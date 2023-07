Cena komputera internetowego (ICP) znajduje się na kluczowym poziomie: czy to kupno w lipcu?

Cena komputera internetowego (ICP) wzrosła do najwyższego poziomu od 5 czerwca. Token poszybował do najwyższego poziomu 4,51 USD, co stanowiło około 35% powyżej najniższego poziomu w czerwcu. Jej całkowita kapitalizacja rynkowa wzrosła do ponad 1,9 miliarda dolarów, co czyni ją 31. największą kryptowalutą na świecie.

Dlaczego powstał komputer internetowy?

Copy link to section

Internet Computer jest jednym z najpotężniejszych graczy w branży blockchain. Jest to kompleksowa platforma, która umożliwia programistom tworzenie w pełni zdecentralizowanych aplikacji (dApps). Rzeczywiście, jego strona internetowa została zbudowana przy użyciu technologii.

Internet Computer jest bardziej wszechstronny niż inne wiodące blockchainy, takie jak Ethereum i Solana. Po pierwsze, ma pełen zestaw rozwiązań, w tym inteligentne kontrakty, które umożliwiają ludziom tworzenie rozwiązań we wszystkich branżach.

Sieć została już wykorzystana do zbudowania setek dApps w wielu sektorach. Na przykład DSVRA to zdecentralizowana platforma mediów społecznościowych Web3. Inne platformy w ekosystemie to między innymi Distrikt, Juno, Kinic i OpenChat.

Cena ICP radziła sobie dobrze z kilku powodów. Po pierwsze, ekosystem nadal rósł w czerwcu. Najnowszą wiadomością z Internet Computer było to, że Sodexo BRS, francuska międzynarodowa firma, wybrała sieć dla swojej platformy NFT. Deweloperzy uruchomili także Motoko Dev Server, który pomoże programistom szybko tworzyć i uruchamiać dApps.

Co najważniejsze, cena komputera internetowego wzrosła z powodu szerokiego rajdu kryptowalut. Ten rajd miał miejsce, gdy więcej dużych firm przyjęło TradFi. TradFi znajduje się na przecięciu tradycyjnych finansów i kryptowalut.

Blackrock złożył wniosek o Ishares Bitcoin Trust, spot ETF BTC. Inne firmy, takie jak Invesco, Fidelity i Ark Investments, zdecydowały się złożyć wniosek o swoje fundusze ETF. W tym samym czasie EDX Markets, giełda kryptowalut wspierany przez Citadel, Schwab i Fidelity, został uruchomiony, o czym pisałem tutaj . Wydarzenia te spowodowały wzrost cen Bitcoina i innych kryptowalut.

https://www.youtube.com/watch?v=ngUo2-UDfQg

Prognoza ceny ICP

Copy link to section

Wykres 4H pokazuje, że cena komputera internetowego jest bardzo podobna do Bitcoina, o którym pisałem w tym artykule . Znajduje się na poziomie 4,460 USD, najwyższym punkcie 25 czerwca. Utworzył coś, co wygląda jak podwójny top, którego dekolt kosztował 3,81 USD.

Cena ICP przekroczyła 50-okresową i 25-okresową średnią ruchomą. Przesunął się również powyżej środkowej linii narzędzia widłowego Andrewsa. Dlatego więcej zysków zostanie potwierdzonych tylko wtedy, gdy moneta przesunie się powyżej ważnego punktu oporu na poziomie 4,55 USD.

Taki ruch unieważni wzór podwójnego wierzchołka. Otworzy to możliwość przejścia ceny na następny poziom psychologiczny na poziomie 5 USD.