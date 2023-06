Prognoza cen akcji SPCE: Uważaj na ryzyko Virgin Galactic

Cena akcji Virgin Galactic (NYSE: SPCE) wzrosła w tym miesiącu po tym, jak firma ujawniła plany dotyczące usług lotów kosmicznych. Akcje wzrosły do wielomiesięcznego maksimum 5,97 USD, najwyższego poziomu od 21 lutego. W sumie, w szczytowym momencie w tym miesiącu, akcje były o około 97% powyżej najniższego poziomu w tym roku.

Ryzyko związane z Virgin Galactic pozostaje

Copy link to section

Virgin Galactic to wiodąca firma, której celem jest zdobycie pozycji czołowego gracza w branży turystyki kosmicznej. Jest to gigantyczna branża, która ma być warta ponad 12 miliardów dolarów do 2031 roku. Jest to również branża kapitałochłonna z ogromnymi barierami wejścia.

W rezultacie w branży działają tylko trzy duże firmy: Virgin Galactic, SpaceX i Blue Origin. Trzy firmy są wspierane przez znanych miliarderów, którzy wspierają je od wielu lat.

Virgin Galactic trafiło na pierwsze strony gazet w tym tygodniu, kiedy firma ujawniła harmonogram swojej działalności związanej z turystyką kosmiczną. Firma rozpocznie loty jeszcze w tym miesiącu. Jego pierwsze loty zabiorą naukowców z Włoch.

W przyszłości loty będą dostępne dla osób, które zapłacą około 450 000 USD za miejsce. W swoim ostatnim raporcie firma ujawniła, że każdy lot kosmiczny wygeneruje 2,7 miliona dolarów przychodu przy kosztach około 400 000 dolarów. Oznacza to, że każdy lot kosmiczny będzie miał dochód netto w wysokości ponad 2,3 miliona dolarów.

Virgin Galactic ma nadzieję, że w przyszłości wyprodukuje więcej statków Delta. Średni koszt budowy statków szacuje się na 50–60 mln USD. W związku z tym Virgin Galactic ma nadzieję, że będzie miał marże na poziomie ponad 75%.

Virgin Galactic ma mocny bilans, z ponad 874 milionami dolarów w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych. Jednak firma spala również ponad 120 milionów dolarów w gotówce kwartalnie, co oznacza, że może potrzebować zebrać gotówkę w 2024 roku.

Oprócz ryzyka rozcieńczenia istnieje ryzyko wypadku, ponieważ jest to stosunkowo nowa branża. Co najważniejsze, podejrzewam, że pomiędzy trzema spółkami dojdzie do wojny cenowej, która może obniżyć jej rentowność.

Prognoza kursu akcji SPCE

Copy link to section

Wykres SPCE firmy TradingView

Czy zatem kupowanie akcji SPCE jest bezpieczne? Cena akcji Virgin Galactic gwałtownie wzrosła po tym, jak firma ujawniła plany swoich pierwszych lotów. Podskoczył do najwyższego poziomu 5,98 USD, najwyższego punktu od marca tego roku. Akcje przeskoczyły powyżej 50-dniowych i 100-dniowych średnich kroczących. Przesunął się również powyżej linii trendu wzrostowego zaznaczonej na zielono.

W związku z tym istnieje prawdopodobieństwo, że akcje pozostaną pod presją w miarę wygasania dynamiki z zeszłego tygodnia. Więcej zysków zostanie potwierdzonych tylko wtedy, gdy akcje przesuną się powyżej ważnego punktu oporu na poziomie 5,98 USD. Jeśli tak się stanie, kolejnym poziomem do obserwowania będzie 6,60 $, czyli około 39,2% od obecnego poziomu.