 15%, ale jeśli największa ekonomia finansowa na świecie zostanie odcięta od Binance, możesz pomnożyć ten spadek ceny o rząd wielkości.

Kapitalizacja rynkowa BNB pozostaje oszałamiająca i wynosi ponad 40 miliardów dolarów. Kryptowaluty są notorycznie niestabilne i niemożliwe do przewidzenia w krótkim okresie, a to może z łatwością wzrosnąć w nadchodzących tygodniach. Naprawdę nie wiem i nigdy nie sfałszowałbym połowicznej prognozy tylko ze względu na to.

Ale postrzegam token BNB jako quasi-kapitał w Binance (choć ze znacznie większą niepewnością w porównaniu z konwencjonalnymi akcjami w firmie, biorąc pod uwagę mętny charakter płynności i niektóre związane z tym tokenomiki). I w tym kontekście, z wiatrem w żagle nadludzkich wyników Binance podczas bessy, który pozornie został unieważniony, po prostu nie chcę żadnej części tego przy wycenie 40 miliardów dolarów.

Istnieje zbyt duża niepewność co do przyszłej ścieżki Binance i zbyt wiele toczących się spraw sądowych, aby dokonać pewnej oceny. Przeżyję, by walczyć innego dnia. Miejmy nadzieję, że dla dobra rynku kryptograficznego, Binance też.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI