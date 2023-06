Kryptowaluty osiągają w tym roku lepsze wyniki niż akcje i złoto. Bitcoin powrócił i podskoczył w tym roku o ponad 86%, osiągając lepsze wyniki niż Nasdaq 100 i Dow Jones. Indeks Nasdaq 100 zwyżkował o ponad 30%, podczas gdy złoto poruszało się raczej zachowawczo. Jednocześnie sprzedaż tokenów AltSignals przebiegała pomyślnie w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Kryptowaluty pokonują akcje

Bitcoin i inne kryptowaluty przeszły chrzest bojowy w ciągu ostatnich kilku miesięcy. W maju ubiegłego roku Terra i jej ekosystem załamały się, co doprowadziło do miliardowych strat. W następstwie, firmy takie jak Celsius i Three Arrows Capital upadły. Obecnie założyciel Terra przebywa w więzieniu i stoi w obliczu licznych wyzwań prawnych.

W listopadzie spółka FTX, wyceniana wówczas na ponad 30 miliardów dolarów, upadła, co doprowadziło do ogromnych strat. W tamtym czasie wielu inwestorów obawiało się, że branża kryptowalutowa tego nie przetrwa. Dziś Sam Bankman Fried czeka na swój proces w Stanach Zjednoczonych. W tym tygodniu przegrał wniosek o oddalenie pozwu.

Jeszcze w tym miesiącu branża kryptowalut stanęła przed poważnym wyzwaniem, gdy Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) złożyła pozwy przeciwko Binance i Coinbase. Procesy te prawdopodobnie będą miały poważne konsekwencje dla branży. Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby przewidzieć, jak się one zakończą.

Mimo wszystko wydaje się, że kryptowaluty wykazały się dużą siłą, jak stwierdził Jerome Powell w zeszłym tygodniu. W związku z tym istnieje prawdopodobieństwo, że cena Bitcoina będzie nadal rosła w nadchodzących tygodniach.

Jak pokazano poniżej, Bitcoin waha się w pobliżu najwyższego poziomu w tym roku. Utworzyła się bycza formacja proporczyka, co jest byczym znakiem. 25- i 50-dniowe średnie kroczące utworzyły byczą formację krzyżową. Dlatego też istnieje prawdopodobieństwo, że moneta wkrótce eksploduje wyżej, jak przewidywałem w tym artykule w zeszłym tygodniu.

Sprzedaż tokenów AltSignals trwa

Kolejna ważna wiadomość o kryptowalutach dotyczy tego, że sprzedaż tokenów AltSignals zbliża się do końca. Deweloperzy zebrali już ponad 1,034 miliona dolarów w pierwszej fazie sprzedaży tokenów. Oznacza to, że w pierwszej fazie pozostało tylko 3,2 miliona tokenów.

Tokeny ASI są obecnie sprzedawane po 0,015 USDT, co może być ich najniższym poziomem w historii. Deweloperzy podniosą cenę o 25% w kolejnej fazie, która rozpocznie się wkrótce.

AltSignals to firma, która stara się wykorzystać technologię sztucznej inteligencji do dostarczania dokładnych sygnałów kryptowalutowych i forex. Zaletą AltSignals jest to, że firma ma już tysiące użytkowników, którzy wystawili jej doskonałe recenzje. Jest to również dochodowa firma.

Nowa platforma z obsługą sztucznej inteligencji nie zastąpi całkowicie obecnego systemu wykorzystującego wskaźniki techniczne. Zamiast tego będzie stanowić uzupełnienie technologii, oferując dokładniejsze sygnały.

Czy ASI to dobry zakup?

Czy AltSignals to dobry token do kupienia? Uważam, że ASI to inwestycja wysokiego ryzyka i wysokich zysków. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, token wzrośnie, gdy zostanie wprowadzony na kluczowe giełdy, takie jak Uniswap. Niedawno widzieliśmy gwałtowny wzrost kilku tokenów, takich jak Pepe i Milady Meme. Po drodze wiele osób, które zainwestowały kilkaset dolarów, stało się bogatymi.

Ryzyko polega na tym, że token może również spaść, gdy zostanie upubliczniony. Dlatego inwestorzy powinni zrównoważyć ryzyko i zysk, przeznaczając niewielką część swoich portfeli na monetę. Możesz kupić token ASI tutaj.