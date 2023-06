Przedsprzedaż AltSignals ($ASI) została wyprzedana w ponad 92%. Przedsprzedaż zebrała do tej pory 997,833 USD z maksymalnej kwoty 1,0 mln USD, podkreślając zainteresowanie inwestorów tokenem platformy usług handlu AI. W miarę jak przedsprzedaż wchodzi w końcową fazę, inwestorzy oczekują, że natywny token będzie pierwszym tego rodzaju w świecie handlu.

Potęga handlu AI i AltSignals

Handel zawsze był wymagającą dziedziną. Odnoszący sukcesy traderzy opanowali umiejętności i kompetencje, aby dokonywać właściwych prognoz na rynku. Mimo to muszą walczyć ze stanami emocjonalnymi i złożonością rynku. Handel sztuczną inteligencją staje się rozwiązaniem dla tych bitew umysłowych, upraszczając pracę profesjonalistów. Według raportu opublikowanego przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w 2020 roku, handel algorytmiczny i sztuczna inteligencja były pobudzane przez poszukiwanie przez inwestorów jakości i chęci poruszania się po złożonych rynkach.

Uruchomiona w 2017 roku przez zespół profesjonalnych traderów z Wielkiej Brytanii platforma AltSignals stała się zaufaną usługą sygnałów transakcyjnych. Obecnie ponad 52,000 traderów korzysta z sygnałów generowanych przez firmę, ze średnią dokładnością 64%. Usługa sygnałowa wykorzystuje wskaźnik handlowy AltAlgo™, który do tej pory przyniósł sukces w postaci ponad 2,2 miliona dolarów przychodów. AltSignals przenosi teraz grę na wyższy poziom, wykorzystując sztuczną inteligencję do precyzji sygnałów i zwiększając liczbę aktywów, które obejmuje.

ActualizeAI, nowa usługa sygnału transakcyjnego oparta na sztucznej inteligencji

Sercem usługi sygnałów transakcyjnych AI oferowanej przez AltSignals jest ActualizeAI, nowa platforma oparta na technologii blockchain. Aby zostać członkiem ActualizeAI, należy nabyć natywny token $ASI, który przyznaje inwestorom prawo głosu na platformie.

ActualizeAI może być przełomem dla AltSignals, biorąc pod uwagę rosnącą popularność sztucznej inteligencji w handlu. Firma spodziewa się wykorzystać moc uczenia maszynowego, aby fachowo identyfikować wzorce w handlu i danych rynkowych oraz dokonywać bardziej świadomych transakcji. ActualizeAI może również wykorzystywać dane historyczne do przewidywania przyszłych rynków.

Analiza sentymentalna będzie również podstawą modelowania predykcyjnego ActualizeAI. Oprogramowanie może otrzymywać wiele informacji na temat instrumentu finansowego w oparciu o nastroje rynkowe, umożliwiając w ten sposób zespołowi weryfikację ich strategii handlowych.

Jaką wartość oferuje $ASI inwestorom?

Ponieważ $ASI jest tokenem stojącym za platformą ActualizeAI, ma on wartość dla inwestorów potrzebujących wysokiej jakości sygnałów transakcyjnych, aby zwiększyć swoje zyski. Usługa sygnałów transakcyjnych ma już solidną i rosnącą społeczność traderów, co oznacza, że $ASI ma potencjał, aby rosnąć i przynosić duże zyski inwestorom.

Inwestorzy $ASI mogą również uzyskać dostęp do ekskluzywnych możliwości przedsprzedaży i uczestniczyć w turniejach handlowych, aby doskonalić swoje umiejętności i wygrywać nagrody pieniężne. Obejmuje to szansę na członkostwo w Klubie Członków AI, w którym inwestorzy będą nagradzani za wkład w projekty AltSignals. Posiadanie 50,000 tokenów $ASI daje inwestorom szansę na wybicie ekskluzywnej i cennej przepustki dostępu do najwyższego poziomu członkostwa. Posiadacze mogą również uczestniczyć w działalności AltSignals poprzez model udziału w przychodach z nowo uruchomionych produktów.

Prognoza $ASI przed debiutem na giełdach

Tokeny w przedsprzedaży eksplodują po notowaniu na giełdach, a ich cena wzrasta o ponad 1000% w ciągu kilku miesięcy. Chociaż trudno jest przewidzieć, jak bardzo token $ASI może wzrosnąć po wejściu na giełdę, istnieją istotne powody, dla których inwestorzy mogą spodziewać się potencjalnego 10-krotnego zwrotu.

$ASI przyciągnął ogromny popyt, odkąd token został otwarty do przedsprzedaży. Dzieje się tak częściowo dlatego, że token jest wspierany przez istniejącą społeczność traderów, którzy dali mu początkowy impuls. Społeczność wspierająca daje pewność, że token może utrzymać wzrost cen, ponieważ nie jest napędzany przez szum, jak tokeny meme.

Ponadto $ASI ma rzeczywisty przypadek użycia, głównie w handlu, czyli bardzo pożądanej usłudze. W miarę jak coraz więcej inwestorów dołącza do sieci traderów, a token jest gotowy do handlu na giełdach, $ASI może gwałtownie wzrosnąć. Inwestowanie w token w przedsprzedaży daje szansę na nabycie go po niskiej cenie w celu uzyskania spodziewanego wzrostu w przyszłości.

