Crypto bonanza: ceny Jasmy, Solana, MATIC, Zilliqa wzrosną, jeśli BTC to zrobi

Ceny kryptowalut gwałtownie skoczyły w tym tygodniu, ponieważ inwestorzy obstawiali tak zwany TradFi. Cena Bitcoina właśnie skoczyła o ponad 20% w ciągu ostatnich siedmiu dni, podczas gdy całkowita kapitalizacja rynkowa wszystkich monet wzrosła do ponad 1,3 biliona dolarów. Większość tokenów, w tym Jasmy, Solana i Zilliqa, odnotowała dwucyfrowy wzrost w tym tygodniu.

Czy to pułapka na byki?

Istnieją oznaki, że dynamika na rynku kryptowalut słabnie. Na przykład Bitcoin utknął na poziomie 30 000 USD, podczas gdy Ethereum utrzymał się na poziomie 1800 USD. Szybkie spojrzenie na CoinMarketCap pokazuje, że większość tokenów poruszała się bokiem w ciągu ostatnich 24 godzin.

Głównym powodem ostatniego rajdu jest to, że kilka dużych firm przeniosło się do branży kryptograficznej. W czwartek informowaliśmy że Credit Agricole zabezpieczył licencję na przechowywanie kryptowalut. Jest to godne uwagi, ponieważ ta francuska firma jest trzecim co do wielkości bankiem w Europie. Deutsche Bank złożył również wniosek o usługę powierniczą.

W Stanach Zjednoczonych firmy takie jak Blackrock, Invesco i WisdomTree złożyły wnioski o licencje spot Bitcoin ETF. Analitycy uważają, że SEC może być pod presją, aby zaakceptować te nowe aplikacje, ponieważ Bitcoin dojrzewa. Jerome Powell, przewodniczący Fed, poparł to stwierdzenie, że kryptowaluty mają moc przetrwania.

Wydarzenia te pomogły doładować Bitcoin i inne kryptowaluty, ponieważ nadeszły w mrocznym okresie dla branży. Na początku tego miesiąca SEC postanowiła wszcząć poważne procesy sądowe przeciwko Coinbase i Binance, największym firmom w branży. W rezultacie wiadomości TradFi pomogły złagodzić ból.

BTC, aby wywołać kryptowalutową bonanzę

Jak pokazano powyżej, cena Bitcoina zbliżyła się w tym tygodniu do ważnego punktu oporu na poziomie 31 091 USD. Była to cena o tyle ważna, że w tym roku była to najwyższa cena. Teraz byki muszą pilnie przekroczyć ten poziom, aby potwierdzić hossę.

Wykonanie tego jest ważne z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, wyśle sygnał, że na rynku pozostało więcej kupujących. Ci kupujący są skłonni kupić BTC powyżej najwyższego poziomu w tym roku.

Po drugie, przekroczenie tego poziomu unieważni formację podwójnego wierzchołka, która kształtuje się na poziomie 24 735 USD. Podwójny top to jeden z najniebezpieczniejszych wzorów na rynku. Jeśli tak się stanie, otworzy to możliwość wzrostu ceny BTC do następnego poziomu psychologicznego na poziomie 35 000 USD.

Co najważniejsze, taki ruch wywoła krypto bonanzę, ponieważ BTC ma tendencję do ścisłej korelacji z Jasmy, Zilliqa, MATIC i Solana. W większości okresów te altcoiny radzą sobie lepiej niż Bitcoin na rynku byka.

