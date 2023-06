Przedstawiciel USA Brad Sherman o „zakończeniu” kryptografii przez SEC w USA: „Mam nadzieję, że tak”

Przedstawiciel USA Brad Sherman kontynuował swoje stanowisko antykryptograficzne, tym razem twierdząc w wywiadzie dla CNBC, że kryptowaluty „ przyciągnęły tak wielu szarlatanów iz pewnością wymagają regulacji”.

Członek Komisji Usług Finansowych Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych wygłosił uwagi podczas występu w programie „The Exchange” przed ogłoszeniem stopy Fed. Jego komentarze pojawiły się również po niedawnych działaniach regulacyjnych przeciwko Binance i Coinbase podjętych przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

Zapytany, czy regulacja kryptograficzna i nagła fala działań egzekucyjnych SEC i pozwów sądowych zwiastowały koniec kryptowalut w Ameryce, kongresman odpowiedział:

„Mam nadzieję, że tak, nie myśl tak”, zanim dodał tę kryptowalutę, nawet jeśli sieć inwestycyjna nie była dobra dla Ameryki.

Dodał, że definicja kryptowaluty to „ukryte pieniądze”, wyjaśniając, że osoby unikające podatków i sankcji potrzebują ukrytych pieniędzy.

Argumentując, że krypto istnieje po to, aby obniżyć koszty transakcji dla przeciętnego Amerykanina, wykrzyknął, że branża istnieje już od jakiegoś czasu i nawet gdy osiągnęła kapitalizację rynkową 3 bilionów dolarów, „nie ułatwiła ani nie obniżyła kosztów kupić kanapkę”.

Jego argument:

„Idziesz do metra, możesz użyć karty debetowej i możesz użyć karty kredytowej. Jeśli masz krypto, co robisz? Musisz zamienić je na pieniądze, a następnie przelać na kartę debetową, a następnie kupić kanapkę. To nie jest system płatności, to nie jest waluta. To próba zarobienia bilionów dolarów poprzez stworzenie waluty”.