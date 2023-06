AltSignals nadal osiąga nowe kamienie milowe w przedsprzedaży w tym roku.

Do tej pory projekt zebrał łącznie około 1,02 miliona dolarów w ramach przedsprzedaży, co oznacza, że pozostało jeszcze tylko 5,0%, zanim uda mu się osiągnąć 1,08 miliona dolarów i pomyślnie zakończyć “Etap 1” przedsprzedaży.

Jego natywny token o nazwie “ASI” jest wart 0,015 USD w momencie pisania tego artykułu – co oznacza wzrost o 25% już w ciągu kilku miesięcy.

Co ważniejsze, firma zajmująca się technologiami finansowymi spodziewa się, że jej token kryptowalutowy osiągnie 0,02274 USD w końcowej fazie przedsprzedaży, ponieważ inwestorzy nadal szukają sposobów na wykorzystanie szybkiego wzrostu sztucznej inteligencji.

Jeśli taki wzrost rzeczywiście się zmaterializuje, osby, którzy dziś zainwestują w AltSignals, będą cieszyć się 50% zwrotem do końca przedsprzedaży.

Sztuczna inteligencja nie przypomina bańki technologicznej z końca lat 90′

Sztuczna inteligencja stała się prawdziwą wizytówką branży finansowej, odkąd Microsoft ogłosił wielomiliardową inwestycję w OpenAI – firmę stojącą za słynnym ChatGPT.

To właśnie ona w największym stopniu przyczyniła się do ponad 15% wzrostu indeksu S&P 500 w tym roku. Znane firmy, które znajdują się w samym sercu sztucznej inteligencji, takie jak Nvidia i Tesla, podwoiły lub nawet potroiły swoje ceny akcji od początku roku.

Wiele osób zastanawia się jednak, czy panująca na rynku sztucznej inteligencji mania nie przypomina zbytnio bańki internetowej z końca lat 90′ ubiegłego wieku. Na szczęście eksperci, w tym Kevin Philip – partner w Bel Air Investment Advisors, widzą to inaczej.

Nie wierzymy, że to, co widzimy dzisiaj, jest odpowiednikiem bańki technologicznej z końca lat 90′ lub napędzanego dźwignią finansową charakteru rynku prowadzącego do [kryzysu finansowego].

Philip jest przekonany, że dzisiejsze spółki oparte na sztucznej inteligencji mają fundamenty znacznie lepsze niż spółki internetowe z końca lat 90-tych.

Jego prognozy są zgodne z opinią szefa strategii kapitałowej Wells Fargo Securities, Chrisa Harveya, który dodał w niedawnej nocie badawczej, że sztuczna inteligencja jest technologią, która ma bezpośrednie zastosowania komercyjne.

Jeśli tak, to takie poglądy dobrze wróżą przyszłości AltSignals. Zobaczmy dlaczego.

AltSignals to platforma wykorzystująca sztuczną inteligencję

AltSignals to przede wszystkim usługa sygnałów transakcyjnych, która pomaga inwestorom podejmować lepsze decyzje w zakresie wchodzenia i wychodzenia z aktywów finansowych – czy to akcji, forexu czy kryptowalut.

Firma nazywa swoją flagową usługę “AltAlgo”, ale bardziej ekscytująca jest nadchodząca wersja zestawu narzędzi handlowych wzbogacona o sztuczną inteligencję – ActualizeAI.

ActualizeAI, jak sama nazwa wskazuje, będzie wykorzystywać sztuczną inteligencję do dalszej poprawy dokładności sygnałów transakcyjnych, aby zapewnić inwestorom jeszcze większe zyski. Oczywiście oczekuje się, że zwiększy to bazę użytkowników, pomagając nie tylko całej firmie, ale także cenie tokena ASI.

Czy warto kupić token ASI?

Uruchomienie ActualizeAI będzie prawdopodobnie dodatkowym atutem dla ASI, ponieważ token kryptowalutowy będzie zasilał platformę handlową.

AltSignals planuje wykorzystać natywny token jako udziały, które zapewniają właścicielom prawo do wypowiadania się w sprawach związanych z prowadzeniem firmy i kierunkiem, w jakim zmierza.

Co ważniejsze, token ASI będzie miał kluczowe znaczenie dla dostępu do ActualizeAI i jego świata funkcji, w tym możliwości zarabiania pieniędzy, na przykład poprzez udział w turnieju handlowym. Tak więc, jeśli ActualizeAI przyciągnie więcej użytkowników do AltSignals dzięki ulepszeniom opartym na sztucznej inteligencji, zwiększy to popyt na token kryptowalutowy, co teoretycznie powinno skutkować wzrostem ceny.

W tym miejscu warto również zauważyć, że inwestorzy, którzy zabezpieczą ekspozycję na token ASI w przedsprzedaży, uzyskają wczesny dostęp do ActualizeAI i jego korzyści. Szczegółowy przewodnik na stronie internetowej AltSignals wyjaśnia, jak kupić token kryptowalutowy w trzech prostych krokach.

Co jeszcze może być dodatkowym wsparciem dla AltSignals ($ASI)?

Na platformie Telegram AltSignals ma obecnie ponad 52,000 użytkowników. Liczba subskrybentów w grupie VIP również przekroczyła 1400, co sugeruje silny i stały popyt na token ASI, który, jak wspomniano, ma swoją wartość powiązaną z popytem, podobnie jak każdy inny składnik aktywów finansowych.

TrustPilot ocenia również usługę sygnału handlowego na prawie idealne 4,9. Ale oto najlepsza część. AltSignals nie wprowadził jeszcze swojego natywnego tokena na główne giełdy kryptowalut. Jest to istotne, ponieważ widzieliśmy, jak ceny Pepe i Floki w tym roku gwałtownie wzrosły po wejściu na Binance.

Co więcej, kryptowaluty znajdowały się w trendzie wzrostowym w ostatnich dniach po tym, jak Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych zdecydowała się pozostawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie podczas ostatniego posiedzenia politycznego. Kryzys bankowy popchnął również inwestorów, nawet instytucjonalnych, do aktywów kryptowalutowych.

W tym celu ASI prawdopodobnie będzie uczestniczyć w dalszym ożywieniu na rynku kryptowalut, ponieważ w zasadzie tym właśnie jest – tokenem kryptowalutowym.

Taki wiatr w plecy, według wielu ekspertów, może sprawić, że do końca tego roku wzrośnie on aż do 5 centów. Aby uzyskać więcej informacji na temat AltSignals, odwiedź stronę przedsprzedaży tutaj.